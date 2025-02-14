Un approccio moderno alla valutazione del rischio del cliente con gli LLM

In una banca globale, il processo di valutazione critica del rischio è una componente critica per determinare se un cliente è idoneo per un determinato prodotto finanziario. Questo processo prevede la valutazione di molteplici fattori, tra cui l'affidabilità creditizia del cliente, il comportamento finanziario e i potenziali rischi associati all'offerta del prodotto.
Tradizionalmente, questa valutazione si basa su dati strutturati, come i punteggi di credito, inclusi i punteggi FICO (il principale sistema di punteggio del credito) la verifica del reddito, la storia delle transazioni e gli obblighi di debito esistenti.
Tuttavia, il panorama della valutazione del rischio si sta evolvendo rapidamente, spinto dalla necessità di valutazioni più complete e accurate in un mercato altamente competitivo.
Quando un cliente richiede un prodotto finanziario, come un mutuo o un prestito personale, il processo di valutazione del rischio inizia con la raccolta dei dati. Questi dati comprendono le informazioni personali del richiedente, la storia creditizia, il reddito, lo stato occupazionale e i registri delle transazioni.
I dati vengono poi elaborati utilizzando modelli statistici e algoritmi di apprendimento automatico per calcolare un punteggio di rischio. Questo punteggio riflette la probabilità che il cliente non adempia al proprio obbligo.
Il punteggio è completato da un'analisi approfondita del comportamento finanziario del cliente, che prende in considerazione fattori come le recenti transazioni di grandi dimensioni, i modelli di spesa insoliti e la stabilità del suo reddito.
Oltre all'analisi del punteggio di credito e comportamentale, il processo di valutazione del rischio include anche la valutazione di fattori esterni, come condizioni economiche, tendenze di mercato e l'ambiente normativo. Questo approccio olistico aiuta a garantire che la banca possa prendere decisioni informate che non solo proteggano i suoi asset, ma siano anche in linea con i requisiti normativi.
L'intelligenza artificiale generativa (gen AI) rappresenta un grosso passo in avanti nel processo di valutazione del rischio. IBM sottolinea che la gen AI può analizzare le tendenze di mercato, gli indicatori finanziari e le storie creditizie per fornire valutazioni del rischio più accurate, aiutando le banche a prendere decisioni più informate. Questa maggiore efficienza, accuratezza e trasparenza nella valutazione dei rischi porta a una maggiore soddisfazione del cliente e a un aumento dei ricavi.
Una delle principali applicazioni di gen AI è la creazione di dati sintetici per la valutazione del rischio. Come spiegato dalla Financial Conduct Authority (FCA), questi dati sintetici possono simulare vari scenari per i clienti, inclusi quelli rilevanti per il rilevamento delle frodi, il punteggio del credito e la lotta al riciclaggio di denaro, permettendo alle banche di testare e perfezionare i propri modelli di rischio in diverse condizioni.
Ad esempio, la gen AI può produrre set di dati che imitano il comportamento dei clienti in un contesto di recessione, permettendo alle banche di anticipare i rischi potenziali e di adeguare di conseguenza le proprie strategie di prestito. Questa capacità di generare set di dati diversificati e rappresentativi aiuta a garantire che i modelli di rischio delle banche siano affidabili e in grado di gestire un'ampia gamma di situazioni reali.
Di conseguenza, le banche possono fare previsioni più accurate sul comportamento dei clienti, riducendo la probabilità di insolvenza e migliorando la qualità complessiva dei loro portfolio.
La capacità della gen AI di elaborare e analizzare enormi quantità di dati è un altro vantaggio chiave. Integrando la gen AI nella pipeline di valutazione del rischio, le banche possono accedere a informazioni complete sui loro prodotti, sui punteggi di rischio e sui dati dei clienti, fra cui la cronologia delle transazioni e i punteggi FICO. Inoltre, la gen AI può fornire insight dettagliati sulla motivazione dietro l'approvazione o il rifiuto di clienti per prodotti specifici.
Ad esempio, durante la valutazione di una richiesta di mutuo, la gen AI può rapidamente riassumere la storia creditizia del richiedente, valutare la sua stabilità finanziaria e confrontare il suo profilo con clienti simili a cui sono stati concessi mutui.
Questo livello di analisi non solo accelera il processo decisionale, ma fornisce anche una chiara motivazione che può essere comunicata al cliente, migliorando la trasparenza e la fiducia.
Le funzionalità di gen AI vanno oltre la valutazione del rischio per supportare i product manager e i team marketing nel mirare i clienti in modo più efficace. Impostando pipeline di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) multimodali, le banche possono classificare, valutare, riassumere e spiegare le motivazioni alla base delle raccomandazioni di prodotti e delle approvazioni dei clienti.
Ad esempio, un LLM può analizzare i dati dei clienti per identificare schemi che suggeriscono un'alta probabilità di interesse per un determinato prodotto, come una carta di credito o un prestito personale. L'LLM può quindi generare messaggi di marketing mirati che evidenziano i benefici del prodotto, su misura per le esigenze e le preferenze specifiche del cliente.
Gli LLM possono anche fornire ai product manager insight su quali segmenti di clienti sono più propensi a rispondere positivamente a determinate offerte, consentendo strategie di marketing più precise ed efficaci.
1. Interpretazione del punteggio di rischio: un LLM genera un riepilogo per un analista del rischio che spiega i fattori che contribuiscono a un punteggio di rischio elevato per un richiedente un mutuo. Il riepilogo include un'analisi del comportamento finanziario recente del richiedente, potenziali segnali d'allarme e un confronto con candidati simili. Ciò consente all'analista di prendere rapidamente una decisione informata.
2. Raccomandazioni di prodotto: Un LLM analizza i dati dei clienti su più canali, inclusa la cronologia delle transazioni, l'attività sui social media e le interazioni bancarie precedenti, per aiutare il product manager. L'LLM identifica un segmento di clienti probabilmente interessati a una nuova carta di credito premium e genera offerte personalizzate che evidenziano le caratteristiche uniche della carta.
3. Razionalizzazione dell'approvazione: quando un prestito viene negato, un LLM genera una spiegazione dettagliata per il cliente, delineando i fattori di rischio specifici che hanno portato al rifiuto e offrendo indicazioni su come migliorare le sue possibilità in futuro.
La gen AI è pronta a rivoluzionare la valutazione del rischio nel settore bancario fornendo valutazioni più accurate, trasparenti ed efficienti. Utilizzando le funzionalità di gen AI nella generazione di dati sintetici, nell'analisi completa dei dati e nelle pipeline LLM multimodali, le banche possono migliorare le proprie strategie di gestione del rischio, aumentare la soddisfazione dei clienti e favorire la crescita dei ricavi.
Con l'evoluzione del settore finanziario, la gen AI giocherà senza dubbio un ruolo centrale nel plasmare il futuro della valutazione e del coinvolgimento del cliente.
