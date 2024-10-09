L'AI generativa non riguarda solo la tecnologia, ma anche la business transformation

Siamo ora in una fase cruciale della nostra evoluzione con l'AI generativa. Mentre l'AI generativa per i consumatori ha catturato l'immaginazione di milioni di persone, i dirigenti stanno sviluppando le pratiche che possono offrire una strategia efficace e responsabile per l'AI generativa aziendale.
Secondo il nostro sondaggio tra i CEO, il 60% delle organizzazioni non ha ancora sviluppato un approccio coerente e aziendale all'AI generativa. IBM si trova in una posizione unica per aiutarle in questo. L'azienda vanta una ricca storia di innovazione, unita a una profonda comprensione di ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno. Ha un'esperienza leggendaria nella costruzione di grandi tecnologie e nell'aiutare i clienti a realizzare la business transformation in modo affidabile. È il luogo ideale per contribuire a plasmare il futuro del nostro settore.
In 25 anni di lavoro nel mondo dei dati, dell'AI e dell'analytics, ho visto come la tecnologia possa rimodellare aziende, settori e persino il modo in cui viviamo la nostra vita. Ho avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei team più innovativi del settore: quattro startup, alcune "scale-up" e hyperscaler (Microsoft, Oracle e Google) e clienti e partner di tutte le dimensioni. Sono entusiasta di essere entrato a far parte di IBM per aiutare a guidare la strategia aziendale in materia di dati, AI e analytics e la sua attuazione.
Recentemente ho partecipato con Sanjeev Mohan e Ritika Gunnar all'episodio di un podcast per condividere perché ho scelto IBM e come credo che l'azienda sia in una posizione unica per guidare la prossima ondata di trasformazione attraverso l'AI generativa.
La visione di IBM per l'AI generativa è diversa. Non si tratta solo di creare strumenti all'avanguardia, ma di garantire che la tecnologia sia affidabile, scalabile e utilizzabile per risolvere le sfide aziendali del mondo reale.
IBM vanta una reputazione di lunga data per la distribuzione di soluzioni critiche per il business in settori altamente regolamentati come i servizi finanziari e il settore sanitario. Questa profonda esperienza nella creazione di sistemi affidabili e sicuri è esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno nell'adozione della gen AI. Non vogliamo sviluppare l'AI solo perché possiamo, ma vogliamo farlo per aiutare le organizzazioni a trasformarsi con essa in modo affidabile, etico e scalabile.
Come si presenta la nostra strategia? In IBM, ci approcciamo all'AI generativa tenendo in mente tre principi fondamentali: fiducia, innovazione e scalabilità.
La fiducia è al centro della filosofia AI di IBM. Stiamo sviluppando sistemi che non solo forniscono risultati, ma forniscono anche spiegazioni su come tali risultati vengono ottenuti. Per esempio, consideriamo la collaborazione di IBM con Credit Agricole, un importante operatore bancario e assicurativo con 53 milioni di clienti e 147.000 dipendenti. L'azienda ha stanziato un budget per il sistema IT di 20 miliardi di euro per il periodo 2022–2025. Come parte di questo sforzo, Credit Agricole sta avviando 2 soluzioni di dati, AI e analytics alimentate da software IBM per supportare la loro vasta strategia IT. Queste soluzioni sono progettate per aumentare la produttività di dipendenti e clienti. Altrettanto importante è l'attenzione alla verificabilità per i regolatori. Ogni decisione assistita dall'AI è verificabile, promuovendo la conformità e la fiducia nei processi aziendali.
Ho anche visto come IBM stia aiutando a trasformare aziende come American Airlines che, grazie all'approccio di IBM (software + consulenza + IBM® Garage), è riuscita ad accelerare i cicli di sviluppo e rilascio per lanciare un'applicazione globale nel mezzo di un grande uragano, mantenendo al contempo la supervisione umana sui punti decisionali critici.
I termini utilizzati da questi clienti per descrivere queste applicazioni non sono "esperimenti interessanti". Sono "robusti" e "affidabili".
IBM è una delle organizzazioni più innovative al mondo. Dall'invenzione di SQL a sistemi AI pionieristici come Watson e i modelli linguistici di grandi dimensioni, IBM guida il futuro della tecnologia da oltre un secolo. La nostra storia di innovazione continua oggi con i progressi nell'ambito di AI, hybrid cloud e open source. Non si tratta di essere l'ultimo arrivato, ma di essere il più affidabile, degno di fiducia ed etico, e IBM è in prima linea.
L'AI generativa non è un esperimento di ricerca per IBM. È il nostro modo di contribuire a guidare la business transformation nel mondo reale. Stiamo costruendo sistemi di AI scalabili, sicuri e pronti a soddisfare le esigenze degli ambienti aziendali più complessi. Che tu lavori nei servizi finanziari, sanitari o manifatturieri, IBM ha l'esperienza e l'infrastruttura per aiutarti a distribuire l'AI su larga scala. Le nostre funzionalità ibride di hybrid cloud e AI permettono alle aziende di innovare senza sacrificare sicurezza o conformità, indipendentemente dal settore di applicazione.
Credo che siamo sull'orlo di qualcosa di veramente trasformativo. IBM è in prima linea nel modo in cui l'AI genera un reale valore aziendale. La nostra missione è permettere alle aziende di scalare l'AI in modo efficace e responsabile.
L'AI cambierà il modo in cui agiamo, il modo in cui prendiamo decisioni e il modo in cui cresciamo. Nei prossimi mesi lanceremo nuove funzionalità di AI generativa
progettate per rivoluzionare il modo in cui le aziende utilizzano i dati, sbloccare insight più intelligenti, migliorare il processo decisionale e promuovere l'efficienza operativa su una scala senza precedenti.
Sono incredibilmente entusiasta di far parte di questo percorso e di contribuire a plasmare il futuro dell'AI in IBM. Siamo appena all'inizio, e il meglio deve ancora venire. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre continua a spingere i limiti di ciò che è possibile con AI generativa.
Se vuoi saperne di più, unisciti a noi su IBM® TechXchange, dove mostreremo come stiamo trasformando la nostra visione in realtà. Costruiamo insieme il futuro dell'AI.