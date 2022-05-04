Di recente abbiamo visto molti clienti seguire la moda del passaggio al cloud. Questo avviene principalmente per la necessità di ridurre il debito tecnico e i costi e di raggiungere gli obiettivi CapEx-to-OpEx. Il lavoro necessario per passare al cloud va dal lift-and-shift al re-platforming/correzione.
Con lo sviluppo di diverse pratiche come DevSecOps, FinOps, modelli cloud-native, pratiche di progettazione dell'affidabilità del sito (SRE), ecc., l'attenzione è rivolta a sfruttarle per raggiungere un livello significativo di automazione, velocità e agilità nell'IT. Questo aiuta anche a trasformare l'organizzazione IT in un'organizzazione incentrata sull'ingegneria.
CIO e CTO stanno realizzando che il vero potere di tutto ciò risiede nel trasformare un'organizzazione IT in una centrata sul prodotto, modernizzando al contempo il portfolio applicativo verso modelli basati su prodotti e servizi. Ciò alimenta la cultura del prodotto, in cui vi è un elevato grado di allineamento tra business e IT. I team basati sul prodotto, le squadre full stack e le applicazioni modernizzate secondo prodotti e servizi portano benefici significativi in termini di agilità, velocità e time-to-market, migliorando al contempo la produttività macro (riducendo le funzionalità ridondanti in tutto l'IT).
Un modo comprovato di strutturare i prodotti è basato sui domini di un'organizzazione, e questo dà origine al domain-driven design (DDD). Questo modello DDD, che allinea le funzionalità aziendali e IT in un modo allineato al dominio e incentrato sul prodotto, riguarda l'istituzione di un ecosistema IT componibile in cui ogni applicazione è composta da un insieme di funzionalità costruite e gestite dai rispettivi team o squadre di prodotto. Pertanto, i modelli di dominio sono fondamentali per trasformare un'organizzazione in un modello di ecosistema IT componibile.
In questo processo, molti clienti sottostimano o sopravvalutano il cambiamento organizzativo necessario per raggiungere questi obiettivi. Tali iniziative tendono a fallire a causa della sottovalutazione della complessità implicita nella scomposizione e nella costruzione delle funzionalità delle applicazioni in linea con i prodotti e i servizi identificati nel contesto dei domini associati.
Questa serie di blog in tre parti parla di un modo sistematico e disciplinato di applicare i principi DDD in tutta l'azienda per semplificare la complessità della scomposizione di applicazioni legacy e la loro riscrittura come funzionalità allineate a domini/prodotti e servizi. Tuttavia, ci sono sfide significative che dovrai affrontare a diversi livelli e che devono essere prima riconosciute. È necessario stabilire un piano eseguibile, passo dopo passo, per affrontare queste sfide. Tra queste, le principali riguardano la trasformazione del modello operativo, il cambiamento e il riallineamento organizzativo, i ruoli delle varie parti dell'organizzazione IT, la trasformazione delle competenze e così via. Questo primo post sul blog della serie sottolinea anche la necessità di una roadmap (con un approccio incrementale) su come un'azienda deve passare al modello di ecosistema componibile.
La Parte seconda della serie illustra come scomporre le applicazioni e allinearle con i prodotti appropriati (all'interno dei domini). La Parte terza riguarderà come affrontare le sfide e prepararsi alla prontezza organizzativa.
Il processo end-to-end per costruire e stabilire un ecosistema IT componibile comprende le seguenti tre aree:
Forma un team di leadership di dominio e di progettazione per stabilire ulteriormente il modello di dominio e il framework per l'adozione del domain-driven design (DDD). Il team progetterà anche il modello organizzativo target e l'insieme iniziale di processi aziendali.
Per ciascuno dei domini, i team effettueranno sessioni DDD per definire i processi e condurranno sessioni di event-storming per raccogliere funzionalità (a un livello generale). I team condurranno workshop/sessioni di progettazione sulla scomposizione delle applicazioni per suddividere le attuali applicazioni IT in insiemi di funzionalità e domini che dovrebbero fornire loro. Inoltre, le funzionalità sono mappate su servizi che danno vita ai servizi (in termini di esigenze più specifiche di contratti API, ecc.). Dovrai concentrarti sui proprietari delle funzionalità (per dominio) e allineare i loro piani alla roadmap complessiva delle funzionalità. Inoltre, è necessario identificare le dipendenze tra le funzionalità (incluse le relative esigenze in termini di dati), il che contribuirà ulteriormente a stabilire un piano di sviluppo iterativo.
Il prossimo passo è implementare e distribuire funzionalità in modo iterativo. I team di dominio collaborano per allineare lo sviluppo delle funzionalità che devono essere integrate per comporre l'applicazione target, il che significa che il loro piano di iterazione deve essere allineato continuamente. Un modello di supporto day-2 per le applicazioni componibili è diverso perché le funzionalità sono supportate dalle rispettive squadre ed è necessario ristrutturare la gestione degli incidenti e i processi ITSM per adattarli a un modello di squadra di prodotti e servizi. Si tratta di un grande cambiamento nel modello di supporto day-2, e per passare a questo modello è necessaria una buona dose di preparazione organizzativa.
Quando costruisci una roadmap incrementale iterativa, devi riflettere sulla coesistenza, che è un ingrediente fondamentale per il successo. Implica la capacità delle funzionalità legacy e modernizzate di coesistere, con l'obiettivo di soffocarle nel periodo e, allo stesso tempo, garantire che gli ecosistemi consumer per le funzionalità legacy non vengano interrotti immediatamente e abbiano abbastanza tempo per passare verso funzionalità di dominio modernizzate. Un modello di coesistenza ben strutturato consente la sincronizzazione dei dati unidirezionale o bidirezionale per raggiungere tale obiettivo, che richiede attente considerazioni architettuali, sia per aspetti funzionali che non funzionali.
Di seguito è riportato il processo end-to-end per modernizzare l'ecosistema IT (basato su monoliti) in un modello componibile come descritto sopra:
Sulla base del processo sopra descritto, questa serie di blog si articola in tre parti:
Questo post sul blog parla dell'istituzione del framework, che include team core, modelli di dominio, allineamento dell'organizzazione, processi aziendali e allineamento con i domini (process scoping), creazione di prodotti e servizi e trasformazione delle competenze.
Ciò richiede la collaborazione tra alcuni dei più brillanti architetti aziendali (di dominio) e architetti cloud per creare un centro di progettazione che definisca modelli di dominio e guidi i vari team su allineamento dei domini, mappatura dei processi, raccolta delle funzionalità, architetture di riferimento, ecc. La responsabilità iniziale di tali team è stabilire la strategia del modello di dominio, lavorare con i team per documentare vari processi aziendali, comprendere il collegamento di questi processi con varie aree di dominio, ecc. Questo team, successivamente, lavora come centro di competenza del dominio (COE del dominio) per aiutare a guidare discussioni sul dominio, sessioni di domain-driven design (DDD), sessioni di scomposizione delle applicazioni, ecc.
I portfolio IT aziendali si sono evoluti in modo significativo in una rete molto complessa di applicazione e dati. La maggior parte dei clienti maturi ha una struttura nei propri dati; questo, a sua volta, fornisce una certa disciplina nelle loro applicazioni. La chiave per districare la complessità è iniziare ad astrarre l'ecosistema IT e stabilire un certo modello ben compreso da tutti e che fornisca indicazioni per evolvere o modernizzare ulteriormente applicazioni e dati. Il modo migliore per stabilirlo è utilizzare i modelli di dominio standard del settore e personalizzarli in modo appropriato (ad esempio, TMForum, BIAN, IATA Value Chain, ecc.). Questi modelli aiuteranno a strutturare le funzionalità IT in modo che siano naturalmente allineate al business.
Sebbene i modelli di dominio aiutino ad astrarre varie funzionalità IT, è anche importante stabilire un modello architettonico stratificato che dettagli come interagiscono i vari livelli e come il modello di dominio viene realizzato. L'architettura stratificata si riferisce in genere a un livello di esperienza utente (realizzato tramite moderni framework di interfaccia utente come React, Angular ecc.) e a un livello di servizi di dominio che si sovrappone a sistemi di riferimento.
Più recentemente, le organizzazioni IT si sono formate attorno a tecnologie, gruppi di applicazioni o alcune categorie che indicano la comunanza (per lo più incentrata sulla tecnologia) delle rispettive applicazioni di loro proprietà. Sebbene questo modello abbia contribuito in una certa misura a migliorare l'efficienza, non riflette il modo in cui il business opera. I team sono stati creati attorno a canali di consumo, tecnologie (ad esempio servizi condivisi) o una sorta di raggruppamento logico basato su categorie.
Questa struttura organizzativa può portare alla creazione di diverse funzionalità IT duplicate in un'organizzazione IT e i modelli di governance non hanno avuto molto successo nello stabilire una chiara proprietà delle funzionalità, dei servizi e dei dati IT. Anche se si potrebbero costruire varie funzionalità IT in un modello cloud-native (come un insieme di servizi integrati), ciò non aiuta a raggiungere l'obiettivo di componibilità a causa dei livelli IT, dei team coinvolti e delle sfide associate alla proprietà dei dati. Pertanto, molti cercano di ristrutturare l'organizzazione IT in base ai domini aziendali, che rappresentano un modo logico di raggruppare le funzionalità IT e stabilire la proprietà dei dati.
Un passaggio essenziale per costruire un ecosistema IT componibile è assicurarsi che l'organizzazione IT sia allineata con i domini aziendali e che si stia seguendo un approccio sistematico basato sul dominio per identificare i prodotti offerti e strutturare i team o le squadre attorno ai prodotti. Ciò contribuisce inoltre a stabilire una chiara proprietà end-to-end dei prodotti, compreso il grado di libertà di creare e gestire le funzionalità e i servizi IT, compresi i dati. Questo aiuta anche a prevenire la creazione di funzionalità ridondanti e promuove un migliore riutilizzo delle funzionalità/componenti in tutta l'azienda. Nel complesso, ciò contribuisce a promuovere agilità, velocità e time-to-market, riducendo al contempo i costi IT attraverso un migliore riutilizzo ed evitando funzionalità ridondanti.
Scoprire e stabilire un insieme di processi aziendali è una delle prime attività da intraprendere nello sviluppo di un ecosistema IT componibile. La maggior parte delle aziende ha una buona visione dei processi aziendali, ma la profondità può variare in base a come sono stati gestiti. È importante condurre più workshop e discussioni per stabilire l'ambito di ciascuno dei settori. Questo insieme di processi aziendali costituisce la base per costruire l'allineamento e l'ambito del dominio. Quando un insieme di processi è allineato con un certo dominio, aiuta anche indirettamente ad allineare i dati (contesto limitato) che i domini possiedono e gestiscono.
Mentre i processi aziendali vengono ulteriormente perfezionati in base agli insegnamenti tratti da varie sessioni di lavoro e workshop, è anche possibile acquisire livelli di granularità. Nella maggior parte delle situazioni è possibile catturare almeno tre livelli di processi aziendali. Definire i prodotti potrebbe essere molto più semplice se si definiscono i processi aziendali; spesso i prodotti si allineano ai processi aziendali di Livello 2 o Livello 3 in base alla complessità e alla granularità. In genere, un centro di competenza di dominio o una struttura simile serve a stabilire la strategia di dominio, i processi aziendali, l'ambito del dominio, ecc. Il COE del dominio fornisce una serie di linee guida per i team per identificare i prodotti e definirli in modo appropriato.
Per creare un ecosistema IT componibile in modo scalabile è necessario consentire a vari team/squadre IT di lavorare secondo un modello incentrato sul prodotto. Ci sono alcune competenze essenziali che team/squadre devono apprendere per acquisire esperienza. Per formare i vari team IT sarà necessaria una strategia su due fronti:
Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni vacillano in questo ambito quando si avviano a programmi di modernizzazione così complessi. Nella maggior parte dei casi, sarà più saggio collaborare con un fornitore di servizi IT esperto in grado di offrire molteplici funzionalità per supportare diversi flussi di lavoro, tra cui la trasformazione delle competenze.
L'evoluzione del cloud ha aperto una miriade di possibilità che varie aziende possono utilizzare al meglio, e questo rende l'ecosistema IT componibile una realtà. L'emergere di varie pratiche comprovate come il domain-driven design, DevOps e l'ingegneria dell'affidabilità dei siti ha reso realtà le squadre full-stack. Ciò consente lo sviluppo di team di prodotto indipendenti in grado di creare funzionalità e servizi end-to-end senza il coinvolgimento di livelli IT, come abbiamo visto negli ecosistemi IT tradizionali.
Le imprese che intraprendono iniziative di modernizzazione per trasformare il proprio ecosistema in un modello componibile devono riconoscere il quantum di cambiamento e la trasformazione del modello operativo in tutta l'azienda e ripensarlo in modo più pragmatico. Devono inoltre riconoscere che la chiarezza sui domini e sui processi evolverà nel tempo e che deve esserci spazio per i cambiamenti. Le aziende devono adottare un approccio in più fasi per arrivare al modello, tenendo conto delle sfide sopra citate.
I primi passi devono concentrarsi sull'identificare un sottoinsieme più piccolo di prodotti (o domini) da sperimentare e dimostrare il successo. Le lezioni apprese da questi piloti dovrebbero essere restituite per affinare la roadmap, i piani e il modello operativo. Passare a un ecosistema IT composabile è un lungo percorso e misurare il successo a ogni cambiamento intermedio è fondamentale. Un framework troppo ampio o troppo scarso potrebbe comportare sfide significative, che vanno dalla paralisi dell'analisi al caos. Pertanto, il framework di primo passaggio deve essere implementato rapidamente, mentre devono essere avviate iniziative pilota/MVP mirate per testare e perfezionare il framework. Il framework evolverà e dovrebbe evolversi nel tempo e solo in base a esperienze reali di esecuzione (ad esempio, sovrapposizioni di processi apprese dalla decomposizione delle applicazioni, raffinamenti del modello di dominio basati su lacune, ecc.).
Assicurati di leggere la Parte 2 di questa serie di blog: "Modernizzazione delle aziende basata sui domini verso un ecosistema IT componibile: Parte 2 - modernizzare applicazioni e servizi verso un ecosistema IT componibile ".
Per saperne di più, consulta i seguenti link:
Scopri come un'infrastruttura hybrid cloud può potenziare la tua strategia per l'AI. Apprendi dagli esperti IBM come trasformare la tecnologia esistente in un sistema agile e pensato per l'AI, promuovendo innovazione ed efficienza in tutte le operazioni aziendali.
Esplora come le soluzioni per l'hybrid cloud possono ottimizzare le operazioni aziendali basate sull'AI. Impara dai case study e dalle soluzioni presentate per scoprire come le aziende utilizzano l'hybrid cloud di IBM per ottenere maggiore efficienza, scalabilità e sicurezza.
Scopri le principali differenze tra Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS). Esplora come ciascun modello di cloud fornisce diversi livelli di controllo, scalabilità e gestione per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Scopri i costi nascosti della scalabilità dell'AI generativa e impara dagli esperti come rendere i tuoi investimenti nell'AI più efficienti e d'impatto.
Impara i fondamenti della gestione IT, il motivo per cui è indispensabile nelle organizzazioni moderne e le funzioni principali che assicurano un'operatività fluida ed efficiente tra i diversi sistemi di tecnologie.
IBM Cloud Infrastructure Center è una piattaforma software compatibile con OpenStack per gestire l'infrastruttura di cloud privati su IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Scopri i server, lo storage e il software progettati per l'hybrid cloud e la strategia AI della tua azienda.
Trova la soluzione di infrastruttura cloud adatta alle esigenze della tua azienda e scala le risorse on-demand.
Trasforma la sua infrastruttura aziendale con l'hybrid cloud e le soluzioni pensate per l'AI di IBM. Scopri i server, lo storage e i software progettati per proteggere, scalare e modernizzare la tua azienda o ascolta i pareri degli esperti per migliorare la tua strategia di AI generativa.