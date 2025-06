MF: Hai menzionato Terraform. Quali sono gli altri concetti relativi all'infrastruttura che gli sviluppatori devono apprendere?

MK: Gli sviluppatori spesso non capiscono bene come funziona davvero l'infrastruttura sottostante e cosa può essere durevole o effimero.

Se, ad esempio, si apporta una qualunque modifica all'host, al container o al componente serverless che esegue qualcosa, quella modifica persisterà quando quel componente, quella macchina virtuale passerà a qualcos'altro? Quindi, il concetto di sistemi che memorizzano i loro stati altrove, di sistemi senza stato, è uno dei capisaldi che gli sviluppatori possono iniziare a capire. Come si fa a rendere un sistema scalabile all'infinito? Come si creano sistemi molto durevoli ed elastici? Tutti questi concetti architettonici sono implementati nel software, ma di fatto si basano sui modelli di infrastruttura.

Inoltre, è importante comprendere tutti i modelli di sicurezza utili a creare una superficie minima di attacco nel codice, riducendo al massimo le possibilità di vulnerabilità. E come comunicare correttamente con un servizio remoto. Vuoi scrivere un microservizio "loquace" che invia centinaia di piccole richieste al secondo? Oppure preferisci raggruppare le richieste in pacchetti più grandi da inviare meno frequentemente?

Sono decisioni molto importanti che ogni sviluppatore di software deve prendere, ma non capiranno perché le stanno prendendo se non capiscono cosa sta succedendo dietro le quinte: come funzionano i sistemi effettivi. Questa comprensione del sistema dal basso verso l'alto è fondamentale. Lo sviluppatore deve scrivere codice pulito e ben strutturato, che non sovraccarichi il sistema, non blocchi il database e non generi comportamenti indesiderati.

Se torniamo a 20 o 30 anni fa, avevamo una professione dedicata all'ottimizzazione delle query al database per il numero minimo di cicli richiesto dalla CPU, la quantità minima di blocco dei dati. Gran parte di quella conoscenza arcana è andata perduta. Ma è comunque molto importante capire come creare un sistema ad alte prestazioni e come creare un sistema ottimizzato in termini di costi. Tutte queste lezioni non dovrebbero essere dimenticate.

Potresti pensare: "Eh, ma siamo nel 2025, vecchio mio! Il mondo moderno è totalmente diverso. Non hai idea!" Ebbene, siamo stati noi a costruire questo mondo moderno, e ora siamo qui per aiutare i nuovi sviluppatori e professionisti dell'infrastruttura a usarlo nel modo più efficiente possibile.

MF: Puoi descrivere alcuni dei modi in cui gli sviluppatori possono utilizzare strumenti Infrastructure as Code per migliorare il loro workflow?

MK: Sì. Un buon esempio è che uno sviluppatore può creare un workflow adeguato per il proprio codice facendo in modo che venga automaticamente testato, compilato e impacchettato ogni volta che crea un pezzo di codice e ne esegue il commit in un repository. Gli sviluppatori non dovrebbero aver bisogno di un addetto alle infrastrutture che lo faccia per loro. Creare un buon script YAML su GitHub è un'attività Infrastructure as Code che ogni sviluppatore può ottimizzare per rendere quel processo il più efficiente possibile.

Ad esempio, uno sviluppatore non ha bisogno di eseguire il packaging completo, la validazione completa e i test completi se sta lavorando solo sul ramo di sviluppo. Quel sviluppatore può dire: "Ehi, sono sul ramo di sviluppo, posso ignorare tutte quelle 20 attività che sono pensate solo per il ramo di produzione".

Ma se sei in produzione, devi attivare tutta una serie di automazioni, avviare la macchina che effettuerà la verifica completa di sicurezza e la validazione del codice, e così via. Tutte queste piccole decisioni influenzano la velocità con cui si completa la compilazione e si vedono i risultati dopo aver inviato il codice: ogni sviluppatore dovrebbe essere in grado di modificare gli script di infrastruttura come codice, adattandoli al proprio workflow.

È come quando quegli stessi sviluppatori mettono a punto il proprio ambiente di sviluppo integrato. Preferiscono i propri font, colori, scorciatoie da tastiera e tutto il resto. Allo stesso modo, dovrebbero poter configurare i propri workflow, ovvero cosa succede dopo il commit del codice. Tutto questo è conoscenza che deriva dall'Infrastructure as Code (IaC).