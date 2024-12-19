Migliorare la conformità normativa nell'era dell'AI, basando i documenti sull'AI generativa

La necessità di informazioni aggiornate e accurate è fondamentale per la conformità normativa. Le organizzazioni fanno sempre più affidamento sulle capacità dell'AI generativa, come i sistemi di risposta alle domande in linguaggio naturale e la enterprise search, per supportare la scoperta autonoma delle informazioni per dipendenti, responsabili della conformità e revisori. I documenti sono fonti di dati essenziali per i casi d'uso dell'AI generativa, sottolineando l'importanza di informazioni accessibili e contestualizzate negli scenari di conformità.