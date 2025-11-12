I data leader stanno affrontando una nuova doppia realtà: sono sotto pressione per offrire dati per iniziative di AI, ma devono assicurarsi che i propri dati rimangano sicuri e non a portata di hacker. Purtroppo, il divario tra la governance dell'AI e la supervisione potenzialmente sta lasciando esposti tali dati.

L'annuale report Cost of a Data Breach di IBM ha analizzato 600 organizzazioni di tutto il mondo che hanno subito violazioni in 17 settori e chiarisce che questo divario può essere costoso in termini di dati rubati, interruzioni operative e pesanti multe pagate alle autorità di controllo. Le violazioni dei dati possono anche esporre le aziende a danni reputazionali, erosione della fiducia tra i clienti e perdita di clienti.

Per i chief data officer e altri data leader, o per chiunque altro responsabile della strategia dei dati, della governance e della creazione di valore, questa ricerca rappresenta un campanello d'allarme. Con l'interruzione operativa che ha colpito il 31% delle organizzazioni oggetto di studio e il 60% che ha subito una compromissione diretta dei dati a causa di attacchi alla supply chain dell'AI e ai modelli di AI, i risultati sono più che altro semplici notizie. Rappresentano un blueprint d'azione per i CDO.

L'importanza di questi risultati va oltre un problema di sicurezza: rappresentano una sfida strategica per la leadership. Il CDO si trova nel punto di incontro tra innovazione dei dati e governance dei dati e deve garantire il potere trasformativo dell'AI e assicurarsi che la trasformazione non avvenga a scapito della fiducia, della conformità o della resilienza.