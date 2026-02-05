In tutta Europa, la Direttiva NIS2 è passata dalla scadenza all'applicazione. Gli Stati membri stanno ancora completando la trasposizione. Sta alzando il livello per le entità essenziali e importanti in materia di gestione del rischio, segnalazione degli incidenti e responsabilità della gestione. Possiamo aspettarci un controllo più approfondito all'inizio del 2026, quando le leggi nazionali entreranno in vigore e le sanzioni per le infrazioni spingeranno i ritardatari ad allinearsi.

Insieme al Digital Operational Resilience Act (DORA) dell'UE per i servizi finanziari e alla lente di sicurezza dei prodotti Cyber Resilience Act, lo stack dell'UE ora lega la governance alla dipendenza dai fornitori. Inoltre, rafforza i test e la tracciabilità delle prove, trasformando i programmi cartacei in programmi di resilienza verificabili.

La dimensione dell'AI non è più teorica. Gli obblighi progressivi dell'EU AI Act sono ora in vigore. Richiedono trasparenza per l'intelligenza artificiale a uso generale (GPAI) e i foundation model da agosto 2025, con un importante checkpoint ad agosto 2026 per i sistemi AI ad alto rischio. Le organizzazioni che gestiscono risorse umane, credito, diagnostica medica o AI per infrastrutture critiche devono preparare la gestione del rischio, la supervisione umana e la documentazione che resistano alla revisione delle autorità di regolamentazione.

Negli Stati Uniti, le regole della SEC sulla divulgazione informatica hanno normalizzato l'obbligo di segnalazione degli incidenti entro 4 giorni lavorativi e le divulgazioni annuali di governance per favorire l'allineamento interfunzionale tra sicurezza, finanza e diritto. La materialità e le eccezioni per i report in ritardo sono state testate nella pratica. I consigli di amministrazione e i CISO devono avere pronti i framework decisionali.

Il Canada si trova ad affrontare l'incertezza dopo il fallimento del disegno di legge C-27. Tuttavia, i framework provinciali guidati dalla Legge 25 del Québec e dalle linee guida degli enti regolatori stanno innalzando le aspettative a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, i dati dei minori e la trasparenza dei processi decisionali automatizzati. Le multinazionali devono pianificare una strategia a mosaico che si armonizzi con gli standard più rigorosi.

L'Asia sta codificando il pragmatismo transfrontaliero, con la Cina che ha chiarito i percorsi dei dati in uscita (come valutazioni di sicurezza, contratti standard e certificazioni) e ha allentato le soglie, pur richiedendo una rigorosa governance dei dati. Singapore mantiene il suo modello di notifica delle violazioni a risposta rapida (3 giorni al PDPC una volta accertata una violazione notificabile) e continua a perseguire in modo visibile le azioni di contrasto al ransomware attraverso impegni concreti.

L'Australia ha attuato il miglioramento della privacy più significativo degli ultimi decenni. Include nuove responsabilità civile, reati anti-doxxing, poteri OAIC rafforzati, misure di sicurezza tecniche e organizzative, trasparenza per decisioni automatizzate e il Children’s Online Privacy Code per una durata di 24 mesi. Sono attive diverse disposizioni: alcuni requisiti sono già in vigore e altri continueranno ad essere introdotti gradualmente fino al dicembre 2026 e oltre, tra cui il Children’s Online Privacy Code, pertanto i team di governance devono gestire attivamente l'applicabilità progressiva.

E in America Latina, l'ANPD brasiliano ha pubblicato una mappa di applicazione per il periodo 2026–2027 che dà priorità ai diritti dei portatori dei dati, alla governance del settore pubblico, all'AI e alle tecnologie emergenti e ai dati dei minori nell'ambito della nuova Digital ECA. Questa mappa di applicazione coordina la supervisione e le sanzioni a seguito dei cicli di orientamento.

In definitiva, il 2026 è l'anno in cui la SGR determinerà la tua capacità di operare nella progettazione di prodotti, nella distribuzione dell'AI, nella divulgazione dei mercati dei capitali e nei dati transfrontalieri.