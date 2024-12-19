Migliorare la conformità normativa nell'era dell'AI, basando i documenti sull'AI generativa

In materia di conformità normativa, stare al passo con le modifiche e rimanere conformi può essere un compito arduo, soprattutto per il settore finanziario. L'AI generativa (gen AI) sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni accedono alla conoscenza, rendendo più rapido e preciso l'accesso alle informazioni critiche che guidano le strategie di conformità e le decisioni operative.
Secondo il report Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions di IDC, "entro il 2025, due terzi delle aziende utilizzeranno una combinazione di gen AI e retrieval-augmented generation (RAG) per alimentare la scoperta autonoma delle informazioni specifiche per dominio, aumentando l'efficacia decisionale del 50%". In particolare, grazie alla sua capacità di interagire direttamente con i documenti, la gen AI sta trasformando la conformità, offrendo un accesso conversazionale intuitivo a testi normativi aggiornati. Questi progressi consentono ai team addetti alla conformità di prendere decisioni più rapide e informate in un ambiente normativo sempre più complesso.
La necessità di informazioni aggiornate e accurate è fondamentale per la conformità normativa. Le organizzazioni fanno sempre più affidamento sulle capacità dell'AI generativa, come i sistemi di risposta alle domande in linguaggio naturale e la enterprise search, per supportare la scoperta autonoma delle informazioni per dipendenti, responsabili della conformità e revisori. I documenti sono fonti di dati essenziali per i casi d'uso dell'AI generativa, sottolineando l'importanza di informazioni accessibili e contestualizzate negli scenari di conformità.
Immaginiamo che un responsabile della conformità necessiti di un rapido insight sulle ultime modifiche normative che riguardano le policy antiriciclaggio (AML). I metodi tradizionali potrebbero comportare il vaglio manuale di testi normativi densi o la consultazione di fonti multiple ed eterogenee. Tuttavia, con i sistemi di AI generativa, gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte precise e specifiche per il contesto, provenienti direttamente dai documenti rilevanti, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la gestione della conformità.
L'AI generativa rende le risposte più accurate e specifiche attraverso tecniche di prompting avanzate. Potenziando i foundation model con i framework RAG, le organizzazioni possono offrire agli utenti l'accesso ai documenti e ai dati necessari per generare decisioni e insight informati e basati sui dati. Questo approccio riduce significativamente i rischi associati alle informazioni obsolete o incomplete.
Ad esempio, i team di conformità di un'organizzazione globale possono utilizzare strumenti di AI generativa per basare i loro modelli sulle normative attuali e sui documenti interni di conformità. Inserendo questi documenti nel sistema, l'AI fornisce risposte personalizzate a domande specifiche, come i passaggi necessari per rispettare le nuove linee guida Know Your Customer (KYC), complete di riferimenti agli specifici testi normativi. Questo migliora l'accuratezza delle informazioni fornite e aumenta la fiducia negli output dell'AI, poiché gli utenti possono verificare rapidamente il materiale di origine.
Una delle innovazioni con il maggiore impatto nell'AI generativa è la capacità di consentire ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di interagire dinamicamente con i documenti. Questa funzionalità affronta una sfida comune nelle distribuzioni dell'AI, ovvero il fenomeno dell'allucinazione, in cui i modelli generano risposte plausibili ma errate a causa di lacune nei dati di addestramento.
Consentendo agli utenti di caricare i documenti normativi pertinenti direttamente nell'interfaccia AI, le organizzazioni possono creare una knowledge base dinamica e sensibile al contesto. In questo modo, quando un professionista della conformità chiede informazioni su requisiti normativi specifici, la risposta dell'AI si basa su documenti reali ed è accompagnata da citazioni, che consentono agli utenti di risalire alla fonte delle informazioni.
Un'altra potente funzionalità dei sistemi di chat basati su documenti è l'integrazione con i database vettoriali, come quelli che supportano l'indicizzazione e il recupero su larga scala dei documenti. Questi database possono contenere migliaia di documenti, aumentando notevolmente la fedeltà e la capacità del processo di grounding. Per la conformità normativa, ciò significa che intere librerie di testi normativi, policy interne di conformità e documenti correlati possono essere indicizzati e resi immediatamente accessibili. I responsabili della conformità possono interrogare questa vasta knowledge base con la stessa facilità di una conversazione, con risposte fornite in tempo reale e basate sulle informazioni più recenti e pertinenti.
Ad esempio, se un team addetto alla conformità è incaricato di valutare l'impatto di una nuova regolamentazione sulle pratiche esistenti, può caricare la normativa nel sistema e porre domande specifiche sulle sue implicazioni. L'AI, basata sul documento caricato e arricchita da materiali correlati, memorizzati nell'indice vettoriale, fornisce insight dettagliati, aiutando il team a identificare rapidamente le aree di interesse e ad adattare di conseguenza le strategie di conformità.
Le implicazioni pratiche di questi progressi sono profonde. Integrando funzionalità di AI nei workflow di conformità, le organizzazioni possono implementare strumenti che catturano comportamenti specifici, come la fornitura di risposte accurate e citazioni. Questi strumenti possono essere integrati in assistenti o agenti AI, supportando ulteriori test e la scalabilità delle applicazioni.
Consideriamo uno scenario in cui un'organizzazione multinazionale sta integrando le nuove leggi anti-corruzione e concussione nel suo framework di conformità. Utilizzando un sistema AI di document-chatting, l'organizzazione può basare i suoi modelli AI sia sul testo delle nuove leggi che sulle policy interne pertinenti. Gli addetti alla conformità possono quindi interagire con l'AI per comprendere requisiti specifici, generare checklist di conformità e persino identificare potenziali aree di non conformità, il tutto attraverso un'interfaccia conversazionale. Questo non solo migliora l'efficienza delle operazioni di conformità, bensì rafforza anche la capacità dell'organizzazione di adattarsi proattivamente ai cambiamenti normativi.
Utilizzando le funzionalità di gen AI per interagire con i documenti, le organizzazioni possono dare ai team addetti alla conformità un accesso self-service alle informazioni normative critiche, migliorando in modo significativo il processo decisionale e l'efficienza operativa. Con la continua crescita dell'uso dell'AI generativa, il futuro della conformità normativa sarà definito da soluzioni intelligenti, reattive e basate sui dati, in grado di tenere il passo con il panorama in continua evoluzione.
