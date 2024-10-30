Cybersecurity Awareness Month: 5 nuove competenze AI di cui necessitano i professionisti della sicurezza informatica

Una profonda comprensione di come funzionano i modelli di AI e ML è indispensabile per la cybersecurity moderna. I modelli di AI/ML sono ora parte integrante delle operazioni di sicurezza, dove sistemi come firewall di nuova generazione e strumenti di rilevamento delle intrusioni che utilizzano l'AI per rilevare le minacce in base al comportamento piuttosto che sul contenuto.

Tuttavia, i modelli AI non sono immuni agli attacchi in cui criminali informatici tentano di manipolare gli input di dati per ingannare i sistemi di AI. Le perturbazioni avversarie possono indurre i modelli AI a classificare erroneamente i dati, causando potenziali violazioni di sicurezza. Pertanto, in qualità di professionisti della cybersecurity, è fondamentale imparare a controllare questi modelli.

L'auditor dovrebbe sapere come valutare la documentazione di progettazione e i modelli delle minacce per verificare la logica dell'algoritmo e assicurarsi che vengano presi in considerazione gli impatti sugli utenti e sulla società. Prima dell'implementazione, l'auditor deve confermare che siano stati condotti test/convalide adeguati, con risultati soddisfacenti, e che vengano implementati solo i modelli autorizzati. Le organizzazioni che utilizzano librerie di terze parti o modelli pre-addestrati dovrebbero integrare scansioni statiche nelle pipeline CI/CD per rilevare le vulnerabilità del software e prevenire gli attacchi alla supply chain.