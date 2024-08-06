Costo di una violazione dei dati: il settore sanitario

Negli ultimi dieci anni, il settore sanitario è stato costantemente uno dei più costosi in termini di violazioni dei dati, con costi significativamente superiori alla media globale. Ma i costi sono aumentati in diversi settori. Nel 2014, ad esempio, il costo totale medio delle violazioni è stato di 3,5 milioni di dollari.

Le norme che disciplinano la gestione dei dati nel settore sanitario, tra cui HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), HITECH Act (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) e persino il GDPR (General Data Protection Regulation), contribuiscono anch'esse all'elevato costo medio delle violazioni dei dati nel settore sanitario.

Lo studio ha inoltre affrontato la sfida attuale delle violazioni che coinvolgono credenziali rubate, la cui risoluzione richiede in media 292 giorni. Solo un terzo delle violazioni è stato rilevato dal personale di sicurezza interno.

Il report conteneva una nuova scoperta particolarmente utile: le organizzazioni che hanno fatto un uso massiccio dell'automazione e cybersecurity dell'AI hanno registrato una riduzione media dei costi pari a 1,76 milioni di dollari rispetto a quelle che non disponevano di tali tecnologie. La sicurezza dell'AI e l'automazione hanno ridotto il ciclo di vita delle violazioni di ben 108 giorni in media, secondo il rapporto.