Dopo anni di lavoro con le organizzazioni per modernizzarne le funzioni HR, ho visto emergere ripetutamente una verità: il futuro dell'HR è basato sui dati. Eppure, molti professionisti dell'HR esitano ancora ad adottare gli strumenti e le competenze che definiranno il nostro settore nei prossimi anni.
Lo capisco: la maggior parte di noi non è entrata nel settore dell'HR perché ama le dashboard o i modelli di dati. Siamo qui perché abbiamo a cuore le persone. Tuttavia, prendersi cura delle persone significa dotarsi delle competenze per servirle al meglio. Oggi si comincia con i dati e con l'alfabetizzazione AI.
L'HR gestisce i talenti e il talento è il futuro. Se vogliamo guidare quel futuro, dobbiamo capire gli strumenti che lo stanno plasmando. Ciò non significa diventare dei data scientist. Significa diventare utenti curiosi e sicuri degli insight. Incoraggio spesso i team HR con cui lavoro a diventare "detective dei dati", a utilizzare le informazioni già in loro possesso per scoprire pattern, per anticipare le esigenze e per prendere decisioni più intelligenti.
Grazie all'AI, questo obiettivo è più raggiungibile che mai. La tecnologia moderna ha democratizzato l'accesso ai dati tramite query in linguaggio naturale, dashboard e interfacce user-friendly: non serve alcuna competenza tecnica. Eppure anche questi strumenti potenti e accessibili offrono un valore limitato quando nell'equazione mancano competenze fondamentali di alfabetizzazione dei dati.
L'AI generativa non sta solo cambiando il modo in cui lavoriamo, bensì sta rivoluzionando le funzioni principali dell'HR, dalla distillazione di policy complesse in riassunti fruibili alla reinvenzione dei workflow di ricerca del personale, fino al miglioramento dei processi di revisione delle prestazioni. Tuttavia, un'implementazione significativa richiede molto di più della semplice attivazione di nuove tecnologie. Il successo richiede una comprensione dettagliata di come i dati strutturati e i dati non strutturati si completano a vicenda, insight sui meccanismi di apprendimento dell'AI e una supervisione umana strategica nei punti decisionali critici. Senza questa base, le organizzazioni rischiano di implementare strumenti potenti con un impatto limitato.
Nel mio lavoro di consulenza, ho aiutato i team HR a implementare piattaforme basate su AI, solo per rendersi conto che l'adozione ritarda quando gli utenti non comprendono le basi. Ecco perché costruiamo percorsi di apprendimento, organizziamo workshop e creiamo scenari del mondo reale per aiutare i professionisti dell'HR introdurre questa nuova realtà. Perché se non comprendiamo gli strumenti, non possiamo guidare la trasformazione.
La trasformazione digitale non fallisce a causa di una tecnologia scadente, ma perché le persone resistono al cambiamento. L'HR è in una posizione unica per affrontare questa sfida. Quando modelliamo la fluidità dei dati e la curiosità dell'AI, creiamo un effetto a catena in tutta l'organizzazione.
IBM ha reso obbligatoria al suo interno la formazione sull'AI, non solo per spuntare una casella, bensì per aumentare la fiducia e la creatività. I dipendenti devono sapere non solo cosa può fare l'AI, ma anche come si inserisce nel loro lavoro quotidiano. Questo è il tipo di cambiamento culturale che l'HR può guidare, se siamo disposti a dare l'esempio.
La conoscenza dei dati e dell'alfabetizzazione AI non sono solo competenze tecniche: sono imperativi strategici. Ci permettono di:
I reparti HR di maggior successo nell'era dell'AI saranno quelli che adotteranno questo cambiamento, non come un peso, bensì come un'opportunità. Abbiamo i dati. Abbiamo gli strumenti. Ora è il momento di sviluppare le competenze e la mentalità per usarli.
Guidiamo il futuro del lavoro, non lo seguiamo.
