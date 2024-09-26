Ransomware in aumento: tendenze degli attacchi al settore sanitario nel 2024

Gli attacchi ransomware sono in crescita, in parte perché gli hacker vedono successi ripetuti.

Ad esempio, nel febbraio 2024, Change Healthcare ha subito un attacco ransomware orchestrato da un gruppo noto come BlackCat. Invece di correre il rischio di perdere dati critici, Change ha pagato agli aggressori 22 milioni di dollari. Secondo un recente articolo di NPR, le perdite totali dell'azienda dovute all'incidente probabilmente supereranno la cifra di 1,5 miliardi di dollari.

Tre mesi dopo, un altro gruppo ransomware ha colpito Ascension, un sistema sanitario cattolico con 140 ospedali in 10 stati. I fornitori sono stati esclusi dai sistemi critici che aiutavano a monitorare e coordinare l'assistenza ai pazienti, che includevano informazioni su tipi di medicina, dosi e potenziali reazioni problematiche. Il ritorno al cartaceo ha aiutato Ascension a gestire l'impatto, ma ha rallentato notevolmente i processi operativi.

Il successo continuo degli attacchi ransomware crea un'opportunità sia per aggressori esperti sia per i loro colleghi meno esperti: chi ha talento nella codifica può creare il proprio codice e combinarlo con gli strumenti malware esistenti, mentre chi non ha competenze può acquistare pacchetti ransomware pronti all'uso sui marketplace del dark web.