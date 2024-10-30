Cybersecurity Awareness Month: 5 nuove competenze AI di cui necessitano i professionisti della sicurezza informatica

La rapida integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) in tutti i settori, compresa la cybersecurity, ha generato un senso di urgenza tra i professionisti. Poiché le organizzazioni adottano sempre più strumenti di AI per potenziare le difese, i professionisti di cybersecurity si trovano ad affrontare un quesito cruciale: quali sono le nuove competenze di cui necessito per rimanere rilevante?
Poiché ottobre è il Cybersecurity Awarness Month , si tratta del momento perfetto per affrontare questo problema urgente. L'AI sta trasformando il rilevamento, la prevenzione e la risposta alle minacce, quindi quale momento migliore di questo per esplorare le competenze essenziali che sono necessarie per i professionisti?
Che tu sia un esperto navigato di AI oppure sia appena entrato nel settore, capire quali competenze di cybersecurity AI ti offrono il maggior valore è essenziale per rimanere competitivo.
Inizialmente, i sistemi di AI venivano utilizzati nell'analisi predittiva e nel monitoraggio dei comportamenti per rilevare le anomalie nel traffico di rete. L'influenza dell'AI si è ora ampliata, alimentando tutto, dai sistemi avanzati di rilevamento delle minacce ai framework di risposta agli incidenti. Sempre più spesso, AI e machine learning (ML) sono le competenze principali che i responsabili della cybersecurity desiderano dai propri team.
Poiché si prevede che il 92% dei ruoli IT venga trasformato dall'AI e il 74% dei professionisti teme che l'AI possa rendere obsolete le proprie competenze, i professionisti della cybersecurity devono ricorrere a un upskilling specifico per l'AI per rimanere competitivi.
Le seguenti aree rappresentano alcune delle competenze più preziose e multifunzionali che possono essere applicate nei ruoli di cybersecurity basati su AI:
Una profonda comprensione di come funzionano i modelli di AI e ML è indispensabile per la cybersecurity moderna. I modelli di AI/ML sono ora parte integrante delle operazioni di sicurezza, dove sistemi come firewall di nuova generazione e strumenti di rilevamento delle intrusioni che utilizzano l'AI per rilevare le minacce in base al comportamento piuttosto che sul contenuto.
Tuttavia, i modelli AI non sono immuni agli attacchi in cui criminali informatici tentano di manipolare gli input di dati per ingannare i sistemi di AI. Le perturbazioni avversarie possono indurre i modelli AI a classificare erroneamente i dati, causando potenziali violazioni di sicurezza. Pertanto, in qualità di professionisti della cybersecurity, è fondamentale imparare a controllare questi modelli.
L'auditor dovrebbe sapere come valutare la documentazione di progettazione e i modelli delle minacce per verificare la logica dell'algoritmo e assicurarsi che vengano presi in considerazione gli impatti sugli utenti e sulla società. Prima dell'implementazione, l'auditor deve confermare che siano stati condotti test/convalide adeguati, con risultati soddisfacenti, e che vengano implementati solo i modelli autorizzati. Le organizzazioni che utilizzano librerie di terze parti o modelli pre-addestrati dovrebbero integrare scansioni statiche nelle pipeline CI/CD per rilevare le vulnerabilità del software e prevenire gli attacchi alla supply chain.
Sebbene AI e ML siano tecnologie sulla bocca di tutti, la data science è la spina dorsale che le alimenta. Il rilevamento efficace delle minacce, l'analisi dei rischi e l'identificazione delle anomalie dipendono dalla capacità di analizzare e interpretare grandi serie di dati.
Corsi come il SEC595 del SANS Institute insegnano ai professionisti come applicare la data science e l'AI ai problemi reali di cybersecurity. Dall'estrazione di insight preziosi dall'intelligence sulle minacce alla creazione di modelli AI personalizzati, in grado di prevedere gli attacchi futuri, la data science è una competenza essenziale per qualsiasi professionista che voglia utilizzare efficacemente l'AI nella cybersecurity.
Sapere come funzionano realmente gli strumenti di AI come ChatGPT ti consente di discutere in modo intelligente i loro potenziali utilizzi nella tua organizzazione. La data science applicata aiuta anche a capire come costruire soluzioni efficaci per risolvere problemi reali di cybersecurity utilizzando il machine learning e l'AI.
La capacità di lavorare con strumenti di threat intelligence basati su AI sta diventando sempre più importante. L'AI consente un rilevamento e una risposta più rapidi alle minacce, fornendo insight in tempo reale che sarebbero impossibili con i metodi tradizionali. Ad esempio, gli strumenti di AI possono identificare shadow data, monitorare anomalie nell'accesso ai dati e allertare i professionisti della cybersecurity in merito a potenziali minacce da parte di intrusi che accedono ai dati o alle informazioni sensibili.
Tuttavia, questo apre anche la porta agli attacchi basati su AI, come l'avvelenamento dei dati o gli attacchi avversari che corrompono i modelli di machine learning alimentandoli con dati manipolati. I professionisti della cybersecurity devono non solo comprendere come utilizzare l'AI a scopi difensivi, ma anche come proteggere i sistemi di AI per evitare che siano utilizzati dai criminali informatici. Incorporare competenze specifiche di threat intelligence per l'AI, come riconoscere gli attacchi di phishing basati su AI o comprendere come gli strumenti di AI possano essere utilizzati per le ricognizioni, è fondamentale per mantenere una solida difesa.
Con l'espansione delle applicazioni di AI, la tecnologia NLP è emersa come uno strumento critico nell'arsenale della cybersecurity. NLP consente alle macchine di elaborare e analizzare enormi quantità di dati testuali non strutturati, come comunicazioni e-mail o codice malware, per rilevare le minacce nascoste. Questa tecnologia può essere utilizzata anche per automatizzare il rilevamento del phishing, analizzare le intenzioni dei potenziali aggressori e persino identificare le vulnerabilità di sicurezza nel codice.
I professionisti esperti di NLP possono aiutare le organizzazioni ad automatizzare attività come filtrare le e-mail dannose, rilevare le minacce interne tramite il monitoraggio delle comunicazioni e analizzare i vettori di attacco basati su dati testuali provenienti dai feed di threat intelligence.
L'AI generativa, un sottoinsieme del machine learning, sta diventando uno strumento potente nelle operazioni di cybersecurity difensive e offensive. Analizzando i pattern e generando modelli predittivi, l'AI generativa aiuta i team di cybersecurity a identificare preventivamente le vulnerabilità e i potenziali vettori di attacco.
Ad esempio, nel rilevamento delle minacce, gli esperti possono utilizzare l'AI generativa per simulare scenari di attacco e sviluppare malware in un ambiente controllato, consentendo agli esperti di sicurezza di esercitarsi nelle difese in tempo reale. Imparare a integrare l'AI generativa nelle operazioni di sicurezza, in particolare nei sistemi di Security Information and Event Management (SIEM), migliorerà significativamente la tua capacità di gestire le minacce informatiche avanzate.
Le certificazioni sono un ottimo modo per formalizzare nuove competenze e rimanere all'avanguardia nel panorama della cybersecurity guidata dall'AI. Ecco alcune certificazioni da considerare:
GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): questa certificazione, fornita dal SANS Institute, si concentra sull'applicazione di tecniche di AI e machine learning nella cybersecurity, con particolare attenzione alla data science e alla risoluzione di problemi reali.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: questa certificazione integra strumenti di AI come ChatGPT e ShellGPT nelle pratiche di hacking etico. La certificazione CEH v13 sottolinea l'uso dell'AI in tutte le fasi dell'hacking, dalla ricognizione all'utilizzo delle vulnerabilità.
Corso di AI e cybersecurity di Coursera: questo programma, fornito da IBM, offre un'introduzione pratica all'uso dell'AI generativa nelle operazioni di cybersecurity, con un focus sulla risposta agli incidenti e il rilevamento delle minacce.
Via via che l'AI continua a trasformare il panorama della cybersecurity, i professionisti che investono in competenze specifiche per l'AI si posizioneranno quali leader di settore.
Il Cybersecurity Awareness Month è il momento ideale per valutare a quale punto sei nel mondo in rapida evoluzione dell'AI e della cybersecurity. Investendo nelle giuste competenze e certificazioni, puoi assicurarti non solo di rimanere rilevante, ma anche di prosperare in un futuro basato sull'AI.
