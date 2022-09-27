Oggi l'AI permea ogni aspetto della funzione aziendale. Che si tratti di servizi finanziari, assunzione di dipendenti, gestione del servizio clienti o amministrazione sanitaria, l'AI sta alimentando sempre più workflow critici in tutti i settori.
Ma con una maggiore adozione dell'AI arrivano sfide ancora maggiori. Nel marketplace abbiamo visto numerosi passi falsi che hanno portato a risultati imprecisi, raccomandazioni ingiuste e altre conseguenze indesiderate. Questo ha creato preoccupazioni sia tra le organizzazioni private che tra le quelle pubbliche, per quanto riguarda l'utilizzo responsabile dell'AI. Se a tutto questo si aggiunge la necessità di gestire complesse normative e standard di conformità, diventa evidente la necessità di una strategia di AI affidabile e solida.
Per scalare l'uso dell'AI in modo responsabile è necessario la governance dell'AI, ovvero il processo di definizione delle politiche e di stabilimento della responsabilità durante tutto il ciclo di vita dell'AI. Questo a sua volta richiede una politica etica dell'AI, poiché solo attraverso l'embedding dei principi etici nelle applicazioni dell'AI e nei processi possiamo costruire sistemi basati sulla fiducia.
IBM Research ha sviluppato strumenti di AI affidabile dal 2012. Quando IBM ha lanciato il suo AI Ethics Board nel 2018, l'etica dell'AI non era un tema caldo per la stampa, né era al centro dell'attenzione dei leader aziendali. Ma poiché l'AI è diventata essenziale, toccando così tanti aspetti della vita quotidiana, l'interesse per l'etica dell'AI è cresciuto in modo esponenziale.
In uno studio del 2021 condotto dall'IBM Institute of Business Value, quasi il 75% dei dirigenti ha classificato l'etica dell'AI come importante, un salto rispetto a meno del 50% del 2018. Inoltre, suggerisce lo studio, le organizzazioni che implementano un'ampia strategia di etica dell'AI, intrecciata tra le unità di business, potrebbero avere un vantaggio competitivo in futuro.
In IBM crediamo che costruire un'AI affidabile richieda un approccio multidisciplinare e multidimensionale basato sui seguenti tre principi etici:
Pensando a cosa serve per guadagnare davvero la fiducia nelle decisioni prese dall'AI, i leader dovrebbero porsi cinque domande incentrate sull'uomo: è facile da capire? È giusta? Qualcuno l'ha manomessa? È responsabile? Protegge i dati? Queste domande si traducono in cinque principi fondamentali per un AI affidabile: equità, solidità, privacy, spiegabilità e trasparenza.
Quando si parla di governance dell'AI, è importante essere consapevoli di due aspetti distinti che si incontrano:
La governance dell'AI comprende la decisione e la guida della strategia dell'AI per un'organizzazione. Ciò include la definizione di politiche di AI per l'organizzazione, basate su principi, regolamenti e leggi in materia di AI.
La governance dei modelli AI introduce tecnologie per implementare guardrail in ogni fase del ciclo di vita dell'AI/Apprendimento automatico (ML). Questo include la raccolta dei dati, l'instrumentazione dei processi e la creazione di report trasparenti per rendere disponibili le informazioni necessarie a tutti gli stakeholder.
Spesso, le organizzazioni che cercano soluzioni affidabili sotto forma di governance dell'AI richiedono una guida su uno o entrambi questi fronti.
Recentemente, un istituto finanziario multinazionale americano è arrivato in IBM con diverse sfide, tra cui la distribuzione modelli di machine learning costruiti utilizzando più stack di data science composti da strumenti open source e di terze parti. Il chief data officer riteneva essenziale per l'azienda avere un framework che funzionasse con i modelli costruiti in tutta l'azienda, utilizzando tutti questi strumenti diversificati.
In questo caso, IBM® Expert Labs ha collaborato con l'istituto finanziario per creare una soluzione tecnologica utilizzando IBM® Cloud Pak for Data. Il risultato è stato un hub di governance dell'AI costruito su scala aziendale, che permette al CDO di monitorare e gestire centinaia di modelli AI per la conformità in tutta la banca, indipendentemente dagli strumenti di machine learning utilizzati.
A volte, l'esigenza di un'organizzazione è più legata alla governance dell'AI. Ad esempio, un'organizzazione sanitaria multinazionale voleva espandere un modello AI che veniva utilizzato per dedurre competenze tecniche fino a dedurre competenze trasversali o fondamentali. L'azienda ha coinvolto membri di IBM Consulting per addestrare il team di data scientist dell'organizzazione su come utilizzare i framework per l'empatia sistemica, ben prima della scrittura del codice, per prendere in considerazione le intenzioni e salvaguardare i binari per i modelli.
Dopo il successo di questa sessione, il cliente ha riconosciuto la necessità di una governance più ampia dell'AI Con l'aiuto di IBM Consulting, l'azienda ha istituito il suo primo comitato etico dell'AI, un centro di eccellenza e un programma di alfabetizzazione AI.
In molti casi, le organizzazioni a livello di impresa hanno bisogno di un approccio ibrido alla governance dell'AI. Recentemente un gruppo bancario francese si è trovato di fronte a nuove misure di conformità. L'azienda non disponeva di abbastanza processi organizzativi e di monitoraggio automatizzato dei modelli AI per affrontare la governance dell'AI su larga scala. Il team voleva anche stabilire una cultura per rendere accurato l'AI. Avevano bisogno sia di una soluzione di governance dell'AI che di una soluzione di governance dei modelli AI.
IBM Consulting ha lavorato con il cliente per stabilire un insieme di principi sull'AI e un comitato etico per affrontare le numerose normative imminenti. Questo sforzo è stato congiunto con i servizi IBM Expert Labs che hanno implementato i componenti della soluzione, come un workflow di AI aziendale, monitoraggio per bias, prestazioni e deriva, e la generazione di schede informative per i modelli AI per promuovere la trasparenza in tutta l'organizzazione.
Stabilire una governance sia organizzativa che di modelli AI per rendere operativa l'etica dell'AI richiede un approccio olistico. IBM offre funzionalità uniche e leader dei settori per il suo percorso di governance dell'AI:
