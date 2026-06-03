Marketing, vendite, commercio, gestione degli ordini e servizi sono le funzioni che generano e acquisiscono ricavi. Insieme, costituiscono il sistema attraverso il quale si genera la domanda, si assumono impegni e si costruiscono o si compromettono le relazioni con i clienti. Nella maggior parte delle aziende, queste funzioni sono state progettate per operare in modo indipendente, ciascuna con la propria tecnologia, le proprie metriche e il proprio mandato. Un modello che un tempo era in grado di rispondere ragionevolmente alla complessità organizzativa.
Ma ora questo approccio non è più sufficiente. La prossima era richiede un front office capace di operare come un unico insieme. Il costo di gestione di queste funzioni come sistemi indipendenti si misura ormai in termini di ricavi.
Gli agenti AI stanno raccogliendo informazioni, valutando opzioni e influenzando le decisioni di acquisto su piattaforme che le aziende non possiedono e non riescono a monitorare appieno. Una ricerca condotta da IBM in collaborazione con la National Retail Federation ha rilevato che il 45% dei consumatori utilizza ormai l'AI durante il percorso di acquisto: il 41% per cercare prodotti e il 33% per interpretare le recensioni. Un ulteriore 31% utilizza l'AI per cercare offerte.¹
La stessa dinamica sta trasformando il settore B2B, dove gli acquirenti e i comitati di acquisto prendono sempre più spesso decisioni attraverso piattaforme al di fuori del controllo diretto dell'azienda. Il tuo front office si trova già ad affrontare la competizione in questo ambiente. La domanda da porsi è: il front office è stato progettato per farlo?
Il valore dell'AI nel front office non deriva dalla sua implementazione funzione per funzione, bensì dalla sua capacità di raccogliere e agire sulle informazioni trasversalmente alle funzioni in tempo reale, interpretandole nel contesto, convalidandole rispetto alle politiche e alle regole aziendali e agendo con sicurezza.
L'intenzione del cliente, la conoscenza del prodotto, i prezzi, la disponibilità, i diritti, l'inventario, i vincoli di evasione degli ordini, i termini contrattuali, il rischio, la cronologia dei servizi, la fedeltà e l'azione ottimale successiva possono tutti essere rilevanti nello stesso momento decisionale. La maggior parte dei front office è stata concepita per operare all'interno delle singole funzioni, non per orchestrare le informazioni nei momenti in cui il fatturato viene generato, acquisito, protetto e ampliato.
Man mano che agenti, assistenti e sistemi autonomi mediano una quota crescente di interazioni, questa limitazione assume conseguenze commerciali rilevanti. Questi attori non interagiscono con l'azienda attraverso il suo organigramma. Valutano se un'azienda possa essere compresa, confrontata, considerata affidabile e utilizzata. La domanda che i leader aziendali devono porsi è se il front office sia in grado di fornire all'AI informazioni controllate, aggiornate e pronte per la decisione nel momento stesso in cui sono necessarie.
Il quadro più utile per comprendere questo cambiamento è il passaggio da un modello di esistenza a un modello di idoneità. Nel vecchio modello, le aziende competevano rendendo disponibili prodotti, servizi, offerte, contenuti e percorsi di assistenza. La presenza era sufficiente.
Nel modello agentico, l'esistenza è solo il punto di partenza. Un prodotto può esistere ed essere comunque escluso perché il prezzo non può essere convalidato, i diritti non sono chiari, l'inventario non è aggiornato, la politica è ambigua o l'evasione dell'ordine non è affidabile. Il criterio di ammissibilità valuta l'azienda sia in grado di assumere e mantenere un determinato impegno in condizioni specifiche.
Per rispondere a questa domanda su larga scala, è necessario che il front office operi come un sistema di ricavi unificato, non come cinque funzioni che condividono una linea gerarchica. Ciò richiede un'autorità interfunzionale sui dati, sulla logica, sulle policy e sui diritti decisionali che determinano se una transazione possa avvenire e se l'esperienza del cliente sia coerente dal primo contatto fino all'evasione dell'ordine.
Lo stesso cambiamento sta trasformando il modo in cui i leader dovrebbero concepire i canali. Le superfici in cui si formano le decisioni di acquisto si sono moltiplicate. Alcune sono di proprietà dell'azienda, tra cui siti web, app, portali, negozi, filiali, contact center, strumenti per i venditori e ambienti di assistenza.
Altre esulano dal controllo diretto dell'azienda, tra cui motori di ricerca, marketplace, piattaforme di procurement, ecosistemi di partner, ambienti social, motori di risposta basati sull'AI e interfacce agentiche emergenti. I canali di terze parti influenzano la valutazione del prodotto prima ancora che avvenga qualsiasi interazione diretta. I canali di proprietà dell'azienda hanno la responsabilità di convertire tale intenzione in azione.
La sfida sta nel fatto che un acquirente abituato ad ambienti basati sull'AI, in grado di comprendere il linguaggio naturale, il contesto e i vincoli, arriverà sulla maggior parte dei canali di proprietà dell'azienda e troverà un'esperienza che non è in grado di soddisfare tale standard. Ciò comporta un rischio per il fatturato, e per affrontarlo occorre ben più di un semplice investimento nell'interfaccia.
L'ottimizzazione dei motori generativi (GEO) è uno di questi requisiti, che si sta evolvendo da semplice tattica di ricerca a disciplina di front office. In un mondo di scoperta basata su agenti, la visibilità non dipende solo dai contenuti. Coinvolge anche l'intelligenza di prodotto, le regole di idoneità, le strutture dei prezzi, i segnali di disponibilità dell'inventario, le opzioni di realizzazione degli ordini e i percorsi di servizio che i sistemi di AI possano comprendere, valutare e considerare affidabili. Le informazioni devono essere strutturate per il processo decisionale delle macchine, non semplicemente pubblicate per il consumo umano.
L'ottimizzazione per i motori di ricerca (AEO) integra la GEO aumentando la probabilità che il tuo marchio, i tuoi prodotti e la tua esperienza diventino parte della risposta quando gli acquirenti utilizzano motori di ricerca e di risposta basati sull'AI. Insieme, GEO e AEO rafforzano la reperibilità, l'autorevolezza e la pertinenza lungo i percorsi dei clienti basati sull'AI.
A livello di infrastruttura, protocolli quali il Model Context Protocol (MCP) e l'Universal Commerce Protocol (UCP) stanno emergendo come standard fondamentali attraverso cui gli agenti accedono, interpretano, si fidano e utilizzano i dati aziendali. Le aziende che sviluppano queste capacità in anticipo accumuleranno vantaggi in termini di reperibilità, autorevolezza e capacità transattiva che chi si muove in ritardo potrebbe trovare costoso da superare.
Le implicazioni per la leadership sono significative. La trasformazione del front office non può essere gestita funzione per funzione laddove si prevede che l'AI interpreti, decida e agisca oltre i confini funzionali. Le aziende necessitano di un'autorità di progettazione interfunzionale sulle esperienze, i segnali, le regole, le policy, la logica di idoneità e i diritti decisionali che determinano i risultati in termini di ricavi. Senza tale autorità, ogni settore potrebbe modernizzare i propri strumenti mentre l'azienda rimane incapace di riunire le informazioni necessarie al momento della decisione.
Il front office non è stato progettato per l'era degli agenti. Non si tratta di una critica al passato. Bensì di riconoscere che le basi della concorrenza stanno cambiando.
Man mano che l'AI viene utilizzata per mediare un numero crescente di decisioni B2C e B2B, le imprese saranno giudicate meno in base alle capacità all'interno dell'organizzazione e più in base a come tali capacità risultino idonee, affidabili ed eseguibili quando la domanda è pronta a generare conversioni. La priorità ora è progettare il front office attorno alle decisioni che creano, acquisiscono, proteggono e generano ricavi.
Il programma di trasformazione del front office assume forme diverse in ogni azienda. Ma i leader che agiscono con chiarezza tendono a porre una serie di domande più incisive rispetto a coloro che continuano a inquadrare questo aspetto come un semplice aggiornamento tecnologico:
Oggi nessuna azienda è in grado di rispondere in modo adeguato a tutte e quattro queste domande. Quelle che ammettono onestamente le proprie lacune sono le più ben posizionate per colmare il divario.
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