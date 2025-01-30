La modernizzazione bancaria nei mercati in crescita avviene su una scala mai vista nei mercati maturi, con una percentuale incredibile di transazioni effettuate tramite mobile. IBM ha lavorato con clienti quali State Bank of India, DBS a Singapore e Bradesco in America Latina, aiutandoli a utilizzare al meglio queste funzionalità, con integrazione multicanale quali open banking, finanza integrata e piattaforme bancarie esterne.

L'utilizzo del framework standard di BIAN ha accelerato la trasformazione, rendendo la tecnologia più facile da testare e scomporre in componenti. Come spiega Van Wyk, è come scomporre una costruzione complessa in singoli componenti "mattoncini Lego" più semplici da integrare in altri sistemi, non solo della banca ma dell'intero settore.

Allo stesso modo, Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets per l'IBM® Institute for Business Value, ritiene che la trasformazione richieda "piattaforme di sviluppo solide ma flessibili" per districare le architetture di tecnologia bancarie "aggrovigliate". Secondo lui, nei prossimi cinque anni il settore bancario delle piccole e medie imprese (PMI) sarà quello in cui molti istituti finanziari e nuovi operatori saranno maggiormente in competizione. Questi istituti utilizzeranno una combinazione di soluzioni digitali, collaborazioni con partner ecosistema e tecnologie emergenti come l'AI generativa per creare nuovi modelli di business che servano meglio questo vasto segmento di clienti importante per l'economia globale.

In Thailandia, Bank of Bangkok è riuscita a superare l'era dei PC e a utilizzare invece dispositivi personali. Il 97% delle operazioni bancarie viene effettuato su mobile, i clienti non hanno mai ricevuto assegni e molti non possiedono carte di credito. Gli sportelli automatici sono senza carta e le persone li usano scansionando i codici QR con il telefono. Di conseguenza, la stabilità dei call center è ancora più importante; i servizi digitali non possono essere fuori servizio per più di otto ore, in totale, durante tutto l'anno. Questo dato è ancora più impressionante se si pensa che devono far fronte a un'impennata di 10 volte della domanda nei giorni di punta, con un'attività fino a 300% in più intorno al giorno di paga.

Il passaggio ai pagamenti in tempo reale non è privo di sfide. Unisce le tempistiche di due processi distinti per la conferma e il regolamento delle transazioni, facendoli avvenire simultaneamente in tempo reale. Questo significa che il denaro può essere spostato in tempi più rapidi, consentendo di individuare le frodi e impedire che finisca nelle mani sbagliate.