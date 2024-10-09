L'AI generativa non riguarda solo la tecnologia, ma anche la business transformation

Siamo ora in una fase cruciale della nostra evoluzione con l'AI generativa. Mentre l'AI generativa per i consumatori ha catturato l'immaginazione di milioni di persone, i dirigenti stanno sviluppando le pratiche che possono offrire una strategia efficace e responsabile per l'AI generativa aziendale.

Secondo il nostro sondaggio tra i CEO, il 60% delle organizzazioni non ha ancora sviluppato un approccio coerente e aziendale all'AI generativa. IBM si trova in una posizione unica per aiutarle in questo. L'azienda vanta una ricca storia di innovazione, unita a una profonda comprensione di ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno. Ha un'esperienza leggendaria nella costruzione di grandi tecnologie e nell'aiutare i clienti a realizzare la business transformation in modo affidabile. È il luogo ideale per contribuire a plasmare il futuro del nostro settore.

In 25 anni di lavoro nel mondo dei dati, dell'AI e dell'analytics, ho visto come la tecnologia possa rimodellare aziende, settori e persino il modo in cui viviamo la nostra vita. Ho avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei team più innovativi del settore: quattro startup, alcune "scale-up" e hyperscaler (Microsoft, Oracle e Google) e clienti e partner di tutte le dimensioni. Sono entusiasta di essere entrato a far parte di IBM per aiutare a guidare la strategia aziendale in materia di dati, AI e analytics e la sua attuazione.

Recentemente ho partecipato con Sanjeev Mohan e Ritika Gunnar all'episodio di un podcast per condividere perché ho scelto IBM e come credo che l'azienda sia in una posizione unica per guidare la prossima ondata di trasformazione attraverso l'AI generativa.