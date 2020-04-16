Competenze comunicative per la leadership e il successo aziendale

Le capacità comunicative sono un fattore importante nelle decisioni aziendali e un driver di risultati di successo nel business. Non sorprende, quindi, che una buona comunicazione spesso sia in cima alla lista delle competenze che i datori di lavoro cercano, indipendentemente dal lavoro o dal settore. La forma in cui comunichi influisce su tutto, dalle piccole interazioni con i colleghi alla chiusura di grandi affari. Ed è un'area di competenza fondamentale per i leader.

Nel settore tecnologico, quando pensiamo allo sviluppo delle competenze, una migliore comunicazione probabilmente non è la prima cosa che viene in mente, ma in realtà è fondamentale per tutto ciò che facciamo nell'infrastruttura IT di IBM per aiutare i clienti a superare workload impegnativi e raggiungere il successo nei loro settori. IBM è un'azienda costruita attorno ai valori fondamentali di dedizione al successo di ogni cliente, innovazione che conta, per la nostra azienda e per il mondo, e fiducia e responsabilità personale in tutte le relazioni. Una buona comunicazione è al centro di questi valori, ed è necessaria a ogni livello della nostra azienda.

La leadership riguarda l'interazione umana, ed è per questo che la comunicazione è fondamentale. Lavoriamo con gli esseri umani e cerchiamo di mobilitare un gruppo di persone affinché realizzino collettivamente una missione o un compito. Nelle interazioni professionali quotidiane, dalle riunioni alle opportunità di vendita fino agli impegni tecnici con i clienti, gli stakeholder si incontrano con priorità, esigenze e interessi diversi. Una buona comunicazione può aiutarci a tenere conto di tutti questi diversi interessi e a prendere decisioni che meglio soddisfano i nostri obiettivi collettivi. Abbiamo successo quando ascoltiamo attentamente, offriamo insight preziosi e diamo spazio a tutte le voci affinché possano essere ascoltate.