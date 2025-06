Nel corso di molti millenni, l'evoluzione ha programmato il nostro cervello in modo che funzionasse secondo un presupposto che, fino a poco tempo fa, era sostanzialmente infallibile: se qualcosa sembra umano e comunica come un umano, è umano. Comportati di conseguenza.

Partendo da questo presupposto ragionevole, abbiamo sviluppato un complesso sistema biologico di interazioni sociali e aspettative che regola ogni aspetto, dagli incontri individuali alle società tribali fino all'ambiente di lavoro moderno. Ma i modelli di linguaggio conversazionale mettono in crisi questo presupposto e, di conseguenza, sconvolgono la nostra biologia sociale.

Nel 1996, O'Connor e Rosenblood hanno proposto il "modello di affiliazione sociale" per descrivere il processo di regolazione istintiva attraverso il quale le interazioni sociali, automaticamente e inconsciamente, stimolano la ricerca di determinati segnali verbali e non verbali. Questi segnali forniscono informazioni sulla qualità di tali interazioni e sulle loro implicazioni, ad esempio se la persona con cui stiamo interagendo ci accetta e ci apprezza. La loro assenza, a sua volta, innesca l'attività cerebrale che determina comportamenti volti a risolvere la situazione.2

In un articolo del 2023 pubblicato sul Journal of Applied Psychology, Tang e altri autori hanno studiato il modello di affiliazione sociale nel contesto delle interazioni tra persone e sistemi di AI sul posto di lavoro. Hanno intuito che, poiché i sistemi di AI riescono a imitare in modo convincente le interazioni umane ma non sono in grado di replicare davvero i numerosi segnali sociali complementari che abbiamo imparato a riconoscere (un sorriso, una risatina, una scrollata di spalle, una fronte corrugata, una pupilla dilatata) i processi regolatori del cervello finiscono per cercare segnali che in realtà non ci sono. In altre parole, la conversazione di un dipendente con l'AI genera bisogni emotivi istintivi che l'AI non riesce a soddisfare.

Il documento si concentrava su due tipi di reazioni a questa deprivazione sociale causata dall'AI: un comportamento passivo e disadattivo (come un aumento dell'isolamento e della solitudine) e un comportamento attivo e adattivo (come una maggiore spinta a cercare connessioni sociali positive). In diversi settori e paesi, gli autori hanno effettivamente scoperto che una maggiore interazione con i "colleghi AI" era correlata a un aumento della solitudine, nonché a insonnia, consumo di alcol dopo il lavoro o entrambi. In modo più costruttivo, gli autori hanno anche scoperto che per alcuni partecipanti, l'aumento della frequenza delle interazioni con l'AI era spesso associato anche a un aumento di comportamenti prosociali, come ad esempio aiutare i colleghi di lavoro.

Però, per quei dipendenti con una certa predisposizione e poche occasioni di interazione diretta con altre persone (come i lavoratori da remoto, chi svolge un ruolo isolato o chi soffre di ansia sociale) quella maggiore spinta a cercare un legame sociale può trovare spesso un unico sfogo disponibile: il "collega" AI sempre attivo. E gli LLM sono, in senso piuttosto letterale, addestrati a dirci quello che vogliamo sentire. Questa prospettiva è chiaramente allettante.

Antropomorfizzare un collega AI potrebbe essere semplicemente un modo per evitare la dissonanza cognitiva derivante dal cercare interazione umana in un programma informatico.