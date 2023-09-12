IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura.

I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.

"Adesso il nostro team è in grado di dedicare più tempo alle nuove funzionalità e alla pianificazione della roadmap, anziché eliminare bug tutto il giorno". – Eddie Castillo, Head of Marketing, ExaVault Inc.

Il team ha anche notato che, da quando ExaVault ha iniziato a utilizzare Instana, il tempo medio di risoluzione (MTTR) per i bug che hanno un impatto sui clienti è diminuito del 56,6%. Inoltre, i rallentamenti e i tempi di inattività della piattaforma sono diminuiti notevolmente. Prima il tempo di attività era al 99,51%, mentre ora è al 99,99%. "Stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati," spiega Fite. "Il motivo per cui siamo riusciti a farlo è che abbiamo avuto una migliore visibilità dei nostri problemi".

"Ci piace la facilità con cui è possibile implementare e mantenere l'agente. Non ci sono costi operativi." —Grégory Schiano, Chief Technical Officer, Altissia

