Un decennio di attacchi informatici globali, e dove ci hanno lasciato

Contesto globale: nel 2014, la complessità dei cyberattacchi era in aumento, così come la sofisticazione generale delle operazioni coordinate a livello internazionale delle forze dell'ordine e dei fornitori di sicurezza.

Come nell'anno precedente, le violazioni dei dati sono state un problema significativo, con violazioni notevoli nei settori finanziario e assicurativo, dell'informazione e della comunicazione e anche nel settore manifatturiero. Le Advanced Persistent Threats (APT) sono diventare più sofisticate e l'Internet of Things (IoT) è emerso come nuovo vettore di attacco.

L'hacking di Sony Pictures ha rivelato dati aziendali sensibili e film inediti. La violazione di Home Depot ha compromesso 56 milioni di numeri di carte di credito e 53 milioni di indirizzi e-mail. Anche il bug Heartbleed, una vulnerabilità critica nella libreria di software crittografico OpenSSL, ha fatto notizia.