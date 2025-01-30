"Le banche devono affrontare cambiamenti radicali da ogni punto di vista", afferma Ian Gillard, vicepresidente esecutivo senior della Bangkok Bank. Infatti, negli ultimi anni il settore bancario ha subito notevoli sconvolgimenti a causa dei progressi tecnologici, dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e degli sviluppi normativi. Le banche si trovano ad affrontare tre sfide simultanee, afferma Shanker Ramamurthy, partner di IBM® Consulting: come crescere e differenziarsi, come ridurre il costo/ricavo sempre alto e come gestire il rischio e l'esposizione normativa.
Affrontare queste sfide richiede una modernizzazione a più livelli. Gillard e Ramamurthy, entrambi membri del consiglio di BIAN, hanno offerto soluzioni al Banking Industry Architecture Network (BIAN) Banking Summit 2024.
Una delle maggiori sfide per il settore bancario è la quantità di tempo e denaro spesi per testare la tecnologia. Steve Van Wyk, presidente di BIAN e Chief Information Officer (CIO) ex gruppo HSBC, afferma che una delle cause principali di questo fenomeno è che le banche "testano la base di codice monolitica anziché essere in grado di gestirla su base di componente o microservizio".
Modernizzare il nucleo delle operazioni di un'organizzazione finanziaria può essere la chiave per sbloccare l'innovazione, con la trasformazione digitale del middle e del back-office che permette di concentrarsi sullo sviluppo di soluzioni innovative e nuove e iniziative di miglioramento rivolte al cliente. In risposta, i consulenti IBM stanno aiutando i clienti a implementare una digitalizzazione estrema in questi ambiti per eliminare complessità e duplicazioni e riallocare gli investimenti verso clienti, piattaforme ed ecosistemi progettati per offrire un valore superiore. Potrebbe spostare il ritorno sugli investimenti per i programmi di modernizzazione bancaria da una bassa cifra singola a circa il 20%?
La modernizzazione bancaria nei mercati in crescita avviene su una scala mai vista nei mercati maturi, con una percentuale incredibile di transazioni effettuate tramite mobile. IBM ha lavorato con clienti quali State Bank of India, DBS a Singapore e Bradesco in America Latina, aiutandoli a utilizzare al meglio queste funzionalità, con integrazione multicanale quali open banking, finanza integrata e piattaforme bancarie esterne.
L'utilizzo del framework standard di BIAN ha accelerato la trasformazione, rendendo la tecnologia più facile da testare e scomporre in componenti. Come spiega Van Wyk, è come scomporre una costruzione complessa in singoli componenti "mattoncini Lego" più semplici da integrare in altri sistemi, non solo della banca ma dell'intero settore.
Allo stesso modo, Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets per l'IBM® Institute for Business Value, ritiene che la trasformazione richieda "piattaforme di sviluppo solide ma flessibili" per districare le architetture di tecnologia bancarie "aggrovigliate". Secondo lui, nei prossimi cinque anni il settore bancario delle piccole e medie imprese (PMI) sarà quello in cui molti istituti finanziari e nuovi operatori saranno maggiormente in competizione. Questi istituti utilizzeranno una combinazione di soluzioni digitali, collaborazioni con partner ecosistema e tecnologie emergenti come l'AI generativa per creare nuovi modelli di business che servano meglio questo vasto segmento di clienti importante per l'economia globale.
In Thailandia, Bank of Bangkok è riuscita a superare l'era dei PC e a utilizzare invece dispositivi personali. Il 97% delle operazioni bancarie viene effettuato su mobile, i clienti non hanno mai ricevuto assegni e molti non possiedono carte di credito. Gli sportelli automatici sono senza carta e le persone li usano scansionando i codici QR con il telefono. Di conseguenza, la stabilità dei call center è ancora più importante; i servizi digitali non possono essere fuori servizio per più di otto ore, in totale, durante tutto l'anno. Questo dato è ancora più impressionante se si pensa che devono far fronte a un'impennata di 10 volte della domanda nei giorni di punta, con un'attività fino a 300% in più intorno al giorno di paga.
Il passaggio ai pagamenti in tempo reale non è privo di sfide. Unisce le tempistiche di due processi distinti per la conferma e il regolamento delle transazioni, facendoli avvenire simultaneamente in tempo reale. Questo significa che il denaro può essere spostato in tempi più rapidi, consentendo di individuare le frodi e impedire che finisca nelle mani sbagliate.
Il futuro del calcolo includerà la combinazione di bit più neuroni e qubit, e il settore bancario utilizzerà queste tecnologie, tra cui l'AI generativa e il quantum computing, per reinventarsi per il futuro, secondo una presentazione alla conferenza BIAN del Dr. Darío Gil, Vicepresidente Senior e Capo della ricerca di IBM.
La stessa IBM ha registrato un aumento della produttività di oltre 3 miliardi di dollari e un risparmio del 40% nel budget destinato alle risorse umane (HR). I dipendenti possono rispondere all'80% delle principali richieste HR dei collaboratori utilizzando la sua piattaforma di AI generativa per l'azienda, watsonx. Questo esempio è rilevante per il settore dei servizi finanziari, data la vasta quantità di conoscenze che la forza lavoro deve possedere. Per i clienti, l'impatto commerciale del lavoro con consulenti IBM e tecnologia include un tasso di accuratezza del 90% nelle richieste dei clienti, 1200 ore di lavoro risparmiate e un costo inferiore dell'80% per la prima stesura dei documenti legali.
Con l'accelerazione dei cicli di vita dello sviluppo software, IBM sta collaborando con i clienti, inclusi la maggior parte delle più grandi istituzioni finanziarie al mondo, su come utilizzare tecnologie IBM come watsonx e Granite, inference labs e altre funzionalità in marketplace. L'AI generativa viene integrata nei processi per renderli più efficaci ed efficienti. Allo stesso tempo, man mano che la gen AI accelera la velocità con cui il codice può essere creato e implementato, la superficie di attacco aumenta (con più software che necessita di protezione in tempo reale) e può diventare rapidamente più complessa man mano che si costruisce più codice in un'organizzazione.
Guardando al futuro, le aziende continuano a confrontarsi con la sfida di come scalare con successo l'adozione della gen AI. Ci sono molte considerazioni, tra cui governance, privacy dei dati, fiducia e autenticità, modello operativo e ritorno sull'investimento. Saket Sinha, Senior Partner nella pratica di consulenza globale di IBM in banking e mercati finanziari, ha spiegato che IBM sta collaborando con i clienti per aiutare in queste considerazioni e trovare risposte alle domande più difficili. Oltre a lavorare in modo collaborativo per rimuovere gli ostacoli operativi e spianare la strada a una maggiore efficienza e innovazione.
Competenza e collaborazione sono essenziali per affrontare questo percorso, soprattutto perché la successiva fase di avanzamento, che in precedenza richiedeva 15 anni, è stata compressa in cinque. Come afferma Ramamurthy, "in 30 anni di consulenza nel settore dei servizi finanziari, non sono mai stato così entusiasta di una tecnologia come lo sono stato del potenziale dell'AI generativa". È difficile non essere d'accordo.
Gemma Godfrey è Presidente del Consiglio di Amministrazione, Non-Executive Director e IBM Partner
