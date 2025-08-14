Dopo anni di lavoro con le organizzazioni per modernizzarne le funzioni HR, ho visto emergere ripetutamente una verità: il futuro dell'HR è basato sui dati. Eppure, molti professionisti dell'HR esitano ancora ad adottare gli strumenti e le competenze che definiranno il nostro settore nei prossimi anni.

Lo capisco: la maggior parte di noi non è entrata nel settore dell'HR perché ama le dashboard o i modelli di dati. Siamo qui perché abbiamo a cuore le persone. Tuttavia, prendersi cura delle persone significa dotarsi delle competenze per servirle al meglio. Oggi si comincia con i dati e con l'alfabetizzazione AI.