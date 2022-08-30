Perché le organizzazioni hanno bisogno di un Data Fabric per ottenere risultati aziendali migliori?

I dati sono una componente fondamentale per le aziende che desiderano ottenere risultati migliori attraverso decisioni e processi basati sui dati. Un approccio basato sui dati può portare a un miglioramento del processo decisionale, alla minimizzazione del rischio e a un vantaggio competitivo. Tuttavia, per molte organizzazioni sfruttare i dati in modo facilmente accessibile e integrato può essere una sfida. Molte organizzazioni hanno accesso a risorse altamente qualificate e tecnologie all'avanguardia, ma faticano a reagire rapidamente alle esigenze aziendali in continua evoluzione. Perché succede questo? Cosa rende così difficile per le organizzazioni diventare basate sui dati?

Questo documento tratta i seguenti argomenti:

Introduzione a un Data Fabric

Data fabric e data mesh a confronto

Architettura di riferimento Data Fabric

In che modo possono le organizzazioni utilizzare Data Fabric?

Metodologia per l'adozione e l'implementazione di successo

Considerazioni tecniche

Autori: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Executive Sponsor e Co-Sponsor della Academy of Technology: Jo Ramos e Oliver Claude

Initiative Lead e Co-Lead: Sonia Mezzetta e Pat O’Sullivan