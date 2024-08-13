Le società finanziarie hanno registrato il secondo costo più elevato in termini di violazioni tra tutti i settori; solo gli attacchi al settore sanitario sono stati più costosi. Sia il settore sanitario che quello finanziario hanno registrato gli stessi costi per violazioni su larga scala: quando venivano compromessi 50 milioni o più dati, i costi medi salivano alle stelle, raggiungendo i 375 milioni di dollari.

Gli attacchi dannosi sono rimasti il vettore di attacco principale nella finanza, con il 51%, ma i guasti IT e gli errori umani hanno rappresentato un quarto di tutti gli attacchi, rispettivamente il 25% e il 24%.

In termini di tempo di rilevamento, le organizzazioni del settore finanziario hanno impiegato in media 168 giorni per identificare una violazione e 51 giorni per contenerla. Sebbene sia inferiore alla media globale di 194 giorni per l'identificazione e 64 giorni per il contenimento, si tratta comunque di un periodo di tempo significativo.

Considera che 168 giorni corrispondono a poco meno di sei mesi. Si tratta di sei mesi in cui gli aggressori si sono infiltrati nei sistemi, hanno effettuato ricognizioni e compromesso gli account.