Data fabric e la ricerca della singola fonte affidabile

Oggi, poco più di sei mesi da quell'annuncio iniziale, IBM sta svelando nuove funzionalità di data fabric che collegano ulteriormente i dati e li rendono facilmente disponibili anche negli ambienti normativi più rigorosi. La principale è l'inclusione del trattamento dei dati distribuito. I clienti possono ora effettuare esecuzioni cloud da remoto utilizzando IBM Cloud Satellite, il che significa che i workload possono essere eseguiti ovunque risiedano i dati[1]. Grazie a questa capacità di eseguire runtime in loco, le esigenze di movimento dei dati vengono ulteriormente ridotte, contribuendo a risparmiare fino al 47%[2] minimizzando i costi di uscita dei dati, eliminando la necessità di utilizzare strumenti diversi su workload diversi e mantenendo la sovranità dei dati permettendo ai dati di rimanere nell'area geografica in cui sono stati creati. Di conseguenza, vi sono miglioramenti delle prestazioni del 195%[3] quando si co-localizza il workload con i dati.

Nel data fabric vengono inoltre introdotte funzionalità avanzate di privacy dei dati. Grazie a questa funzionalità, oltre al mascheramento dinamico dei dati strutturati, il mascheramento dei dati non strutturati può ora essere applicato automaticamente in modo coerente, a differenza del tipico processo manuale. Le copie statiche mascherate di dati strutturati o dati non strutturati possono essere inviate alle fonti di dati di destinazione desiderate dai clienti. Questa capacità è particolarmente importante per facilitare l'anonimizzazione dei dati di addestramento e la creazione di set di test dati. In altre parole, fornisce un ulteriore modo in cui il data fabric consente alle aziende di sfruttare appieno i propri dati, rispettando al contempo la privacy dei clienti e le normative locali.