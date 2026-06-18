La sovranità digitale, definita come la capacità di mantenere il controllo, la visibilità e la governance su dati critici, infrastrutture e sistemi AI, è passata rapidamente dal dibattito politico a imperativo strategico. Con l'acuirsi delle tensioni geopolitiche e l'aumentare delle dipendenze digitali, i governi stanno ripensando il modo in cui le tecnologie essenziali vengono realizzate, gestite e protette.
Al centro di questo cambiamento ci sono i fornitori di servizi di telecomunicazione. Considerate a lungo semplici operatori di connettività, le società di telecomunicazioni stanno ora emergendo come architetti della resilienza digitale nazionale. Sono sempre più responsabili non solo di preservare l'operatività delle reti, ma anche di garantire che le economie mantengano il controllo sui sistemi da cui dipendono.
Molti paesi hanno formalizzato strategie di sovranità e rilasciato dichiarazioni ufficiali (tra cui 27 nell'UE) per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e rafforzare il controllo sulle infrastrutture critiche. Ma la sovranità non consiste semplicemente nel mantenere tutto a livello locale. Nella pratica, richiede di trovare un equilibrio tra controllo e innovazione e di garantire che i workload sensibili rimangano protetti, consentendo al contempo l'accesso agli ecosistemi globali che guidano il progresso tecnologico.
Ecco perché i leader delle telecomunicazioni stanno assumendo un ruolo sempre più determinante e la sovranità digitale è diventata una priorità assoluta. Le reti di telecomunicazione sono sempre più classificate come infrastrutture critiche nazionali, il che significa che la resilienza e la sicurezza non sono più questioni operative, bensì di rilevanza nazionale.
Tuttavia, una sfida comune è quella di adottare una visione troppo ristretta della sovranità. Alcuni governi spingono per infrastrutture interamente localizzate nel paese, una rigorosa localizzazione dei dati ed ecosistemi esclusivamente nazionali. Sebbene questa strategia possa sembrare prudente, può comportare dei compromessi. A livello pratico, rallenta l'innovazione, indebolisce la qualità del servizio e potrebbe aggravare il rischio di concentrazione, creando vulnerabilità anziché eliminarle.
Le principali società di telecomunicazioni stanno tracciando una rotta diversa. Stanno collaborando strettamente con i governi per modernizzare e proteggere le infrastrutture dove è più importante. Questo approccio prevede l'uso dell'hybrid cloud per mantenere i dati sensibili sul territorio nazionale, garantendo al contempo la flessibilità operativa. Significa anche impiegare l'AI in modi che privilegino il controllo e la responsabilità, indipendentemente dalla nazionalità del fornitore.
Stanno inoltre esplorando come utilizzare il quantum computing per la difesa, la cybersecurity, l'ottimizzazione delle infrastrutture e la competitività nazionale a lungo termine. Una cosa è certa: le società di telecomunicazioni che iniziano a prepararsi ora avranno un vantaggio significativo.
Mentre i governi intensificano la loro attenzione sulla sovranità digitale, i leader del settore delle telecomunicazioni si trovano in una posizione privilegiata per costruire una base resiliente per le infrastrutture e i servizi digitali nazionali.
Le aziende di telecomunicazioni gestiscono già reti affidabili in tutte le economie e le società e possono utilizzarle per accelerare l'adozione di capacità digitali avanzate nelle infrastrutture, nella sicurezza dei dati e nell'AI.
Ma questa collaborazione richiede un modello diverso. I leader delle società di telecomunicazioni devono ora collaborare a stretto contatto con i governi e le imprese per definire le priorità, ad esempio chi finanzia e gestisce le funzionalità chiave e dove sono necessari investimenti pubblici. Inoltre, devono anche determinare quali servizi saranno sostenuti commercialmente dai clienti e dalle imprese.
Certamente, il successo non richiede che le nazioni possiedano ogni livello dello stack tecnologico. Si basa invece sulla costruzione di basi solide e sul mantenimento del controllo e della visibilità su tutti i sistemi critici. Ove opportuno, questo approccio si estende alle applicazioni e ai servizi a supporto dei cittadini e alle tecnologie da cui le economie dipendono sempre più.
Per le società di telecomunicazioni in particolare, l'AI rappresenta una grande opportunità di crescita aziendale. Secondo il rapporto dell'Institute for Business Value (IBV) di IBM, Telecommunications in the AI era, il 75% dei dirigenti delle società di telecomunicazioni ritiene che l'AI offrirà un chiaro vantaggio competitivo entro tre anni. I benefici riguardano sia l'ottimizzazione dei costi che la crescita dei ricavi. Tra gli esempi figurano:
Per la maggior parte delle società di telecomunicazioni, cogliere queste opportunità non dipende tanto dall'adozione della tecnologia quanto dalla preparazione organizzativa. Ciò significa mettere in atto il modello operativo corretto, sviluppare una leadership efficace, preparare la forza lavoro con le competenze adeguate e sbloccare il pieno valore dei dati aziendali.
In base alla nostra esperienza, le società di telecomunicazioni che hanno implementato l'AI su larga scala danno priorità a queste pratiche:
Allineare la leadership attorno a risultati aziendali ambiziosi e misurabili e a priorità condivise. Secondo l'IBM 2026 CEO Study, le organizzazioni che riorganizzano la struttura dirigenziale con un approccio “AI-first” implementano il 10% in più di iniziative di AI a livello aziendale rispetto alle aziende concorrenti.
Istituire una funzione dedicata per coordinare il modo in cui i team sviluppano e implementano l'AI. Definire standard per accelerare l'innovazione e gestire il rischio in tutta l'azienda. Centralizzare inizialmente con il CoE, poi decentralizzare per scalare l'innovazione.
Creare una piattaforma di AI condivisa che tutti in azienda possano utilizzare, in modo che i team non debbano ricostruire tutto da zero ogni volta. Fornire supporto multimodello e multimodale, gestendo e proteggendo il tutto a livello centrale.
Utilizzare architetture hybrid cloud per promuovere agilità, sicurezza ed efficienza dei costi e sfruttarle per sbloccare il valore dei dati aziendali. Questo approccio offre ai team l'accesso a dati sicuri e affidabili, consentendo loro di sviluppare e scalare l'AI in modo più efficace e di promuovere la differenziazione competitiva grazie agli insight ricavati dai dati aziendali.
Implementare una solida governance e un monitoraggio efficace affinché i team possano gestire l'AI in modo responsabile. Ciò rafforza la fiducia e facilita la scalabilità sicura dell'AI, specialmente in contesti regolamentati.
Investire nella forza lavoro attraverso lo sviluppo interno di competenze nel campo dell'AI, collaborando al contempo con i partner dell'ecosistema per attingere alle loro competenze specifiche, accelerando il time to value e massimizzando il ritorno sull'investimento.
La sovranità digitale e l'AI stanno rapidamente riscrivendo le regole secondo cui operano i leader del settore delle telecomunicazioni. Quella che un tempo era una questione di gestione delle reti è diventata qualcosa di più simile alla navigazione nella geopolitica, con i governi che tornano al centro dell'economia digitale. Per andare avanti, le società di telecomunicazioni dovranno collaborare con loro, plasmando l'infrastruttura che sosterrà le economie nel prossimo decennio.
Ma momenti come questo raramente premiano la sola velocità. Il vantaggio andrà a chi saprà coniugare un'infrastruttura sicura, operazioni intelligenti e quel tipo di disciplina di leadership che consente alle organizzazioni di adattarsi e prosperare.
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