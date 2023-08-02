Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 2: Perché l'osservabilità è importante per tutti, non solo per gli SRE

La verità è che tutti i team (DevOps, SRE, Platform, ITOps e Development) devono poter accedere ai dati che desiderano nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile e web, applicazioni e infrastrutture.

Una soluzione di osservabilità offre insight preziosi a più stakeholder impegnati nello sviluppo e nell'operatività del software, con benefici che si estendono agli sviluppatori, ai team operativi, ai product manager e persino agli stakeholder aziendali. Questo approccio inclusivo supporta un feedback rapido sulle implementazioni più nuove e frequenti, garantendo una rapida risoluzione dei problemi e una migliore qualità del software.

Esploriamo alcuni casi d'uso chiave per questi altri ruoli all'interno di un'organizzazione:

Sviluppatori Gli strumenti di osservabilità come il tracciamento distribuito possono aiutare gli sviluppatori a comprendere il flusso di richieste attraverso le loro applicazioni e a identificare i colli di bottiglia nelle prestazioni. Ad esempio, possono analizzare le tracce per vedere quanto tempo impiega ogni componente della loro applicazione per elaborare una richiesta, quindi ottimizzarlo di conseguenza. Gli sviluppatori possono strumentare il codice incorporando adeguati meccanismi di monitoraggio e osservabilità. Ciò comporta il posizionamento strategico di punti di strumentazione a livello di codice e di istruzioni di logging in tutta l'applicazione. In questo modo gli sviluppatori possono raccogliere dati preziosi e insight in fase di esecuzione del software. Monitorando i log delle applicazioni, gli sviluppatori possono individuare e correggere gli errori o le eccezioni nel codice. Possono inoltre utilizzare strumenti di aggregazione e analisi dei log per cercare specifiche voci di log e ottenere insight sulle cause principali dei problemi.

Team operativi L'osservabilità consente ai team operativi di monitorare le metriche del sistema e impostare avvisi per i comportamenti anomali. Ad esempio, possono monitorare l'utilizzo della CPU, della memoria e del traffico di rete per rilevare picchi nelle prestazioni o colli di bottiglia nelle risorse. Attraverso gli strumenti di monitoraggio e visualizzazione in tempo reale, i team operativi possono monitorare lo stato di salute dei sistemi distribuiti e rilevare anomalie o guasti. Possono inoltre identificare l'impatto di eventi specifici sul comportamento del sistema e rispondere tempestivamente per mitigare eventuali problemi.

Product manager I dati di osservabilità possono fornire ai responsabili di prodotto insight preziosi sul comportamento degli utenti e sulle prestazioni delle applicazioni. Ad esempio, possono analizzare i dati di interazione con gli utenti per capire come i clienti utilizzano il prodotto e identificare le aree da migliorare. Mettendo in relazione le metriche aziendali con quelle delle prestazioni del sistema, i product manager possono valutare l'impatto delle modifiche tecniche sui principali risultati aziendali. Ad esempio, possono analizzare come le variazioni dei tempi di risposta influiscono sui tassi di conversione o sulla soddisfazione dei clienti.

Stakeholder aziendali L'osservabilità consente agli stakeholder aziendali di monitorare e analizzare le metriche aziendali in tempo reale. Ad esempio, possono tenere traccia del fatturato, del coinvolgimento del cliente o dei tassi di conversione e correlarli con gli indicatori di prestazioni del sistema. Comprendendo la relazione tra le prestazioni del sistema e i risultati aziendali, gli stakeholder possono assumere decisioni informate. Ad esempio, possono dare priorità agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture.



Man mano che i sistemi informatici si evolvono e le definizioni del lavoro si ampliano, un accesso pubblico ai dati di osservabilità diventa fondamentale. È il modo in cui si forniscono ai principali stakeholder i dati approfonditi di cui hanno bisogno a fare la differenza per l'organizzazione. Questo è il motivo per cui, nello scegliere uno strumento di osservabilità, si rivela essenziale comprendere i modelli tariffari, valutandone uno che non preveda supplementi per utenti aggiuntivi.

Per costruire un'organizzazione IT più solida e innovativa, in tema di osservabilità è indispensabile separare i fatti dalle fantasie. La comprensione dei molteplici vantaggi legati all'osservabilità e l'adozione di una gamma più ampia di fonti di dati possono aiutarti a sbloccare nuove opportunità per migliorare l'affidabilità e i risultati aziendali.