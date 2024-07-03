L'AI pronta per l'uso aziendale inizia dai dati pronti per l'AI

Entro il 2026, oltre l'80% delle aziende (link esterno a ibm.com) distribuirà API di AI o applicazioni di AI generativa. I modelli AI e i dati su cui sono addestrati e perfezionati possono elevare le applicazioni da generiche a impattanti, offrendo un valore tangibile ai clienti e alle aziende.
Ad esempio, l'esperienza dei fan del Masters Tournament, guidata dall'AI generativa, utilizza dati storici e in tempo reale per fornire insight e commenti per oltre 20.000 video clip. La qualità e la quantità dei dati possono determinare il successo o il fallimento dell'AI e le organizzazioni che utilizzano e gestiscono in modo efficace i propri dati ne trarranno i maggiori vantaggi. Ma non è così semplice. I dati stanno esplodendo, sia in volume che in varietà.
Secondo International Data Corporation (IDC) (link esterno a ibm.com), entro il 2025 i dati memorizzati cresceranno del 250% sia su piattaforme on-premise che su piattaforme cloud. E con la crescita arriva la complessità. Molteplici applicazioni e formati di dati rendono più difficile per le organizzazioni accedere, governare, gestire e utilizzare efficacemente tutti i loro dati per l'AI. I leader devono ripensare all'uso di approcci on-premise proibitivi e agli ecosistemi di dati monolitici, riducendo i costi e garantendo un'adeguata governance dei dati e l'accesso self-service a più dati da origini eterogenee.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Abilitare i dati come elemento distintivo per l'AI richiede un equilibrio tra tecnologia, persone e processi. Per scalare i casi d'uso dell'AI, devi prima comprendere i tuoi obiettivi strategici per i dati, che probabilmente sono cambiati a causa dell'AI generativa. Allinea la tua strategia dati a un'architettura all'avanguardia, con considerazioni integrate per gli investimenti tecnologia esistenti, la governance e la gestione autonoma. Guarda all'AI per automatizzare compiti come l'onboarding dei dati, la classificazione dei dati, l'organizzazione e il tagging. Ciò richiederà l'evoluzione dei processi di gestione dei dati e l'aggiornamento dei percorsi di apprendimento.
Le organizzazioni devono concentrarsi sulla costruzione di una base di dati aperta e affidabile per accedere a dati affidabili per l'AI. Open sta creando una base per memorizzare, gestire, integrare e accedere ai dati basati su funzionalità aperte e interoperabili che spaziano da distribuzione cloud ibride, data storage, formati dati, motori di query, governance e metadati. Questo consente una più facile Integrazione con i suoi investimenti tecnologici esistenti, eliminando al contempo i silos di dati e accelerando la trasformazione basata sui dati.
Creare una base di dati affidabile significa consentire una gestione di dati e metadati di alta qualità, affidabile, sicura e governati, in modo che possa essere fornita per applicazioni di analytics e AI, soddisfacendo al contempo le esigenze di privacy dei dati e di conformità normativa. I seguenti quattro componenti aiutano a costruire una base di dati aperta e affidabile.
L'adozione di strategie multicloud e ibride sta diventando obbligatoria, richiedendo database che supportino distribuzione flessibili nel cloud ibrido. Gartner prevede che il 95% (link esterno a ibm.com) delle nuove iniziative digitali sarà sviluppato su piattaforme cloud-native, essenziali per le tecnologie AI che richiedono enormi data storage e scalabilità.
Per memorizzare e analizzare i dati, è necessario utilizzare il database giusto per il workload, i tipi di dati e il prezzo prestazioni. In questo modo avrai a disposizione una base di dati che cresce insieme alle tue esigenze, ovunque risiedano i tuoi dati. La tua strategia dovrebbe incorporare database progettati per componenti aperti e integrati, che consentano un'unificazione e un accesso ininterrotto ai dati per analytics avanzata e applicazioni AI all'interno di una piattaforma di dati. Questo permette alla tua organizzazione di estrarre insight preziosi e guidare il processo decisionale.
Per esempio, le organizzazioni hanno bisogno di database transazionali ad alte prestazioni, sicuri e resilienti per gestire i dati operativi più critici. Con la disponibilità dell'hybrid cloud, le organizzazioni possono utilizzare i loro database per modernizzare le app legacy, costruire nuove app cloud-native e alimentare gli assistenti AI e le applicazioni aziendali.
Man mano che i tipi di dati e le applicazioni si evolvono, potresti aver bisogno di database NoSQL specializzati per gestire strutture dati diverse e requisiti applicativi specifici. Questi includono serie temporali, documentazione, messaggistica, key-value, ricerca a testo completo e database in memoria, che soddisfano varie esigenze, come IoT, gestione dei contenuti e applicazioni geospaziali.
Per alimentare i workload di AI e analytics nei tuoi database transazionali e appositamente costruiti, devi assicurarti che possano integrarsi perfettamente con un'architettura open data lakehouse senza duplicazioni o processi aggiuntivi di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL). Con un open data lakehouse, puoi accedere a una singola copia dei dati, ovunque risiedano.
Un open data lakehouse gestisce più formati aperti (come Apache Iceberg su cloud object storage) e combina dati provenienti da varie fonti e repository esistenti nel cloud ibrido. Il data lakehouse più conveniente consente anche la separazione di storage e compute con più motori di query open source e Integrazione con altri motori di analytics per ottimizzare workload e ottenere prestazioni superiori in termini di prezzo.
Ciò include l'Integrazione con i suoi motori di data warehouse, che ora devono bilanciare il trattamento dei dati e il processo decisionale in tempo reale con l'object storage conveniente, le tecnologie open source e un livello di metadati condiviso per condividere i dati senza problemi con il tuo data lakehouse. Con un'architettura open data lakehouse, ora puoi ottimizzare i workload del tuo data warehouse per prestazioni e prezzo e modernizzare i data lake tradizionali con migliori prestazioni e governance per AI.
Le aziende potrebbero anche avere petabyte, se non addirittura exabyte, di dati preziosi memorizzati nel mainframe che devono essere sbloccati per ottenere nuovi insight e modelli di ML/AI. Con un data lakehouse che supporta la sincronizzazione dei dati tra mainframe e formati aperti come Iceberg, le organizzazioni possono identificare meglio le frodi, comprendere il comportamento dei componenti e costruire modelli AI per comprendere, anticipare e influenzare risultati aziendali avanzati.
Prima di costruire un'AI generativa affidabile per la tua azienda, è necessaria la giusta architettura dei dati per preparare e trasformare questi dati eterogenei in dati di qualità. Per l'AI generativa, la giusta base di dati potrebbe includere vari knowledge store che abbracciano database NoSQL per conversazioni, database transazionali per dati contestuali, un'architettura di data lakehouse per accedere e preparare i dati per AI e analytics e capacità di incorporamento vettoriale per memorizzare e recuperare embedding per la retrieval-augmented generation (RAG). Uno strato di metadati condiviso, la governance per catalogare i tuoi dati e la data lineage consentono output AI affidabili.
Poiché le organizzazioni si affidano sempre più all'intelligenza artificiale (AI) per guidare i processi decisionali critici, l'importanza della qualità dei dati e della governance non può essere sopravvalutata. Secondo Gartner, si prevede che il 30% dei progetti di AI generativa sarà abbandonato entro il 2025 a causa di qualità dei dati, controlli del rischio inadeguati, costi crescenti o un valore aziendale poco chiaro. Le conseguenze dell'uso di dati di scarsa qualità sono di vasta portata, tra cui l'erosione della fiducia dei clienti, la mancata conformità normativa e danni finanziari e reputazionali.
Una gestione efficace della qualità dei dati è fondamentale per mitigare questi rischi. Una strategia di architettura dei dati ben progettata è essenziale per raggiungere questo obiettivo. Un Data Fabric fornisce un framework per i leader dei dati per profilare i dati, progettare e applicare regole di qualità dei dati, scoprire violazioni della qualità dei dati, purificare i dati e potenziare i dati. Questo approccio garantisce che le iniziative sulla qualità dei dati garantiscano accuratezza, accessibilità, tempestività e rilevanza.
Inoltre, un data fabric abilita un monitoraggio continuo dei livelli di qualità dei dati attraverso capacità di osservabilità, consentendo alle organizzazioni di identificare problemi di qualità dei dati prima che degenerino in problemi più grandi. Questa trasparenza nei flussi di dati consente anche ai leader del dati e dell'AI di identificare potenziali problemi, assicurando che i dati corretti vengano utilizzati per il processo decisionale.
Dando priorità alla qualità dei dati e alla governance, le organizzazioni possono costruire fiducia nei loro sistemi AI, minimizzare i rischi e massimizzare il valore dei propri dati. È fondamentale riconoscere che la qualità dei dati non è solo una questione tecnica, ma un imperativo aziendale critico che richiede attenzione e investimenti. Adottando la giusta strategia di architettura dei dati, le organizzazioni possono sbloccare tutto il potenziale delle loro iniziative AI e guidare il successo aziendale.
I dati sono fondamentali per l'AI, dalla costruzione di modelli AI con i set di dati giusti al perfezionamento dei modelli AI con dati aziendali specifici per il settore, fino all'uso di embedding vettoriali per costruire applicazioni AI di RAG (inclusi chatbot, sistemi di raccomandazione personalizzati e applicazioni di ricerca per la similarità di immagini).
I dati affidabili e governati sono essenziali per garantire l'accuratezza, la rilevanza e la precisione dell'AI. Per sbloccare il pieno valore dei dati per l'AI, le aziende devono essere in grado di navigare nei loro complessi panorami IT per abbattere i silo dei dati, unificare i dati e preparare e fornire dati affidabili e governati per i loro modelli AI e applicazioni.
Con un'architettura di data lakehouse alimentata da formati aperti per connettersi e accedere ai dati critici del tuo patrimonio dati esistente (inclusi data warehouse, data lake e mainframe), puoi utilizzare una singola copia dei tuoi dati aziendali per costruire e adattare modelli AI e applicazioni.
Con un livello semantico, puoi generare arricchimenti dati che permettono ai clienti di trovare e comprendere dati precedentemente criptici, strutturati efficacemente attraverso il tuo patrimonio dati in linguaggio naturale tramite ricerca semantica per accelerare la data discovery e sbloccare più velocemente gli insight, senza bisogno di SQL.
Utilizzando un database vettoriale integrato direttamente all'interno del tuo lakehouse, puoi memorizzare e interrogare i tuoi dati come embedding per casi d'uso RAG, migliorando la rilevanza e la precisione dei tuoi output dell'AI.
Con una base di dati aperta e affidabile, puoi sbloccare il pieno potenziale dei tuoi dati e creare valore da essi. Questo può essere realizzato costruendo prodotti dati, assistenti AI, applicazioni AI e soluzioni di business intelligence alimentate da un portfolio di prodotti AI che utilizzano i tuoi dati affidabili.
I prodotti dati, ad esempio, sono asset dati riutilizzabili e confezionati che possono essere utilizzati per generare valore aziendale, come modelli predittivi, visualizzazioni dei dati o API dati. Assistenti AI, applicazioni e business intelligence basata sull'AI possono aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori fornendo insight, raccomandazioni e previsioni. Con i dati giusti, puoi creare un'organizzazione basata sui dati che stimoli valore aziendale e innovazione.
Per iniziare a costruire la tua base di dati per l'AI, esplora le nostre soluzioni di gestione dei dati con database IBM, watsonx.data e data fabric e scala AI con dati affidabili.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.