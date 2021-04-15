I risultati di uno studio Forrester commissionato da IBM indicano che si registra un continuo aumento nell'uso di piattaforme di container di cloud pubblico e privato, nonché di macchine virtuali (VM) [1]. Le aziende puntano a ottenere vantaggi competitivi e a costruire relazioni durature con i clienti attraverso esperienze digitali. Critico per il loro successo è il modo in cui queste aziende affrontano le sfide delle complesse trasformazioni digitali e delle piattaforme cloud.
Man mano che i loro team implementano una strategia cloud-native per raggiungere gli obiettivi aziendali dell'organizzazione, queste tre sfide esercitano una pressione costante sui leader DevOps e IT:
Considerando questa pressione, la chiave per modernizzare qualsiasi applicazione è prima definire un risultato commerciale chiaro e raggiungibile. Questo significa allineare tutti gli stakeholder dell'azienda in una comprensione comune di ciò di cui i clienti hanno realmente bisogno ora. Con quella chiarezza, è molto più facile definire quale esperienza di applicazione il team deve creare come minimo. Migliorare un valore iniziale fornito ai clienti dimostra un impegno costante.
Modernizzare efficacemente un'applicazione richiede l'adozione e l'apprendimento di come utilizzare nuove tecnologie. Ma richiede anche nuovi modi di lavorare, basati sui principi Agile, e un approccio diverso all'architettura delle applicazioni.
Gli intervistati affermano di aver bisogno di partner di servizi per colmare le lacune di competenze chiave. Con IBM® Garage, gli esperti di strumenti cloud, servizi e pratiche di sviluppo si integrano nei team dei clienti per collaborare sia nella creazione di nuove applicazioni cloud-native sia nella modernizzazione di quelle esistenti. I team apprendono le competenze necessarie per realizzare il miglioramento specifico o il minimum viable product (MVP) che i clienti desiderano di più.
All'inizio del lavoro con i clienti, IBM riunisce tutti coloro che hanno a cuore il successo dei clienti, con l'obiettivo primario di identificare risultati aziendali molto specifici che l'azienda deve raggiungere, ad esempio un miglioramento specifico dell'applicazione, un middleware più funzionale o controlli rivolti al cliente. Qualunque cosa il team scelga di modernizzare deve basarsi su ciò che realmente desiderano gli utenti finali.
Dopo aver definito l'esito, il team esamina l'obiettivo in termini di come farlo più velocemente, spendere meno denaro, ottenere prestazioni migliori e mantenere una sicurezza costante. Sebbene sia opinione comune che la velocità sia sempre la scelta vincente, troppe aziende associano la velocità alla capacità di mettere insieme le cose. Testare o pilotare idee non completamente sviluppate può lasciare il team a chiedersi perché modernizzare produce scarsi risultati.
Grazie alla portabilità, le piattaforme basate su container consentono la distribuzione di applicazioni hybrid cloud e multicloud . Tuttavia, le differenze in ambienti specifici spesso bloccano l'accesso completo alla promessa di portabilità. Con soluzioni cloud distribuite, partner di servizi come IBM, tramite IBM® Cloud Satellite, forniscono servizi costantemente distribuibili in qualsiasi ambiente. Il team DevOps ottiene la stessa esperienza ovunque, il che consente al proprio lavoro di acquisire velocità grazie alla familiarità; e la coerenza crea numerose opportunità di automazione.
Molte organizzazioni hanno bisogno di eseguire le applicazioni in prossimità delle fonti dati per soddisfare le esigenze di bassa latenza e i requisiti di residenza regionale. Con IBM Cloud Satellite, i team possono utilizzare un'unica identità e esperienza di accesso tra diversi ambienti senza dover connettersi tramite internet; e le applicazioni che girano localmente mantengono i dati locali.
