Il futuro della rendicontazione ESG: uno sguardo alla sfera di cristallo

Come ha affermato Larry Fink di BlackRock, "Il cambiamento climatico è diventato un fattore determinante per i potenziali clienti a lungo termine delle aziende". Ora più che mai, le aziende sono tenute a comunicare le proprie prestazioni ESG. La mancata considerazione seria dei rischi ESG potrebbe comportare una serie di impatti negativi per le aziende, che vanno dall'azione degli azionisti nelle assemblee generali annuali all'esclusione al disinvestimento da parte dei gestori di asset. La devastazione causata dal Covid-19 è servita solo ad aumentare l'importanza per gli investitori della gestione del rischio.

Non sorprende che la rendicontazione ESG abbia registrato un aumento vertiginoso e tutti gli indizi indicano che la sua importanza aumenta con l'aumentare della pressione per accelerare la transizione verso basse emissioni di carbonio. Tuttavia, la rendicontazione ESG non deve diventare un'attività da spuntare; l'obiettivo finale, dopo tutto, è il miglioramento delle prestazioni ESG.

Per prepararti al successo, esistono delle best practice che puoi seguire, non solo per la rendicontazione ESG, ma anche per il miglioramento continuo delle prestazioni. Ad esempio, è importante assicurarsi di disporre di una buona base di dati in un formato flessibile per soddisfare i requisiti di rendicontazione attuali e futuri. L'elemento cardine è che il processo di raccolta e storage dei dati dev'essere verificabile e tracciabile fino all'origine dei dati.

Altrettanto importante è che consenta una definizione flessibile dei confini a livello globale. In particolare, è facile configurare e modificare i gruppi e le posizioni di rendicontazione, i conti e i contatori che ne sono alla base. Quando si verificano cambiamenti strutturali nell'organizzazione che modificano il limite di inventario (come acquisizioni o cessioni), le emissioni di base devono essere ricalcolate.

A questo proposito, la strutturazione dei dati in una gerarchia organizzativa flessibile può semplificare il processo di ricalcolo delle linee di base per consentire una maggiore agilità nel reporting ESG. Puoi trovare approfondimenti su queste pratiche per la gestione dei dati ESG nel nostro ebook Contabilizzazione delle emissioni di carbonio e gestione dei dati ESG.

È anche importante riconoscere che i dati necessari per l'implementazione delle strategie di decarbonizzazione sono spesso sparsi in vari sistemi all'interno dell'organizzazione, molti dei quali possono essere incompatibili l'uno con l'altro. È anche possibile che i dati vengano conservati da fornitori che non dispongono di sistemi e processi per condividerli.

Per affrontare le sfide della raccolta dati, le aziende dovrebbero valutare la possibilità di affidare il processo di acquisizione dei dati a un fornitore di servizi specializzato. Un'altra best practice è puntare al trasferimento automatizzato dei dati ogni volta che è possibile, poiché i file gestiti da persone prima della raccolta dei dati sono più soggetti a errori di caricamento, perdita di precisione e confusione sulle metriche. La prassi migliore è quella di utilizzare una piattaforma software aziendale basata su cloud per memorizzare e gestire i dati in modo continuativo, poiché questo metodo è superiore ai fogli di calcolo.

Nonostante il consolidamento tra i vari framework e la crescente chiarezza sui framework preferiti dal settore, la rendicontazione ESG rimane uno spazio complesso e può essere un onere per un'azienda rendicontare a più framework. Ma con una solida base di dati, un'azienda può prepararsi bene per soddisfare i requisiti di reportistica indipendentemente dal fatto che un framework globale si concretizzi o meno.

