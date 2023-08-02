Sfatiamo i miti sull'osservabilità — Parte 2: Perché l'osservabilità è importante per tutti, non solo per gli SRE

2 agosto 2023

Ajuma Bella Salifu

Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:

In questo post, affronteremo un altro errore che limita il potenziale dell'osservabilità, ovvero che è stata creata esclusivamente per gli ingegneri dell'affidabilità del sito (SRE).

Perché si tratta di un mito?

Questo malinteso sull'osservabilità deriva dalla convinzione che si rivolga esclusivamente agli ingegneri dell'affidabilità del sito(SRE) e che essi siano l'unico ruolo in grado di utilizzare i dati raccolti tramite le soluzioni di osservabilità. In realtà, l'osservabilità va ben oltre ogni singolo ruolo o team all'interno di un'organizzazione.

La transizione al cloud-native significa molto più che la semplice adozione di nuove tecnologie, poiché comporta anche un cambiamento nel modo in cui le persone lavorano. Questa trasformazione ha una natura intrinsecamente sociotecnica. Sebbene la stessa toolchain dei microservizi possa non richiedere esplicitamente nuove pratiche sociali in superficie, realizzare tutti i benefici di questa tecnologia richiede un cambiamento nelle abitudini lavorative. Questa esigenza diventa evidente quando i team avanzano in diverse fasi del processo, solo per scoprire che i loro vecchi approcci non affrontano efficacemente i costi di gestione introdotti dalla nuova tecnologia.

Via via che sistemi, applicazioni e microservizi diventano più intrecciati e complessi, diventa anche più difficile identificare e risolvere gli incidenti. In passato, le organizzazioni potevano fare affidamento sugli SRE per risolvere e rimediare agli incidenti. Tuttavia, ora l'IT è molto più di uno sport di squadra e gli approcci più vecchi non sono sempre efficaci o convenienti. La conclusione è che l'adozione di modelli di progettazione cloud-native rende necessario disporre di sistemi osservabili.

La realtà: tutti i team devono accedere ai dati di osservabilità

La verità è che tutti i team (DevOps, SRE, Platform, ITOps e Development) devono poter accedere ai dati che desiderano nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile e web, applicazioni e infrastrutture.

Una soluzione di osservabilità offre insight preziosi a più stakeholder impegnati nello sviluppo e nell'operatività del software, con benefici che si estendono agli sviluppatori, ai team operativi, ai product manager e persino agli stakeholder aziendali. Questo approccio inclusivo supporta un feedback rapido sulle implementazioni più nuove e frequenti, garantendo una rapida risoluzione dei problemi e una migliore qualità del software.

Esploriamo alcuni casi d'uso chiave per questi altri ruoli all'interno di un'organizzazione:

  • Sviluppatori
    • Gli strumenti di osservabilità come il tracciamento distribuito possono aiutare gli sviluppatori a comprendere il flusso di richieste attraverso le loro applicazioni e a identificare i colli di bottiglia nelle prestazioni. Ad esempio, possono analizzare le tracce per vedere quanto tempo impiega ogni componente della loro applicazione per elaborare una richiesta, quindi ottimizzarlo di conseguenza.
    • Gli sviluppatori possono strumentare il codice incorporando adeguati meccanismi di monitoraggio e osservabilità. Ciò comporta il posizionamento strategico di punti di strumentazione a livello di codice e di istruzioni di logging in tutta l'applicazione. In questo modo gli sviluppatori possono raccogliere dati preziosi e insight in fase di esecuzione del software.
    • Monitorando i log delle applicazioni, gli sviluppatori possono individuare e correggere gli errori o le eccezioni nel codice. Possono inoltre utilizzare strumenti di aggregazione e analisi dei log per cercare specifiche voci di log e ottenere insight sulle cause principali dei problemi.
  • Team operativi
    • L'osservabilità consente ai team operativi di monitorare le metriche del sistema e impostare avvisi per i comportamenti anomali. Ad esempio, possono monitorare l'utilizzo della CPU, della memoria e del traffico di rete per rilevare picchi nelle prestazioni o colli di bottiglia nelle risorse.
    • Attraverso gli strumenti di monitoraggio e visualizzazione in tempo reale, i team operativi possono monitorare lo stato di salute dei sistemi distribuiti e rilevare anomalie o guasti. Possono inoltre identificare l'impatto di eventi specifici sul comportamento del sistema e rispondere tempestivamente per mitigare eventuali problemi.
  • Product manager
    • I dati di osservabilità possono fornire ai responsabili di prodotto insight preziosi sul comportamento degli utenti e sulle prestazioni delle applicazioni. Ad esempio, possono analizzare i dati di interazione con gli utenti per capire come i clienti utilizzano il prodotto e identificare le aree da migliorare.
    • Mettendo in relazione le metriche aziendali con quelle delle prestazioni del sistema, i product manager possono valutare l'impatto delle modifiche tecniche sui principali risultati aziendali. Ad esempio, possono analizzare come le variazioni dei tempi di risposta influiscono sui tassi di conversione o sulla soddisfazione dei clienti.
  • Stakeholder aziendali
    • L'osservabilità consente agli stakeholder aziendali di monitorare e analizzare le metriche aziendali in tempo reale. Ad esempio, possono tenere traccia del fatturato, del coinvolgimento del cliente o dei tassi di conversione e correlarli con gli indicatori di prestazioni del sistema.
    • Comprendendo la relazione tra le prestazioni del sistema e i risultati aziendali, gli stakeholder possono assumere decisioni informate. Ad esempio, possono dare priorità agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture.

Man mano che i sistemi informatici si evolvono e le definizioni del lavoro si ampliano, un accesso pubblico ai dati di osservabilità diventa fondamentale. È il modo in cui si forniscono ai principali stakeholder i dati approfonditi di cui hanno bisogno a fare la differenza per l'organizzazione. Questo è il motivo per cui, nello scegliere uno strumento di osservabilità, si rivela essenziale comprendere i modelli tariffari, valutandone uno che non preveda supplementi per utenti aggiuntivi.

Per costruire un'organizzazione IT più solida e innovativa, in tema di osservabilità è indispensabile separare i fatti dalle fantasie. La comprensione dei molteplici vantaggi legati all'osservabilità e l'adozione di una gamma più ampia di fonti di dati possono aiutarti a sbloccare nuove opportunità per migliorare l'affidabilità e i risultati aziendali.

L'approccio di IBM all'osservabilità aziendale

IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura. I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.

Se vuoi migliorare le pratiche di osservabilità con una visibilità full stack e la capacità di monitorare le dipendenze cloud in tempo reale, ti invitiamo a richiedere una demo.

L'osservabilità in azione: storie vere di clienti reali

Garantire la scalabilità per la crescita aziendale: "Dopo avere implementato Instana, abbiamo avuto visibilità su cose che non avevamo mai visto prima", afferma Marcus Sengol, SVP of Technical Operations di Leaf Group Ltd. "Instana ci rende molto facile approfondire i KPI e le metriche principali, consentendoci di ottimizzare diverse parti del nostro stack e di individuare i problemi di prestazioni. Abbiamo apportato vari miglioramenti sulla base di queste metriche e continuiamo a farlo".

Supportare l'ottimizzazione: "Cercavamo qualcosa che ci aiutasse a capire, ad altissima risoluzione, le prestazioni della nostra soluzione. Volevamo essere in grado di vedere, secondo per secondo, i picchi e le depressioni che possono esistere per una serie di motivi", afferma Chris Eldridge, Director of Operations di Mayden.

Per il futuro:

Resta sintonizzato per il nostro prossimo post sul blog, in cui sfatiamo un altro mito comune, ovvero che l'osservabilità è utile solo per i sistemi su larga scala o per le architetture complesse. Preparati a scoprire i benefici e le applicazioni più ampie che ti attendono.
Full Stack Observability automatizzata

Identifica e correggi rapidamente l'origine del problema. I dati in tempo reale ad alta fedeltà offrono una visibilità completa degli ambienti dinamici delle applicazioni e dell'infrastruttura.

Consulenza AIOps

Migliora l'automazione e le operazioni IT con l'AI generativa, allineando tutti gli aspetti della tua infrastruttura IT alle priorità aziendali.

IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management è un software di monitoraggio e analisi che fornisce visibilità e informazioni in tempo reale su reti complesse.

