I contact center hanno subito una trasformazione fondamentale guidata dall'intelligenza artificiale (AI) e dall'automazione, tecnologie che potenziano l'efficienza operativa, migliorano l'esperienza del cliente e riducono i costi operativi.
Poiché le aspettative dei consumatori continuano a crescere e le aziende cercano di semplificare i loro processi, l'automazione è diventata una necessità per le imprese che cercano di ottenere un vantaggio competitivo. Questo elemento è particolarmente vero nel settore del servizio clienti, che adotta regolarmente AI e tecnologie associate a un ritmo più rapido rispetto ad altre funzioni.
Gartner prevede che entro il 2028 almeno il 70% dei clienti utilizzerà un'interfaccia AI conversazionale per iniziare il proprio customer journey. L'organizzazione prevede inoltre che gli assistenti basati su AI e l'agentic AI saranno tra le soluzioni più valide per l'AI nel servizio clienti. Questi numeri sono in linea con la ricerca dell'IBM Institute for Business Value, che ha rilevato che i dirigenti prevedono un aumento significativo del self-service basato su AI per i clienti nei prossimi due anni.
Queste tendenze indicano un punto di svolta nelle operazioni dei contact center, in particolare con l'integrazione di tecnologie avanzate come AI nel settore. Ma soprattutto, distribuire con successo gli strumenti di automazione non significa sostituire i lavoratori umani con la tecnologia, ma ottimizzare in modo intelligente i processi.
I contact center più efficaci riconoscono l'importanza di una collaborazione uomo-macchina attenta, dove la tecnologia gestisce i compiti di routine e fornisce supporto. Nel frattempo, gli agenti umani si concentrano sulla risoluzione di problemi complessi o sul lavoro creativo. Questo approccio crea esperienze che nessuno dei due potrebbe offrire da solo e migliora la produttività degli agenti in generale.
Inoltre, un'efficace automazione dei contact center bilancia l'efficienza con l'esperienza del cliente: migliorarne uno a spese dell'altro non genererà valore a lungo termine. L'automazione può ridurre drasticamente i costi e velocizzare i processi di routine, ma questi benefici contano poco quando i clienti sono frustrati. Le implementazioni di maggior successo progettano attentamente le iniziative di automazione per migliorare l'esperienza del cliente, contribuendo a garantire che i miglioramenti dell'efficienza si trasformino in un servizio più rapido e accurato.
Le operazioni di contact center tradizionali gravano sugli agenti con compiti ripetitivi che consumano tempo senza aggiungere un valore comparabile, come ad esempio l'inserimento di dati e le ricerche di routine. Queste attività di assistenza clienti di routine rallentano le interazioni individuali, generando un accumulo di inefficienze.
L'automazione elimina questo ciclo di ridondanza, estraendo istantaneamente le informazioni sui clienti, aggiornando i record su più piattaforme, generando riepiloghi delle interazioni ed eseguendo processi standard senza l'intervento umano. Questo approccio si traduce non solo in opzioni self-service più rapide per i clienti, ma anche in un lavoro più coinvolgente per gli agenti, con un conseguente miglioramento della fidelizzazione e della soddisfazione lavorativa.
Molti contact center operano all'interno di sistemi tecnologici complessi con numerosi sistemi legacy e applicazioni che raramente comunicano efficacemente tra loro. Questa frammentazione può creare ritardi e aumentare i tassi di errore, frustrando sia i dipendenti che i clienti.
Le tecnologie di automazione colmano queste lacune integrando sistemi eterogenei e presentando visioni unificate dei dati dei clienti. Invece di richiedere agli agenti di navigare manualmente su più applicazioni, le piattaforme di automazione aggregano automaticamente le informazioni. Questa integrazione migliora notevolmente la produttività e produce risparmi sui costi, eliminando gli sprechi di tempo e riducendo il carico di lavoro degli agenti del contact center.
Una delle principali sfide che i contact center affrontano è il crescente divario tra le aspettative dei clienti e la capacità degli agenti. Con l'aumento dei volumi di interazioni e la richiesta di un servizio più rapido e personalizzato dai clienti, gli operatori umani possono sentirsi sopraffatti. Di conseguenza, molti dipendenti dei contact center soffrono di un significativo burnout. Allo stesso tempo, i lunghi tempi di attesa frustrano i clienti, aumentando la probabilità di abbandono.
L'automazione consente ai contact center di gestire grandi volumi di richieste dei clienti senza dover ricorrere agli agenti umani. Domande semplici e transazioni standard possono essere risolte all'istante da agenti AI e interfacce conversazionali, consentendo agli agenti umani di concentrarsi su interazioni di alto valore.
Grazie al routing intelligente, i clienti con esigenze complesse possono raggiungere rapidamente agenti qualificati. Questo approccio consente ai contact center di scalare rapidamente e mantenere la qualità del servizio man mano che la domanda cresce. I clienti ottengono così risposte più rapide, esperienze personalizzate e un servizio più completo quando è necessario l'intervento umano.
Molti contact center stanno passando dall'automazione tradizionale a agenti AI sofisticati in grado di gestire autonomamente le interazioni con i clienti. A differenza dei precedenti chatbot basati su regole, questi agenti risolvono le domande dei clienti in più fasi e prendono decisioni proattive con un intervento umano minimo. Come ha detto un consulente a McKinsey, l'implementazione di agenti AI nei contact center può portare a una riduzione del 50% del costo per chiamata e può allo stesso tempo aumentare i punteggi di soddisfazione del cliente (CSAT).
Gli assistenti AI nei contact center, dal canto loro, tendono a lavorare a fianco degli operatori umani per migliorarne le prestazioni. Questi strumenti di assistenza agli agenti forniscono suggerimenti in tempo reale durante le interazioni con i clienti e riportano articoli pertinenti della knowledge base. Potenziando le funzionalità umane, gli assistenti AI contribuiscono a ridurre i tempi di gestione, migliorando al contempo i tassi di risoluzione. Ad esempio, quando un'importante banca ha introdotto un assistente virtuale basato su AI per eseguire l'analisi dei contenuti e suggerire una "prossima domanda ideale" per gli agenti del contact center, ha riscontrato una riduzione del 6% dei tempi medi di gestione, oltre a requisiti di formazione inferiori.
Alcune implementazioni combinano entrambi gli approcci, utilizzando agenti AI per gestire le richieste di routine e le domande frequenti, inoltrando senza problemi problemi complessi agli agenti umani dotati di assistenti AI. Questo modello ottimizza l'allocazione delle risorse e garantisce che i clienti ricevano livelli adeguati di supporto in base alle loro esigenze.
I sistemi di AI conversazionale coinvolgono i clienti in un dialogo naturale su canali vocali e di testo, adattando il loro stile di comunicazione in base alle preferenze dei clienti.
Alcune piattaforme basate sull'AI conversazionale si integrano con sistemi di customer relationship management (CRM) o altre applicazioni per fornire risposte personalizzate basate sulla storia e sulle preferenze dei clienti. Possono fissare appuntamenti o elaborare resi senza intervento umano. La tecnologia migliora continuamente attraverso il machine learning, analizzando le interazioni riuscite per perfezionarne la comprensione e le risposte.
L'AI conversazionale basata sulla voce è avanzata rapidamente negli ultimi anni, partendo da tecnologie precedenti come il sistema automatico di risposta vocale (IVR). Questo processo ha aperto nuove possibilità per automatizzare il servizio clienti telefonico, tradizionalmente un canale difficile da automatizzare efficacemente. Integrando l'AI conversazionale con altre tecnologie di automazione dei contact center, alcune organizzazioni ottengono risultati significativi: ad esempio, una società di consulenza ha combinato un assistente vocale basato su AI con una piattaforma di sensibilizzazione che raccoglie dati sui potenziali clienti, segnalando che alcuni costi di acquisizione dei clienti sono diminuiti di fino al 70%.
Gli strumenti di analisi del sentiment e della voce in tempo reale trasformano le interazioni con i clienti in informazioni fruibili. Questi sistemi analizzano caratteristiche come la scelta delle parole o i modelli di pronuncia per valutare le dinamiche conversazionali man mano che si sviluppano. Questi strumenti forniscono una comprensione completa del comportamento e delle intenzioni dei clienti e, se combinati con automazioni basate su AI, possono attivare interventi immediati. Un semplice esempio: offrire l'assistenza di un supervisore quando un utente è scontento del chatbot del contact center.
L'analisi aggregata della voce e del sentiment rivela tendenze più ampie nella qualità del servizio. I responsabili dei contact center potrebbero utilizzare questi insight per identificare opportunità di formazione o perfezionare i processi sulla base di dati reali piuttosto che su ipotesi.
I processi tradizionali di garanzia della qualità (QA) in genere valutano un piccolo campione di interazioni e richiedono un notevole sforzo manuale. Al contrario, le soluzioni di QA automatizzate affrontano l'intero insieme delle interazioni con i clienti su tutti i canali, applicando criteri di valutazione coerenti per identificare le sfide.
Molte soluzioni di QA moderne utilizzano l'analisi del discorso, l'elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning per valutare le interazioni e le prestazioni degli agenti, analizzando i processi dei contact center per verificarne la conformità e l'aderenza ai processi. Questo approccio aiuta i manager a identificare opportunità di coaching specifiche per i singoli agenti e rivela le best practice. Il QA automatizzato generalmente riduce il carico amministrativo e consente una gestione della qualità più proattiva, fornendo ai manager metriche specifiche per il successo.
L'instradamento intelligente delle chiamate utilizza l'AI e il machine learning per abbinare i clienti alle risorse più appropriate basandosi su molteplici fattori. Questi fattori potrebbero includere la cronologia delle interazioni, l'esperienza degli agenti, il volume delle chiamate, il livello delle esigenze dei clienti e la complessità dei problemi. Questi sistemi creano scenari di routing ottimali in tempo reale e ottimizzano l'utilizzo della manodopera bilanciando i workload tra agenti e canali.
Utilizzando l'instradamento intelligente delle chiamate, i contact center possono adattare dinamicamente le strategie di routing in risposta alle condizioni in evoluzione o all'aumento della domanda dei clienti. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di mantenere un servizio costante e livelli di personale adeguati massimizzando l'efficienza.
I clienti si aspettano esperienze fluide mentre si spostano tra telefonate, e-mail, chat, social media e canali self-service. E secondo una recente ricerca di Salesforce, i consumatori moderni utilizzano regolarmente ben 9 canali di comunicazione distinti. L'automazione dei workflow omnicanale, o "channell-less", aiuta a mantenere la coerenza su tutti questi mezzi fornendo una visione unificata delle interazioni con i clienti. Permette inoltre una transizione fluida tra i canali, eliminando la necessità per i clienti di ripetere le informazioni.
I sistemi di workflow automatizzati orchestrano processi che si estendono su più punti di contatto. Ad esempio, un cliente potrebbe avviare una richiesta tramite un SMS, ricevere informazioni di follow-up tramite e-mail e poi completare una transazione tramite un sito web. L'automazione del workflow aiuta a garantire che il cliente sia correttamente instradato e mantiene il contesto dell'interazione durante tutto il processo. I workflow omnicanale senza interruzioni consentono inoltre ai clienti di scegliere i canali preferiti per diversi tipi di interazione.
La Robotic Process Automation (RPA) aiuta gli operatori a navigare in più sistemi durante un'interazione con un cliente. Le soluzioni RPA svolgono molteplici compiti basati su regole tra applicazioni, come l'inserimento dati e l'elaborazione degli ordini. I bot RPA gestiscono anche processi di back-office come la generazione di report, la riconciliazione dei dati e la documentazione di conformità, riducendo il lavoro manuale e permettendo agli operatori dei call center di concentrarsi su compiti più creativi o complessi.
Le tecnologie di automazione post-chiamata gestiscono i compiti amministrativi necessari dopo la conclusione dell'interazione. Il software di automazione post-chiamata potrebbe aggiornare i dati o programmare i follow-up. Questi sistemi raccolgono dati di interazione e spesso trascrivono le chiamate, generando automaticamente riassunti e aggiornando i record dei clienti. Utilizzando l'automazione post-chiamata, i call center garantiscono la coerenza in tutto il processo post-interazione.
Le piattaforme Contact Center as a Service (CCaas) modificano radicalmente il modo in cui molte organizzazioni gestiscono la loro infrastruttura. Queste soluzioni basate su cloud eliminano la maggior parte dell'hardware on-premise e forniscono accesso a funzionalità di livello aziendale tramite piani di abbonamento.
Questi sistemi offrono una notevole flessibilità e scalabilità, consentendo alle organizzazioni di aggiungere o ridurre rapidamente la capacità. Inoltre, sono facilmente compatibili con il lavoro da remoto e distribuito. Le piattaforme CCaaS più moderne includono anche caratteristiche basate su AI come agenti virtuali e analytics predittiva. In generale, l'architettura cloud facilita funzionalità più avanzate, come l'analisi in tempo reale e l'implementazione di modelli di machine learning, che altrimenti potrebbero avere costi proibitivi per l'implementazione on-premise.
La tecnologia biometrica vocale autentica i clienti in base alle loro caratteristiche vocali uniche, offrendo un'alternativa sicura e comoda ai metodi di autenticazione tradizionali. Poiché l'autenticazione viene eseguita passivamente durante le conversazioni naturali, la biometria vocale riduce l'attrito e i tempi di gestione dei contact center. Inoltre, offre un'ottima protezione contro le frodi rispetto ai processi di autenticazione tradizionali, come le password o le domande di sicurezza.
Poiché i contact center gestiscono volumi sempre maggiori di dati sensibili dei clienti e devono far fronte a requisiti normativi in continua evoluzione, è diventato essenziale disporre di funzionalità avanzate di sicurezza e privacy. Le piattaforme moderne dei contact center incorporano molteplici livelli di protezione, inclusa crittografia end-to-end e controlli di accesso basati su ruoli.
Contemporaneamente, gli strumenti di sicurezza basati su AI monitorano le interazioni in tempo reale per individuare potenziali violazioni dei dati. Sempre più spesso, i contact center adottano processi che consentono un maggiore controllo dei clienti sui dati e forniscono informazioni chiare su come vengono utilizzati tali dati. Queste misure di sicurezza aiutano le organizzazioni a districarsi in contesti normativi complessi come il GDPR, mantenendo al contempo la fiducia dei clienti.
