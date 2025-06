Data in the dungeon: utilizzare IBM Granite per un gioco di ruolo da tavolo immersivo 

Una singola sessione TTPRG è composta da molte variabili che il game master deve tenere sotto controllo. Tutto, dallo stato d'animo dei giocatori ai punti ferita dei mostri. Ogni azione intrapresa da un giocatore deve essere giudicata in base alle regole per determinare se può avere successo, quanto sia difficile e quali conseguenze dovrebbero seguire in caso di fallimento o successo.



In tutte queste decisioni prese in frazioni di secondo, anche il GM più esperto può imbattersi in qualche ostacolo. Un giocatore tenta qualcosa di inaspettato e improvvisamente il tavolo si riempie di libri. Il GM non può pianificare la prossima mossa emozionante dei nemici perché sta consultando i PDF alla ricerca di una specifica regola.

Con IBM Granite, il GM può chiedere in parole semplici: "Quali sono le regole per il fiancheggiamento?" oppure "Chi ci ha affidato la missione per trovare lo scettro maledetto?" Granite fornisce la risposta immediata, attingendo alle regole base, alle regole della casa, alle note della campagna e alla tradizione del gioco.

Con Granite 3.2, i GM possono acquisire grandi volumi di informazioni al volo. Hai bisogno di statistiche di un beholder di alto livello per una campagna di Dungeons & Dragons vecchia scuola? Carica l'intero Monstrous Manual, in tutte le sue 1.000 pagine, e Granite ti fornirà ciò che ti serve in pochi secondi.

Per impostare Granite come assistente di gioco non è richiesta una laurea in informatica. Con strumenti come InstructLab e la retrieval-augmented generation (RAG), i GM possono caricare rapidamente interi regolamenti, immagini, mappe, note sulle campagne o regole homebrew, rendendoli immediatamente ricercabili durante il gioco. InstructLab offre il punto di ingresso più semplice, senza bisogno di codice, mentre gli utenti più esperti possono utilizzare Granite localmente tramite strumenti come Ollama, per importare i modelli con un singolo comando. Una volta caricati, l'AI può far emergere contenuti pertinenti, adattarsi a meccaniche personalizzate e incorporare nuove informazioni in pochi secondi.

La flessibilità è letteralmente un punto di svolta; se esce un nuovo regolamento, il GM può assimilarlo e far emergere le regole in pochi minuti. Granite 3.2 include perfino funzionalità di "pensiero" avanzate che aiutano l'Ai a ragionare attraverso regole contrastanti o narrazioni in evoluzione, offrendo ai GM un supporto dinamico che avanza con la storia.

In ambito aziendale, questa stessa funzionalità supporta l'accesso su richiesta a policy, procedure e conoscenze proprietarie in continua evoluzione. Un membro del team può chiedere: "Qual è la nostra attuale politica di conformità per i dati dei clienti in Europa?" e Granite fornisce senza indugio la documentazione pertinente.