Tendenze della cybersecurity: le previsioni di IBM per il 2025

Le preoccupazioni relative alla cybersecurity nel 2024 possono essere riassunte in due lettere: AI (o cinque lettere se restringiamo il campo alla gen AI). Le organizzazioni sono ancora nelle prime fasi di comprensione dei rischi e dei vantaggi di questa tecnologia. Per quanto possa fare bene per migliorare la protezione dei dati, rispettare le normative di conformità e permettere una rilevazione più rapida delle minacce, gli attori delle minacce stanno anche usando l'AI per accelerare i loro attacchi di social engineering e sabotare i modelli AI con i malware.

L'AI potrebbe aver ricevuto la maggior parte dell'attenzione nel 2024, ma non è stata l'unica minaccia informatica con cui le organizzazioni hanno dovuto fare i conti. Il furto di credenziali continua a essere problematico, con un aumento del 71% su base annua degli attacchi che utilizzano credenziali compromesse. La carenza di competenze continua, con un costo per le aziende di altri 1,76 milioni di dollari a seguito di una violazione dei dati. E poiché sempre più aziende si affidano al cloud, non sorprende che si sia registrato un picco nelle intrusioni nel cloud.

Tuttavia, nell'ultimo anno si sono registrati passi positivi nel campo della cybersecurity. Il programma Secure by Design della CISA ha coinvolto più di 250 produttori di software per migliorare la loro cybersecurity. La CISA ha anche introdotto il suo Cyber Incident Reporting Portal per migliorare il modo in cui le organizzazioni condividono le informazioni informatiche.

Le previsioni sulla cybersecurity dello scorso anno si sono concentrate molto sull'AI e sul suo impatto sul modo in cui i team di sicurezza opereranno in futuro. Le previsioni di quest'anno enfatizzano anche l'AI, mostrando che la cybersecurity potrebbe aver raggiunto un punto in cui la sicurezza e l'AI sono interdipendenti l'una dall'altra, sia in bene che in male.

Ecco le previsioni di quest'anno.