Tendenze della cybersecurity: le previsioni di IBM per il 2024

Dagli eventi mondiali all'economia, il 2023 è stato un anno imprevedibile. Lo stesso vale per la cybersecurity, che ha visto alcune svolte inaspettate. Mentre le organizzazioni iniziano a pianificare le proprie strategie di sicurezza per il 2024, è il momento di guardare indietro all'anno precedente e capire cosa potrebbe riservare il futuro.

L'anno è iniziato con l'intelligenza artificiale generativa (gen AI) che ha conquistato i titoli dei giornali e ha dominato la conversazione in modo inaspettato. L'impatto dei numerosi nuovi usi per la gen AI ha scosso il mondo della cybersecurity e è stato un tema centrale e una preoccupazione importante, con una violazione dei dati di ChatGPT che ha messo in evidenza il rischio. I professionisti della cybersecurity hanno inoltre aumentato l'uso della tecnologia AI per aiutare a rilevare e prevenire attacchi.

I ransomware hanno continuato a fare notizia, a partire dal loro aumento di volume. Solo il mese di marzo ha visto 400 attacchi. I governi locali sono stati un bersaglio principale quest'anno, con più di 34 attacchi, incluso uno che ha bloccato sistemi critici a Dallas. Sul fronte delle buone notizie, il governo degli Stati Uniti ha pubblicato il NIST Cybersecurity Framework 2.0 e il piano di cybersecurity della Casa Bianca ha adottato misure per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi informatici.

Per capire meglio cosa possiamo aspettarci nel settore della cybersecurity per il 2024, abbiamo parlato con esperti leader. Ecco cosa ci hanno detto.