Data fabric e la ricerca della singola fonte affidabile

Illustrazione astratta di Analytics Purple 3 Gen AI

Autore

Jay Limburn

Director of Offering Management

Data and AI

Circa una volta all'anno, di solito in questo periodo e per ragioni sconosciute, mi ritrovo a guardare il film National Treasure. Nicolas Cage che risolve gli enigmi per trovare un tesoro nascosto è qualcosa che non riesco a lasciarmi sfuggire quando lo vedo in TV. So di non essere l'unica persona a farlo; che si tratti di Nic che ruba la Dichiarazione di Indipendenza o di Indiana Jones che cerca il Santo Graal, mettere insieme degli indizi per portare a termine una missione è una storia classica. Per decenni, le aziende e i Chief Data Officer, in particolare da quando è stata creata questa posizione, hanno cercato il loro Santo Graal. In particolare, vogliono una fonte unica di verità per i dati, una che sia facilmente accessibile, governata responsabilmente, che funzioni con i sistemi attuali, che si integri in un patrimonio di dati eterogeneo e che non sia troppo costosa. Man mano che scoprono più informazioni sul data fabric, questo sembra essere il protagonista perfetto. E non sorprende che la connessione dei dati svolga un ruolo cruciale nel trovare il tanto ambito tesoro.

La storia fino ad ora

Durante Think 2021, IBM ha annunciato il lancio di un data fabric modulare e componibile che consente un'orchestrazione dei dati dinamica e intelligente in un landscape distribuito, creando una rete di informazioni istantaneamente disponibili per i consumatori di dati. Le sue funzionalità self-service permettono agli utenti di avere una visione completa dei propri dati, collegandoli come uno solo, indipendentemente da dove risiedano i dati o da quanto fossero precedentemente isolati. Grazie a questo accesso ottimizzato ai dati, le aziende possono ridurre immediatamente la quantità di processi di duplicazione e migrazione dei dati richiesti. Inoltre, i dati possono essere interrogati laddove risiedono. Di conseguenza, le aziende possono accelerare i risultati e accedere a dati più recenti. L'aggiunta di Watson Query (precedentemente AutoSQL) fornisce accesso a database, data warehouse, data lake e dati in streaming, e la possibilità di eseguire query senza ulteriori modifiche manuali o movimenti di dati. E poiché tutti i dati sono visibili e accessibili da un unico punto, la catalogazione automatica dei dati e l'applicazione delle politiche di governance dei dati sono molto più facili. Le aziende non avevano più bisogno di applicare questi componenti cruciali attraverso una miriade di silos individuali.

Siete pronti per il sequel di data fabric?

Oggi, poco più di sei mesi da quell'annuncio iniziale, IBM sta svelando nuove funzionalità di data fabric che collegano ulteriormente i dati e li rendono facilmente disponibili anche negli ambienti normativi più rigorosi. La principale è l'inclusione del trattamento dei dati distribuito. I clienti possono ora effettuare esecuzioni cloud da remoto utilizzando IBM Cloud Satellite, il che significa che i workload possono essere eseguiti ovunque risiedano i dati[1]. Grazie a questa capacità di eseguire runtime in loco, le esigenze di movimento dei dati vengono ulteriormente ridotte, contribuendo a risparmiare fino al 47%[2] minimizzando i costi di uscita dei dati, eliminando la necessità di utilizzare strumenti diversi su workload diversi e mantenendo la sovranità dei dati permettendo ai dati di rimanere nell'area geografica in cui sono stati creati. Di conseguenza, vi sono miglioramenti delle prestazioni del 195%[3] quando si co-localizza il workload con i dati.

Nel data fabric vengono inoltre introdotte funzionalità avanzate di privacy dei dati. Grazie a questa funzionalità, oltre al mascheramento dinamico dei dati strutturati, il mascheramento dei dati non strutturati può ora essere applicato automaticamente in modo coerente, a differenza del tipico processo manuale. Le copie statiche mascherate di dati strutturati o dati non strutturati possono essere inviate alle fonti di dati di destinazione desiderate dai clienti. Questa capacità è particolarmente importante per facilitare l'anonimizzazione dei dati di addestramento e la creazione di set di test dati. In altre parole, fornisce un ulteriore modo in cui il data fabric consente alle aziende di sfruttare appieno i propri dati, rispettando al contempo la privacy dei clienti e le normative locali.

È ora del primo piano

Sebbene crediamo nel valore di una solida infrastruttura di dati per ogni azienda, crediamo anche che ogni organizzazione abbia sfide uniche che differenziano la sua implementazione da quella di chiunque altro. Mentre valuti come un data fabric possa aiutarti a realizzare l'utopia basata sui dati che hai sempre perseguito, lascia che ti aiutiamo condividendo le nostre competenze. Puoi programmare una telefonata gratuita con uno dei nostri esperti o scoprire di più sul data fabric a tuo piacimento con questo utile smart paper.

 
