Costo di una violazione dei dati: il settore industriale

Il settore industriale necessita di soluzioni specializzate di cybersecurity a causa della sua dipendenza dalla tecnologia operativa (OT) e dai sistemi di controllo industriali (ICS). Inoltre, la natura interconnessa delle supply chain rende imperativi la gestione dei rischi dei fornitori e la sicurezza dei canali di comunicazione.

Per il settore industriale, gli ambienti hybrid cloud stanno evolvendo e scalando più rapidamente che mai, creando una superficie di attacco più ampia e complessa. Per soddisfare queste esigenze, il Security Information and Event Management (SIEM) può aiutare le organizzazioni industriali a rilevare e dare priorità alle minacce. Il SIEM offre visibilità in tempo reale, consentendo di identificare e rispondere rapidamente a potenziali incidenti di sicurezza.