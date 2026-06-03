Marketing, vendite, commercio, gestione degli ordini e servizi sono le funzioni che generano e acquisiscono ricavi. Insieme, costituiscono il sistema attraverso il quale si genera la domanda, si assumono impegni e si costruiscono o si compromettono le relazioni con i clienti. Nella maggior parte delle aziende, queste funzioni sono state progettate per operare in modo indipendente, ciascuna con la propria tecnologia, le proprie metriche e il proprio mandato. Un modello che un tempo era in grado di rispondere ragionevolmente alla complessità organizzativa.

Ma ora questo approccio non è più sufficiente. La prossima era richiede un front office capace di operare come un unico insieme. Il costo di gestione di queste funzioni come sistemi indipendenti si misura ormai in termini di ricavi.

Gli agenti AI stanno raccogliendo informazioni, valutando opzioni e influenzando le decisioni di acquisto su piattaforme che le aziende non possiedono e non riescono a monitorare appieno. Una ricerca condotta da IBM in collaborazione con la National Retail Federation ha rilevato che il 45% dei consumatori utilizza ormai l'AI durante il percorso di acquisto: il 41% per cercare prodotti e il 33% per interpretare le recensioni. Un ulteriore 31% utilizza l'AI per cercare offerte.¹

La stessa dinamica sta trasformando il settore B2B, dove gli acquirenti e i comitati di acquisto prendono sempre più spesso decisioni attraverso piattaforme al di fuori del controllo diretto dell'azienda. Il tuo front office si trova già ad affrontare la competizione in questo ambiente. La domanda da porsi è: il front office è stato progettato per farlo?