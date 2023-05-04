Tag
Operazioni di business

Promuovi la rivoluzione digitale con workload di middle e back office

Quadrati a incastro

Scopri quattro sfide chiave per modernizzare il workload principale dell'azienda e quattro modi per iniziare subito.

La trasformazione digitale è un percorso che le organizzazioni perseguono da un decennio, accelerato dalla pandemia, dalle richieste dei consumatori nativi digitali e dalla necessità di massimizzare gli investimenti esistenti. Vediamo le organizzazioni promuovere innovazioni più forti sbloccando il cuore dell'azienda e realizzando benefici tangibili.

 

Digitalizza il front office per ottenere risultati rapidi e modernizza il core per sbloccare l'innovazione

La tecnologia moderna è fondamentale per la trasformazione digitale, ma nel 2022, solo il 7% dei workload bancari principali a livello globale è stato spostato sul cloud(il link è esterno a ibm.com). Si è notato che finora l'enfasi è stata posta sulle applicazioni di front-office (o front-end digitali), ma anche i sistemi di middle e back-office devono essere modernizzati.

Crediamo che il vero valore della trasformazione digitale risieda nel modernizzare questi sistemi di middle e back-office. Questi sistemi sono spesso la spina dorsale delle operazioni di un'organizzazione finanziaria, e modernizzare le operazioni può contribuire a migliorare la competitività a lungo termine, l'efficienza dei costi, la resilienza, la sicurezza e i protocolli di conformità in un contesto normativo in costante evoluzione.

Ad esempio, una delle principali organizzazioni di trading finanziario ha aumentato le prestazioni fino a 3 volte spostando la propria piattaforma di trading sul cloud, aiutando i clienti a cogliere fugaci opportunità di profitto in una piattaforma cloud altamente sicura e proteggendo gli investimenti dei clienti.

Modernizzare i workload di middle e back office può essere un processo complesso, soprattutto per le organizzazioni consolidate e quelle che operano in settori regolamentati. Richiede una profonda comprensione delle operazioni esistenti e della direzione che l'azienda intende seguire, oltre alle problematiche normative e di sicurezza inerenti a questi tipi di settori e alla complessità del passaggio al cloud. Riteniamo che i benefici della modernizzazione dei sistemi di middle e back office superino i rischi.

Quattro aree chiave che presentano sfide

Le imprese di solito incontrano sfide in quattro aree chiave:

  1. Piattaforma: abbiamo visto clienti lottare con il costo di una piattaforma multicloud sicura, resiliente e conforme alle normative. Una piattaforma sicura e resiliente dovrebbe utilizzare un ambiente di confidential computing, che comprende elaborazionecontainer, database, crittografia e gestione principale. Dovrebbe inoltre utilizzare un framework comune specifico per settori che supporti i requisiti di conformità normativa di un'impresa; tuttavia, il costo del mantenimento di un framework può essere una sfida. Inoltre, crediamo che affidarsi a un solo provider di cloud aumenti il rischio di concentrazione cloud, influenzando le prestazioni e la resilienza dell'applicazione.
  2. Applicazione: la complessità delle applicazioni di middle e back-office può essere una sfida significativa che le organizzazioni devono affrontare. L'elaborazione delle transazioni ad alta velocità e ad alto volume, la coerenza dei dati, l'elaborazione batch e le business rules contribuiscono a questa complessità. Queste applicazioni sono esistite per anni e le risorse che comprendono le business rules e la tecnologia che le supporta sono poche e distanti tra loro.
  3. Dati: i dati rappresentano un altro aspetto critico di interesse. La dispersione dei dati, la coerenza, la latenza e la crittografia sono fattori essenziali da considerare. La latenza tra front-end cloud e applicazioni middle- e back-office on-premise può influire sull'esperienza utente. I requisiti di sovranità dei dati possono influenzare le decisioni relative al posizionamento del workload e potenzialmente soffocare l'innovazione.
  4. Modello operativo: i modelli operativi possono rappresentare una sfida significativa nel percorso di modernizzazione poiché le organizzazioni modificano i loro processi, tecnologia e cultura per abbracciare nuove tecnologie e modi di lavorare. Le persone e le competenze sono fondamentali per il successo, con nuovi ruoli quali il Site Reliability Engineer (SRE), sviluppatori full-stack e ingegneri cloud necessari per trasformare le applicazioni. Per rispondere alla necessità di sviluppo cloud-native, le organizzazioni dovrebbero considerare la formazione e il potenziamento della propria forza lavoro per avere i talenti necessari a prosperare in un landscape in rapido cambiamento.

Quali tecniche possono quindi essere applicate per superare queste sfide e realizzare appieno i benefici della trasformazione digitale?

Quattro pilastri di una strategia di modernizzazione aziendale tra front, middle e back office

Una strategia e una visione che comprendano il posizionamento ottimale del workload, un approccio alla modernizzazione incentrato sui processi aziendali, considerazioni sulla sicurezza e sulla conformità e un modello operativo a 360 gradi sono essenziali per un percorso di trasformazione digitale di successo nel front, middle e back office.

  1. Determinare il posizionamento ottimale del workload: rivalutare l'attuale portfolio di applicazioni e dati alla luce di un approccio multicloud ibrido per determinare il miglior modello di modernizzazione e la zona di destinazione "adatta allo scopo" per massimizzare il valore aziendale. Considera le caratteristiche di resilienza, prestazioni, sicurezza, conformità e costo totale di proprietà nel determinare la posizione ottimale del workload. Questo orientamento è essenziale per promuovere l'ottimizzazione aziendale e ottenere efficienze, modernizzando al contempo le applicazioni. Il fatto è che diversi workload hanno esigenze diverse per funzionare in modo efficiente
  2. Adottare un approccio incentrato sui processi aziendali: valuta i processi aziendali critici end-to-end per determinare come modernizzare in modo ottimale le applicazioni e i dati di front-office, middle-office e back-office. Per offrire esperienze efficienti e fluide, le aziende dovrebbero anche valutare la propria supply chain sottostante, inclusi workflow, automazione e business rules. La strategia per le applicazioni di middle e back-office dovrebbe essere sviluppata parallelamente alla modernizzazione del front-office, utilizzando prototipi per convalidare l'approccio. Le organizzazioni devono definire nuovi workflow, supportare business rules configurabili e modernizzare il livello di integrazione con API, messaggistica, gestione eventi e altre tecnologie per trasformare le applicazioni di middle-office. Per le applicazioni di back-office, le funzionalità di core banking e l'elaborazione delle transazioni ad alta velocità possono spesso funzionare sul mainframe, con tecnologie moderne come Linux e Java utilizzate per la modernizzazione in loco.
  3. Integra funzionalità di sicurezza e conformità nella modernizzazione: le sfide di sicurezza e conformità negli ambienti multicloud ibrido includono complessità, mancanza di observability end-to-end, vulnerabilità delle API e cambiamenti dei requisiti normativi. Abbiamo notato che nel corso degli anni i framework di sicurezza e conformità "personalizzabili" si sono rivelati costosi da sostenere. Le funzionalità di conformità allineate ai framework di settore possono semplificare le operazioni e accelerare l'implementazione del cloud. Parleremo più approfonditamente della sicurezza nel nostro prossimo blog.
  4. Stabilire un modello operativo a 360 gradi: istituendo un modello operativo che affronta la governance della piattaforma, DevSecOps e FinOps aiutano a migliorare l'agilità, a stabilire una delivery pipeline con monitoraggio e feedback continui e a consentire la collaborazione e la prioritizzazione degli investimenti basati sui dati. Per la trasformazione IT è fondamentale concentrarsi sulla cultura e sulle competenze di sviluppo cloud-native, adottando al contempo strutture e sistemi che incoraggino la condivisione di informazioni e idee.

Inizia in piccolo e amplia gradualmente le tue iniziative di modernizzazione connessa

È fondamentale dare priorità alle iniziative di trasformazione digitale basate sul valore aziendale e sul costo totale di proprietà nell'attuale clima economico, dove budget, talenti e tempo possono essere limitati.

Promuovi progetti discreti con un focus sull'efficienza dei costi. Le organizzazioni possono iniziare modernizzando sia il front office che il back/middle office e collegarsi rispettivamente verso l'alto o verso il basso. Diversi clienti hanno implementato con successo questa strategia:

  • Un'importante banca brasiliana sta modernizzando i suoi processi di credito diretto al consumatore e di carte di credito modernizzando le applicazioni front-office con un'architettura cloud-native su cloud pubblico/privato, lasciando i sistemi di registrazione sul mainframe.
  • Una grande compagnia aerea sta modernizzando il panorama delle applicazioni IT utilizzando hybrid cloud e funzionalità di AI, portando a una piattaforma digitale semplificata per migliorare l'agilità, ridurre i costi, rafforzare la cybersecurity e migliorare l'esperienza del cliente sfruttando gli investimenti IT esistenti e adottando nuove tecnologie.
  • Una grande società di mutui finanziari ha iniziato spostando i propri workload più mission-critical verso un'infrastruttura ibrida per migliorare l'esperienza del cliente e creare una piattaforma di tecnologia sostenibile per il futuro. Poi, ha gradualmente scalato le classifiche. La soluzione di IBM ha fornito scalabilità, ridotto il costo totale di proprietà e diminuito il time to market.

Per i settori regolamentati, è essenziale avere un partner in grado di fornire una piattaforma cloud sicura e adattabile alle mutevoli esigenze e in grado di supportare i requisiti di conformità, indipendentemente da dove inizia il percorso verso il cloud.

Perché dovresti scegliere IBM?

IBM si è dedicata a garantire i parametri più avanzati (resilienza, prestazioni, sicurezza, protocolli di conformità e costo totale di proprietà) con IBM Cloud, in particolare per i clienti in settori altamente regolamentati, così da poter prendere decisioni sui loro workload critici sia nel middle che nel back office con sicurezza.

IBM ha competenze nella progettazione di sistemi mission-critical e resilienti per settori regolamentati e clienti enterprise. Offriamo soluzioni su misura per soddisfare le tue esigenze, sfruttando una profonda esperienza nel settore. Offriamo x86, Power® e zSystems® per l'esecuzione di workload mission-critical ad alte prestazioni nel nostro cloud e on-premise. Il nostro team possiede l'esperienza necessaria per offrire nuove soluzioni o migliorare quelle esistenti.

Autore

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO