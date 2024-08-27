Costo delle violazioni dei dati: il caso aziendale per l'AI per la sicurezza e l'automazione

Come ha detto Yogi Berra: "È come se ci rifosse un déjà vu". Se l'idea che i costi medi globali delle violazioni dei dati aumentino di anno in anno sembra più o meno la stessa, è perché è così. Le soluzioni per la protezione dei dati migliorano, ma anche gli attori delle minacce lo fanno. L'altro disco rotto è il sottoutilizzo o l'abuso delle tecnologie che possono aiutare a salvaguardare i dati, come l'intelligenza artificiale e l'automazione.

Il rapporto Cost of a Data Breach (CODB) 2024 di IBM® ha studiato 604 organizzazioni in 17 settori in 16 paesi e regioni, e violazioni dei dati che variavano da 2.100 a 113.000 record compromessi, e una conclusione chiave è stata che l'uso di tecnologie moderne, in media, ha ridotto i costi delle violazioni dei dati di 2,2 milioni di dollari. E per i CISO e i team di sicurezza in cerca di investimenti, parlare di dollari e centesimi, e non di bit e byte, è ciò che attirerà l'attenzione del tuo destinatario.