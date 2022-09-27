Oggi l'AI permea ogni aspetto della funzione aziendale. Che si tratti di servizi finanziari, assunzione di dipendenti, gestione del servizio clienti o amministrazione sanitaria, l'AI sta alimentando sempre più workflow critici in tutti i settori.

Ma con una maggiore adozione dell'AI arrivano sfide ancora maggiori. Nel marketplace abbiamo visto numerosi passi falsi che hanno portato a risultati imprecisi, raccomandazioni ingiuste e altre conseguenze indesiderate. Questo ha creato preoccupazioni sia tra le organizzazioni private che tra le quelle pubbliche, per quanto riguarda l'utilizzo responsabile dell'AI. Se a tutto questo si aggiunge la necessità di gestire complesse normative e standard di conformità, diventa evidente la necessità di una strategia di AI affidabile e solida.

Per scalare l'uso dell'AI in modo responsabile è necessario la governance dell'AI, ovvero il processo di definizione delle politiche e di stabilimento della responsabilità durante tutto il ciclo di vita dell'AI. Questo a sua volta richiede una politica etica dell'AI, poiché solo attraverso l'embedding dei principi etici nelle applicazioni dell'AI e nei processi possiamo costruire sistemi basati sulla fiducia.

IBM Research ha sviluppato strumenti di AI affidabile dal 2012. Quando IBM ha lanciato il suo AI Ethics Board nel 2018, l'etica dell'AI non era un tema caldo per la stampa, né era al centro dell'attenzione dei leader aziendali. Ma poiché l'AI è diventata essenziale, toccando così tanti aspetti della vita quotidiana, l'interesse per l'etica dell'AI è cresciuto in modo esponenziale.

In uno studio del 2021 condotto dall'IBM Institute of Business Value, quasi il 75% dei dirigenti ha classificato l'etica dell'AI come importante, un salto rispetto a meno del 50% del 2018. Inoltre, suggerisce lo studio, le organizzazioni che implementano un'ampia strategia di etica dell'AI, intrecciata tra le unità di business, potrebbero avere un vantaggio competitivo in futuro.