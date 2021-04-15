Se combinata con l'uso di servizi cloud distribuiti, una chiara comprensione delle esigenze dei clienti contribuisce notevolmente a ridurre la confusione legata alla complessità IT.



I risultati di uno studio Forrester commissionato da IBM indicano che si registra un continuo aumento nell'uso di piattaforme di container di cloud pubblico e privato, nonché di macchine virtuali (VM) [1]. Le aziende puntano a ottenere vantaggi competitivi e a costruire relazioni durature con i clienti attraverso esperienze digitali. Critico per il loro successo è il modo in cui queste aziende affrontano le sfide delle complesse trasformazioni digitali e delle piattaforme cloud.

Man mano che i loro team implementano una strategia cloud-native per raggiungere gli obiettivi aziendali dell'organizzazione, queste tre sfide esercitano una pressione costante sui leader DevOps e IT:

Mantenere i sistemi legacy esistenti, modernizzare secondo necessità. Modernizzare, costruire e implementare applicazioni con una sicurezza costante su diversi sistemi e piattaforme. Crescita di team di sviluppo e operazioni qualificati, capaci di implementare esperienze del cliente resilienti con velocità e agilità.

Considerando questa pressione, la chiave per modernizzare qualsiasi applicazione è prima definire un risultato commerciale chiaro e raggiungibile. Questo significa allineare tutti gli stakeholder dell'azienda in una comprensione comune di ciò di cui i clienti hanno realmente bisogno ora. Con quella chiarezza, è molto più facile definire quale esperienza di applicazione il team deve creare come minimo. Migliorare un valore iniziale fornito ai clienti dimostra un impegno costante.