Un approccio moderno alla valutazione del rischio del cliente con gli LLM

Una delle principali applicazioni di gen AI è la creazione di dati sintetici per la valutazione del rischio. Come spiegato dalla Financial Conduct Authority (FCA), questi dati sintetici possono simulare vari scenari per i clienti, inclusi quelli rilevanti per il rilevamento delle frodi, il punteggio del credito e la lotta al riciclaggio di denaro, permettendo alle banche di testare e perfezionare i propri modelli di rischio in diverse condizioni.

Ad esempio, la gen AI può produrre set di dati che imitano il comportamento dei clienti in un contesto di recessione, permettendo alle banche di anticipare i rischi potenziali e di adeguare di conseguenza le proprie strategie di prestito. Questa capacità di generare set di dati diversificati e rappresentativi aiuta a garantire che i modelli di rischio delle banche siano affidabili e in grado di gestire un'ampia gamma di situazioni reali.

Di conseguenza, le banche possono fare previsioni più accurate sul comportamento dei clienti, riducendo la probabilità di insolvenza e migliorando la qualità complessiva dei loro portfolio.