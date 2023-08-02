Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 2: Perché l'osservabilità è importante per tutti, non solo per gli SRE

Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:
In questo post, affronteremo un altro errore che limita il potenziale dell'osservabilità, ovvero che è stata creata esclusivamente per gli ingegneri dell'affidabilità del sito (SRE).
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Questo malinteso sull'osservabilità deriva dalla convinzione che si rivolga esclusivamente agli ingegneri dell'affidabilità del sito(SRE) e che essi siano l'unico ruolo in grado di utilizzare i dati raccolti tramite le soluzioni di osservabilità. In realtà, l'osservabilità va ben oltre ogni singolo ruolo o team all'interno di un'organizzazione.
La transizione al cloud-native significa molto più che la semplice adozione di nuove tecnologie, poiché comporta anche un cambiamento nel modo in cui le persone lavorano. Questa trasformazione ha una natura intrinsecamente sociotecnica. Sebbene la stessa toolchain dei microservizi possa non richiedere esplicitamente nuove pratiche sociali in superficie, realizzare tutti i benefici di questa tecnologia richiede un cambiamento nelle abitudini lavorative. Questa esigenza diventa evidente quando i team avanzano in diverse fasi del processo, solo per scoprire che i loro vecchi approcci non affrontano efficacemente i costi di gestione introdotti dalla nuova tecnologia.
Via via che sistemi, applicazioni e microservizi diventano più intrecciati e complessi, diventa anche più difficile identificare e risolvere gli incidenti. In passato, le organizzazioni potevano fare affidamento sugli SRE per risolvere e rimediare agli incidenti. Tuttavia, ora l'IT è molto più di uno sport di squadra e gli approcci più vecchi non sono sempre efficaci o convenienti. La conclusione è che l'adozione di modelli di progettazione cloud-native rende necessario disporre di sistemi osservabili.
La verità è che tutti i team (DevOps, SRE, Platform, ITOps e Development) devono poter accedere ai dati che desiderano nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile e web, applicazioni e infrastrutture.
Una soluzione di osservabilità offre insight preziosi a più stakeholder impegnati nello sviluppo e nell'operatività del software, con benefici che si estendono agli sviluppatori, ai team operativi, ai product manager e persino agli stakeholder aziendali. Questo approccio inclusivo supporta un feedback rapido sulle implementazioni più nuove e frequenti, garantendo una rapida risoluzione dei problemi e una migliore qualità del software.
Esploriamo alcuni casi d'uso chiave per questi altri ruoli all'interno di un'organizzazione:
Man mano che i sistemi informatici si evolvono e le definizioni del lavoro si ampliano, un accesso pubblico ai dati di osservabilità diventa fondamentale. È il modo in cui si forniscono ai principali stakeholder i dati approfonditi di cui hanno bisogno a fare la differenza per l'organizzazione. Questo è il motivo per cui, nello scegliere uno strumento di osservabilità, si rivela essenziale comprendere i modelli tariffari, valutandone uno che non preveda supplementi per utenti aggiuntivi.
Per costruire un'organizzazione IT più solida e innovativa, in tema di osservabilità è indispensabile separare i fatti dalle fantasie. La comprensione dei molteplici vantaggi legati all'osservabilità e l'adozione di una gamma più ampia di fonti di dati possono aiutarti a sbloccare nuove opportunità per migliorare l'affidabilità e i risultati aziendali.
IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura. I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.
Se vuoi migliorare le pratiche di osservabilità con una visibilità full stack e la capacità di monitorare le dipendenze cloud in tempo reale, ti invitiamo a richiedere una demo.
Garantire la scalabilità per la crescita aziendale: "Dopo avere implementato Instana, abbiamo avuto visibilità su cose che non avevamo mai visto prima", afferma Marcus Sengol, SVP of Technical Operations di Leaf Group Ltd. "Instana ci rende molto facile approfondire i KPI e le metriche principali, consentendoci di ottimizzare diverse parti del nostro stack e di individuare i problemi di prestazioni. Abbiamo apportato vari miglioramenti sulla base di queste metriche e continuiamo a farlo".
Supportare l'ottimizzazione: "Cercavamo qualcosa che ci aiutasse a capire, ad altissima risoluzione, le prestazioni della nostra soluzione. Volevamo essere in grado di vedere, secondo per secondo, i picchi e le depressioni che possono esistere per una serie di motivi", afferma Chris Eldridge, Director of Operations di Mayden.
Resta sintonizzato per il nostro prossimo post sul blog, in cui sfatiamo un altro mito comune, ovvero che l'osservabilità è utile solo per i sistemi su larga scala o per le architetture complesse. Preparati a scoprire i benefici e le applicazioni più ampie che ti attendono.
Scopra l'importanza dell'osservabilità e come può aiutarti a ottenere insight sul funzionamento del sistema.
IBM Instana Observability può aiutarti a raggiungere un ROI del 219% e ridurre del 90% il tempo che gli sviluppatori dedicano alla risoluzione dei problemi
Identifica e correggi rapidamente l'origine del problema. I dati in tempo reale ad alta fedeltà offrono una visibilità completa degli ambienti dinamici delle applicazioni e dell'infrastruttura.
Migliora l'automazione e le operazioni IT con l'AI generativa, allineando tutti gli aspetti della tua infrastruttura IT alle priorità aziendali.
IBM SevOne Network Performance Management è un software di monitoraggio e analisi che fornisce visibilità e informazioni in tempo reale su reti complesse.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.