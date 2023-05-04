Promuovi la rivoluzione digitale con workload di middle e back office

La trasformazione digitale è un percorso che le organizzazioni perseguono da un decennio, accelerato dalla pandemia, dalle richieste dei consumatori nativi digitali e dalla necessità di massimizzare gli investimenti esistenti. Vediamo le organizzazioni promuovere innovazioni più forti sbloccando il cuore dell'azienda e realizzando benefici tangibili.
La tecnologia moderna è fondamentale per la trasformazione digitale, ma nel 2022, solo il 7% dei workload bancari principali a livello globale è stato spostato sul cloud(il link è esterno a ibm.com). Si è notato che finora l'enfasi è stata posta sulle applicazioni di front-office (o front-end digitali), ma anche i sistemi di middle e back-office devono essere modernizzati.
Crediamo che il vero valore della trasformazione digitale risieda nel modernizzare questi sistemi di middle e back-office. Questi sistemi sono spesso la spina dorsale delle operazioni di un'organizzazione finanziaria, e modernizzare le operazioni può contribuire a migliorare la competitività a lungo termine, l'efficienza dei costi, la resilienza, la sicurezza e i protocolli di conformità in un contesto normativo in costante evoluzione.
Ad esempio, una delle principali organizzazioni di trading finanziario ha aumentato le prestazioni fino a 3 volte spostando la propria piattaforma di trading sul cloud, aiutando i clienti a cogliere fugaci opportunità di profitto in una piattaforma cloud altamente sicura e proteggendo gli investimenti dei clienti.
Modernizzare i workload di middle e back office può essere un processo complesso, soprattutto per le organizzazioni consolidate e quelle che operano in settori regolamentati. Richiede una profonda comprensione delle operazioni esistenti e della direzione che l'azienda intende seguire, oltre alle problematiche normative e di sicurezza inerenti a questi tipi di settori e alla complessità del passaggio al cloud. Riteniamo che i benefici della modernizzazione dei sistemi di middle e back office superino i rischi.
Le imprese di solito incontrano sfide in quattro aree chiave:
Quali tecniche possono quindi essere applicate per superare queste sfide e realizzare appieno i benefici della trasformazione digitale?
Una strategia e una visione che comprendano il posizionamento ottimale del workload, un approccio alla modernizzazione incentrato sui processi aziendali, considerazioni sulla sicurezza e sulla conformità e un modello operativo a 360 gradi sono essenziali per un percorso di trasformazione digitale di successo nel front, middle e back office.
È fondamentale dare priorità alle iniziative di trasformazione digitale basate sul valore aziendale e sul costo totale di proprietà nell'attuale clima economico, dove budget, talenti e tempo possono essere limitati.
Promuovi progetti discreti con un focus sull'efficienza dei costi. Le organizzazioni possono iniziare modernizzando sia il front office che il back/middle office e collegarsi rispettivamente verso l'alto o verso il basso. Diversi clienti hanno implementato con successo questa strategia:
Per i settori regolamentati, è essenziale avere un partner in grado di fornire una piattaforma cloud sicura e adattabile alle mutevoli esigenze e in grado di supportare i requisiti di conformità, indipendentemente da dove inizia il percorso verso il cloud.
IBM si è dedicata a garantire i parametri più avanzati (resilienza, prestazioni, sicurezza, protocolli di conformità e costo totale di proprietà) con IBM Cloud, in particolare per i clienti in settori altamente regolamentati, così da poter prendere decisioni sui loro workload critici sia nel middle che nel back office con sicurezza.
IBM ha competenze nella progettazione di sistemi mission-critical e resilienti per settori regolamentati e clienti enterprise. Offriamo soluzioni su misura per soddisfare le tue esigenze, sfruttando una profonda esperienza nel settore. Offriamo x86, Power® e zSystems® per l'esecuzione di workload mission-critical ad alte prestazioni nel nostro cloud e on-premise. Il nostro team possiede l'esperienza necessaria per offrire nuove soluzioni o migliorare quelle esistenti.
