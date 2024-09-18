Sebbene gli operatori sanitari abbiano implementato misure tecniche, amministrative e fisiche relative alle informazioni dei pazienti, non sono stati così diligenti nel proteggere i loro dispositivi medici. Questi dispositivi sono critici per l'assistenza al paziente e possono mettere gli ospedali a rischio di attacchi informatici, causando gravi interruzioni nell'assistenza ai pazienti.

Infatti, 88 milioni di persone sono state colpite da gravi violazioni, compromettendo enormi quantità di informazioni sanitarie elettroniche protette (ePHI) lo scorso anno, secondo il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Quest'anno, diversi grandi operatori sanitari sono stati nuovamente colpiti da attacchi informatici, tra cui Change Healthcare, Kaiser Permanente e Ascension. "Synnovis, un fornitore chiave di servizi di laboratorio e diagnostica a Londra, è stato vittima di un attacco ransomware che ha causato interruzioni diffuse," ha riferito Halcyon. L'attacco ha colpito diversi ospedali, tra cui Guy's, St Thomas e King's College, Evelina Children's Hospital, Royal Brompton, gli ospedali specialistici di cuore e polmoni di Harefield e il Princess Royal Hospital di Orpington, ha riportato The Guardian.

Il numero totale di ospedali nel mondo dovrebbe raggiungere i 166.548 entro il 2029, secondo un rapporto di Statista . Il numero medio di dispositivi medici connessi per letto ospedaliero è di circa 10-15, secondo il HIPAA Journal. Questi dati suggeriscono che ci saranno 1,67 milioni di dispositivi medici connessi in tutto il mondo entro il 2029, con molti dispositivi prodotti senza un approccio sicuro fin dalla progettazione. Secondo un sondaggio del Ponemon Institute e di Proofpoint, l'89% delle organizzazioni ha subito quasi un attacco a settimana. Il rischio è aggravato dal fatto che il 53% delle organizzazioni sanitarie ha dichiarato di non avere le competenze interne per affrontare i problemi di cybersecurity. Questi numeri sono allarmanti, data la grande quantità di dispositivi medici interconnessi negli ospedali.