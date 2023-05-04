Promuovi la rivoluzione digitale con workload di middle e back office

La tecnologia moderna è fondamentale per la trasformazione digitale, ma nel 2022, solo il 7% dei workload bancari principali a livello globale è stato spostato sul cloud(il link è esterno a ibm.com). Si è notato che finora l'enfasi è stata posta sulle applicazioni di front-office (o front-end digitali), ma anche i sistemi di middle e back-office devono essere modernizzati.

Crediamo che il vero valore della trasformazione digitale risieda nel modernizzare questi sistemi di middle e back-office. Questi sistemi sono spesso la spina dorsale delle operazioni di un'organizzazione finanziaria, e modernizzare le operazioni può contribuire a migliorare la competitività a lungo termine, l'efficienza dei costi, la resilienza, la sicurezza e i protocolli di conformità in un contesto normativo in costante evoluzione.

Ad esempio, una delle principali organizzazioni di trading finanziario ha aumentato le prestazioni fino a 3 volte spostando la propria piattaforma di trading sul cloud, aiutando i clienti a cogliere fugaci opportunità di profitto in una piattaforma cloud altamente sicura e proteggendo gli investimenti dei clienti.

Modernizzare i workload di middle e back office può essere un processo complesso, soprattutto per le organizzazioni consolidate e quelle che operano in settori regolamentati. Richiede una profonda comprensione delle operazioni esistenti e della direzione che l'azienda intende seguire, oltre alle problematiche normative e di sicurezza inerenti a questi tipi di settori e alla complessità del passaggio al cloud. Riteniamo che i benefici della modernizzazione dei sistemi di middle e back office superino i rischi.