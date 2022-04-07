Il futuro della rendicontazione ESG: uno sguardo alla sfera di cristallo

La rendicontazione ESG ha guadagnato sempre più importanza a causa della pressione di consumatori, azionisti e dipendenti, unitamente alla crescente consapevolezza tra investitori e istituti finanziari che il rischio di sostenibilità è un rischio di investimento (come ha evidenziato il CEO di BlackRock, Larry Fink, nella sua lettera ai CEO). Si dà sempre più attenzione alle prestazioni ESG. Ciò significa che il settore della rendicontazione ESG è destinato a cambiare, essendo stato a lungo afflitto da un insieme di linee guida e framework di rendicontazione in competizione tra loro.
I framework ESG attuali hanno diversi livelli di attenzione sui temi centrali di ambiente, sociale e governance, con alcuni framework che coprono ogni argomento in dettaglio, altri solo due, e altri ancora che trattano alcuni argomenti in dettaglio e alcuni ad alto livello.
L’elenco dei framework ESG esistenti è lungo e le variazioni sono significative, per questo ne abbiamo riassunto le caratteristiche principali in questa matrice dei framework ESG, includendo esempi di copertura.
Data la moltitudine di framework di reportistica e orientamento, inevitabilmente c'è una notevole sovrapposizione. Ad esempio, il TCFD si concentra in particolare su come le questioni materiali legate al clima potrebbero influire sulle prestazioni finanziarie di un'azienda. Mentre, il SASB ha un ampio focus sulla sostenibilità, valutando come le questioni materiali di sostenibilità influenzano le prestazioni finanziarie di un'azienda, che ovviamente includono i rischi legati al clima, causando la sovrapposizione con il TCFD.
Per armonizzare gli standard della SASB con le raccomandazioni del TCFD, la SASB sta conducendo una revisione dei suoi 79 standard settoriali, valutandoli con l'obiettivo di avvicinarli più facilmente alle raccomandazioni del TCFD. Con questo allineamento, un'azienda che redige report in linea con gli standard SASB soddisferebbe anche le raccomandazioni del TCFD.
Nell'ottica di ridurre l'onere di rendicontazione per le aziende, i framework si stanno attivando per creare un allineamento e CDP, SASB e GRI hanno tutti allineato i loro framework. Allo stesso modo, il GRI sta aggiornando i suoi standard di divulgazione per aiutare le aziende ad allineare le loro dichiarazioni di sostenibilità ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, allineandosi così al PRI.
Nel frattempo, per quanto riguarda gli investimenti in asset reali, il GRESB ha fatto di tutto per strutturare le sue valutazioni in linea con il GRI, il PRI, il TCFD e il SASB. È interessante notare che circa la metà dei requisiti di informativa sono condivisi con il SASB.
Il futuro della rendicontazione ESG può essere visto da almeno tre prospettive distinte. Tra questi rientrano le modifiche normative, la coesione del settore attorno a framework normativi specifici e il consolidamento tra framework normativi.
In termini di modifiche normative, sono stati compiuti vari progressi nelle giurisdizioni nazionali e sovranazionali. La proposta della US SEC annunciata a marzo 2022 allineerà una varietà di aziende a una divulgazione modellata sul TCFD, con il governo britannico che perseguirà requisiti simili. Allo stesso modo, il pacchetto di finanza sostenibile dell’UE, che include la CSRD, la tassonomia dell’UE e la SFDR, richiederà inoltre alle aziende di fornire informazioni relative ai fattori ESG.
Man mano che la pratica della rendicontazione ESG matura, i settori industriali si stanno coalizzando attorno ai loro framework preferiti. I primi a muoversi in questo senso sono stati i settori immobiliari, che favoriscono la rendicontazione rispetto al Dow Jones Sustainability Index tramite l'S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), e questa tendenza può essere osservata più di recente nella comunità degli investitori, con alcuni gestori degli asset (come Blackrock) che incoraggiano i loro investitori a rendicontare rispetto al SASB.
si sta verificando anche questo, dando vita a un landscape di reportistica in cui i framework si concentrano ulteriormente sulle proprie nicchie. Oltre a quelli citati sopra, ci sono molti altri esempi di accordi di questo tipo: l'IFRS e il GRI, che si sono accordati per coordinarsi nella definizione degli standard, sono gli ultimi. Anche se questo potrebbe non comportare un consolidamento formale in un unico framework ESG, potrebbe rappresentare un passo avanti per consentire ai framework di concentrarsi su diverse aree di impatto ESG.
Come ha affermato Larry Fink di BlackRock, "Il cambiamento climatico è diventato un fattore determinante per i potenziali clienti a lungo termine delle aziende". Ora più che mai, le aziende sono tenute a comunicare le proprie prestazioni ESG. La mancata considerazione seria dei rischi ESG potrebbe comportare una serie di impatti negativi per le aziende, che vanno dall'azione degli azionisti nelle assemblee generali annuali all'esclusione al disinvestimento da parte dei gestori di asset. La devastazione causata dal Covid-19 è servita solo ad aumentare l'importanza per gli investitori della gestione del rischio.
Non sorprende che la rendicontazione ESG abbia registrato un aumento vertiginoso e tutti gli indizi indicano che la sua importanza aumenta con l'aumentare della pressione per accelerare la transizione verso basse emissioni di carbonio. Tuttavia, la rendicontazione ESG non deve diventare un'attività da spuntare; l'obiettivo finale, dopo tutto, è il miglioramento delle prestazioni ESG.
Per prepararti al successo, esistono delle best practice che puoi seguire, non solo per la rendicontazione ESG, ma anche per il miglioramento continuo delle prestazioni. Ad esempio, è importante assicurarsi di disporre di una buona base di dati in un formato flessibile per soddisfare i requisiti di rendicontazione attuali e futuri. L'elemento cardine è che il processo di raccolta e storage dei dati dev'essere verificabile e tracciabile fino all'origine dei dati.
Altrettanto importante è che consenta una definizione flessibile dei confini a livello globale. In particolare, è facile configurare e modificare i gruppi e le posizioni di rendicontazione, i conti e i contatori che ne sono alla base. Quando si verificano cambiamenti strutturali nell'organizzazione che modificano il limite di inventario (come acquisizioni o cessioni), le emissioni di base devono essere ricalcolate.
A questo proposito, la strutturazione dei dati in una gerarchia organizzativa flessibile può semplificare il processo di ricalcolo delle linee di base per consentire una maggiore agilità nel reporting ESG. Puoi trovare approfondimenti su queste pratiche per la gestione dei dati ESG nel nostro ebook Contabilizzazione delle emissioni di carbonio e gestione dei dati ESG.
È anche importante riconoscere che i dati necessari per l'implementazione delle strategie di decarbonizzazione sono spesso sparsi in vari sistemi all'interno dell'organizzazione, molti dei quali possono essere incompatibili l'uno con l'altro. È anche possibile che i dati vengano conservati da fornitori che non dispongono di sistemi e processi per condividerli.
Per affrontare le sfide della raccolta dati, le aziende dovrebbero valutare la possibilità di affidare il processo di acquisizione dei dati a un fornitore di servizi specializzato. Un'altra best practice è puntare al trasferimento automatizzato dei dati ogni volta che è possibile, poiché i file gestiti da persone prima della raccolta dei dati sono più soggetti a errori di caricamento, perdita di precisione e confusione sulle metriche. La prassi migliore è quella di utilizzare una piattaforma software aziendale basata su cloud per memorizzare e gestire i dati in modo continuativo, poiché questo metodo è superiore ai fogli di calcolo.
Nonostante il consolidamento tra i vari framework e la crescente chiarezza sui framework preferiti dal settore, la rendicontazione ESG rimane uno spazio complesso e può essere un onere per un'azienda rendicontare a più framework. Ma con una solida base di dati, un'azienda può prepararsi bene per soddisfare i requisiti di reportistica indipendentemente dal fatto che un framework globale si concretizzi o meno.
