Di recente abbiamo visto molti clienti seguire la moda del passaggio al cloud. Questo avviene principalmente per la necessità di ridurre il debito tecnico e i costi e di raggiungere gli obiettivi CapEx-to-OpEx. Il lavoro necessario per passare al cloud va dal lift-and-shift al re-platforming/correzione.

Con lo sviluppo di diverse pratiche come DevSecOps, FinOps, modelli cloud-native, pratiche di progettazione dell'affidabilità del sito (SRE), ecc., l'attenzione è rivolta a sfruttarle per raggiungere un livello significativo di automazione, velocità e agilità nell'IT. Questo aiuta anche a trasformare l'organizzazione IT in un'organizzazione incentrata sull'ingegneria.

CIO e CTO stanno realizzando che il vero potere di tutto ciò risiede nel trasformare un'organizzazione IT in una centrata sul prodotto, modernizzando al contempo il portfolio applicativo verso modelli basati su prodotti e servizi. Ciò alimenta la cultura del prodotto, in cui vi è un elevato grado di allineamento tra business e IT. I team basati sul prodotto, le squadre full stack e le applicazioni modernizzate secondo prodotti e servizi portano benefici significativi in termini di agilità, velocità e time-to-market, migliorando al contempo la produttività macro (riducendo le funzionalità ridondanti in tutto l'IT).

Un modo comprovato di strutturare i prodotti è basato sui domini di un'organizzazione, e questo dà origine al domain-driven design (DDD). Questo modello DDD, che allinea le funzionalità aziendali e IT in un modo allineato al dominio e incentrato sul prodotto, riguarda l'istituzione di un ecosistema IT componibile in cui ogni applicazione è composta da un insieme di funzionalità costruite e gestite dai rispettivi team o squadre di prodotto. Pertanto, i modelli di dominio sono fondamentali per trasformare un'organizzazione in un modello di ecosistema IT componibile.

In questo processo, molti clienti sottostimano o sopravvalutano il cambiamento organizzativo necessario per raggiungere questi obiettivi. Tali iniziative tendono a fallire a causa della sottovalutazione della complessità implicita nella scomposizione e nella costruzione delle funzionalità delle applicazioni in linea con i prodotti e i servizi identificati nel contesto dei domini associati.

Questa serie di blog in tre parti parla di un modo sistematico e disciplinato di applicare i principi DDD in tutta l'azienda per semplificare la complessità della scomposizione di applicazioni legacy e la loro riscrittura come funzionalità allineate a domini/prodotti e servizi. Tuttavia, ci sono sfide significative che dovrai affrontare a diversi livelli e che devono essere prima riconosciute. È necessario stabilire un piano eseguibile, passo dopo passo, per affrontare queste sfide. Tra queste, le principali riguardano la trasformazione del modello operativo, il cambiamento e il riallineamento organizzativo, i ruoli delle varie parti dell'organizzazione IT, la trasformazione delle competenze e così via. Questo primo post sul blog della serie sottolinea anche la necessità di una roadmap (con un approccio incrementale) su come un'azienda deve passare al modello di ecosistema componibile.

La Parte seconda della serie illustra come scomporre le applicazioni e allinearle con i prodotti appropriati (all'interno dei domini). La Parte terza riguarderà come affrontare le sfide e prepararsi alla prontezza organizzativa.