La cybersecurity è al centro delle preoccupazioni dei vertici aziendali, delle piccole imprese e della nazione

Non molto tempo fa, la cybersecurity era vista come una preoccupazione marginale, una salvaguardia tecnica implementata per mitigare minacce su piccola scala. Ora, l'aumento esponenziale del volume, della sofisticazione e dell'impatto degli attacchi ha trasformato il cyber in una questione di importanza critica Attacchi informatici come ransomware, violazioni di dati e campagne di phishing sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni. Nel 2023, il numero più alto di aziende in tutto il mondo è stato colpito da attacchi ransomware, raggiungendo il 72%.

I costi finanziari associati al crimine informatico sono enormi. Si prevede che il danno globale da crimini informatici raggiungerà i 10,5 trilioni di dollari entro il 2025. E il costo medio di una violazione dei dati, secondo i dati IBM del 2024, è stato di 4,88 milioni di dollari, un aumento del 10% rispetto all'anno scorso e il totale più alto di sempre. Alla luce di queste statistiche, è evidente perché la cybersecurity è diventata la preoccupazione numero uno per i dirigenti di tutto il mondo.

I vertici aziendali sono sempre più consapevoli che la cybersecurity non è solo una sfida tecnica, ma una questione critica per il business. Secondo un sondaggio KPMG del 2024, il 40% dei leader di alto livello ha dichiarato di aver subito un recente attacco informatico. E il 76% dei leader della sicurezza si preoccupa per la crescente sofisticazione delle nuove minacce informatiche, specialmente coloro che hanno subito un attacco informatico nell'ultimo anno.

Nel frattempo, il Report on the Cybersecurity Posture of the United States del 2024 evidenzia che il governo degli Stati Uniti sta subendo una "trasformazione" nel suo approccio alla cybersecurity. La Strategia Nazionale di cybersecurity della Casa Bianca sottolinea che difendere infrastrutture critiche, come sanità, energia e sistemi finanziari, è vitale per la sicurezza nazionale.