Molti contact center stanno passando dall'automazione tradizionale a agenti AI sofisticati in grado di gestire autonomamente le interazioni con i clienti. A differenza dei precedenti chatbot basati su regole, questi agenti risolvono le domande dei clienti in più fasi e prendono decisioni proattive con un intervento umano minimo. Come ha detto un consulente a McKinsey, l'implementazione di agenti AI nei contact center può portare a una riduzione del 50% del costo per chiamata e può allo stesso tempo aumentare i punteggi di soddisfazione del cliente (CSAT).

Gli assistenti AI nei contact center, dal canto loro, tendono a lavorare a fianco degli operatori umani per migliorarne le prestazioni. Questi strumenti di assistenza agli agenti forniscono suggerimenti in tempo reale durante le interazioni con i clienti e riportano articoli pertinenti della knowledge base. Potenziando le funzionalità umane, gli assistenti AI contribuiscono a ridurre i tempi di gestione, migliorando al contempo i tassi di risoluzione. Ad esempio, quando un'importante banca ha introdotto un assistente virtuale basato su AI per eseguire l'analisi dei contenuti e suggerire una "prossima domanda ideale" per gli agenti del contact center, ha riscontrato una riduzione del 6% dei tempi medi di gestione, oltre a requisiti di formazione inferiori.

Alcune implementazioni combinano entrambi gli approcci, utilizzando agenti AI per gestire le richieste di routine e le domande frequenti, inoltrando senza problemi problemi complessi agli agenti umani dotati di assistenti AI. Questo modello ottimizza l'allocazione delle risorse e garantisce che i clienti ricevano livelli adeguati di supporto in base alle loro esigenze.