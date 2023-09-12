Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:
In questo post, affronteremo un altro errore che limita il potenziale dell'osservabilità, ovvero che si possa creare un sistema osservabile senza un'automazione basata sull'osservabilità.
L'idea che si possa creare un sistema osservabile senza automazione basata sull'osservabilità è un mito, poiché sottovaluta il ruolo fondamentale svolto dall'automazione basata sull'osservabilità nelle moderne operazioni IT.
Negli ambienti complessi e dinamici moderni, gli approcci manuali tradizionali non riescono a fornire l'agilità, la precisione e la scalabilità richieste dall'ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE) e dalle pratiche DevOps.
L'automazione basata sull'osservabilità utilizza gli insight in tempo reale provenienti dai dati di monitoraggio e telemetria per informare i processi di automazione intelligente. Questa sinergia consente ai team di rilevare anomalie, prevedere i problemi e rispondere in modo proattivo, garantendo la disponibilità e l'affidabilità continue del servizio. Automatizzando le risposte agli incidenti, la scalabilità delle risorse e gli aggiustamenti della configurazione, le organizzazioni possono semplificare le operazioni, ridurre gli errori umani e ottenere le iterazioni e implementazioni rapide che sono essenziali per le filosofie SRE e DevOps.
I reparti IT ad alte prestazioni tendono a rilasciare software più frequentemente e cercare di tenere il passo manualmente non è né sostenibile né scalabile. La varietà delle tecnologie in uso implica anche che non sempre sarà disponibile un esperto in materia (SME) che possa assistere nell'installazione e nella configurazione di nuove applicazioni. Di fatto, la configurazione e l'installazione automatizzate eliminano gli errori manuali, riducono i tempi di implementazione e migliorano la coerenza tra i diversi ambienti.
L'automazione semplifica il processo di analisi della causa principale con algoritmi di machine learning, tecniche di rilevamento e analytics predittiva e aiuta a identificare modelli e anomalie che gli operatori umani potrebbero non notare. L'analisi automatizzata riduce il tempo necessario per individuare la causa principale e migliora la precisione del rilevamento, portando a tempi di risoluzione più rapidi. Di seguito sono riportati alcuni vantaggi offerti dall'automazione:
IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura.
I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.
"Adesso il nostro team è in grado di dedicare più tempo alle nuove funzionalità e alla pianificazione della roadmap, anziché eliminare bug tutto il giorno". – Eddie Castillo, Head of Marketing, ExaVault Inc.
Il team ha anche notato che, da quando ExaVault ha iniziato a utilizzare Instana, il tempo medio di risoluzione (MTTR) per i bug che hanno un impatto sui clienti è diminuito del 56,6%. Inoltre, i rallentamenti e i tempi di inattività della piattaforma sono diminuiti notevolmente. Prima il tempo di attività era al 99,51%, mentre ora è al 99,99%. "Stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati," spiega Fite. "Il motivo per cui siamo riusciti a farlo è che abbiamo avuto una migliore visibilità dei nostri problemi".
"Ci piace la facilità con cui è possibile implementare e mantenere l'agente. Non ci sono costi operativi." —Grégory Schiano, Chief Technical Officer, Altissia
Se vuoi migliorare le pratiche di osservabilità con la visibilità full stack e la capacità di monitorare le dipendenze cloud in tempo reale, ti invitiamo a richiedere una demo.
