La sovranità digitale, definita come la capacità di mantenere il controllo, la visibilità e la governance su dati critici, infrastrutture e sistemi AI, è passata rapidamente dal dibattito politico a imperativo strategico. Con l'acuirsi delle tensioni geopolitiche e l'aumentare delle dipendenze digitali, i governi stanno ripensando il modo in cui le tecnologie essenziali vengono realizzate, gestite e protette.

Al centro di questo cambiamento ci sono i fornitori di servizi di telecomunicazione. Considerate a lungo semplici operatori di connettività, le società di telecomunicazioni stanno ora emergendo come architetti della resilienza digitale nazionale. Sono sempre più responsabili non solo di preservare l'operatività delle reti, ma anche di garantire che le economie mantengano il controllo sui sistemi da cui dipendono.

Molti paesi hanno formalizzato strategie di sovranità e rilasciato dichiarazioni ufficiali (tra cui 27 nell'UE) per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e rafforzare il controllo sulle infrastrutture critiche. Ma la sovranità non consiste semplicemente nel mantenere tutto a livello locale. Nella pratica, richiede di trovare un equilibrio tra controllo e innovazione e di garantire che i workload sensibili rimangano protetti, consentendo al contempo l'accesso agli ecosistemi globali che guidano il progresso tecnologico.