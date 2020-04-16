Competenze comunicative per la leadership e il successo aziendale

Le capacità comunicative sono un fattore importante nelle decisioni aziendali e un driver di risultati di successo nel business. Non sorprende, quindi, che una buona comunicazione spesso sia in cima alla lista delle competenze che i datori di lavoro cercano, indipendentemente dal lavoro o dal settore. La forma in cui comunichi influisce su tutto, dalle piccole interazioni con i colleghi alla chiusura di grandi affari. Ed è un'area di competenza fondamentale per i leader.
Nel settore tecnologico, quando pensiamo allo sviluppo delle competenze, una migliore comunicazione probabilmente non è la prima cosa che viene in mente, ma in realtà è fondamentale per tutto ciò che facciamo nell'infrastruttura IT di IBM per aiutare i clienti a superare workload impegnativi e raggiungere il successo nei loro settori. IBM è un'azienda costruita attorno ai valori fondamentali di dedizione al successo di ogni cliente, innovazione che conta, per la nostra azienda e per il mondo, e fiducia e responsabilità personale in tutte le relazioni. Una buona comunicazione è al centro di questi valori, ed è necessaria a ogni livello della nostra azienda.
La leadership riguarda l'interazione umana, ed è per questo che la comunicazione è fondamentale. Lavoriamo con gli esseri umani e cerchiamo di mobilitare un gruppo di persone affinché realizzino collettivamente una missione o un compito. Nelle interazioni professionali quotidiane, dalle riunioni alle opportunità di vendita fino agli impegni tecnici con i clienti, gli stakeholder si incontrano con priorità, esigenze e interessi diversi. Una buona comunicazione può aiutarci a tenere conto di tutti questi diversi interessi e a prendere decisioni che meglio soddisfano i nostri obiettivi collettivi. Abbiamo successo quando ascoltiamo attentamente, offriamo insight preziosi e diamo spazio a tutte le voci affinché possano essere ascoltate.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Sii autentico. Quando un leader comunica con un team, è fondamentale costruire condizioni di fiducia. Costruire fiducia può unire un'organizzazione e aiutare i team a spostare in avanti insieme. Le condizioni di fiducia si basano sulla comunicazione: sii rispettoso, altruista, empatico e chiaro. Fornisci uno scopo, lotta per la tua gente e fai tutto questo con elevati standard etici.
Ascolta più che parlare. L'ascolto è una competenza preziosa da esercitare con colleghi e soci, così come nelle relazioni personali. L'ascolto riflessivo si riferisce alla capacità di ascoltare qualcuno e poi riflettere il punto di vista di quella persona. Aiuta a confermare quanto detto e a correggere eventuali incomprensioni. In qualsiasi situazione in cui si cerca di raggiungere obiettivi condivisi, questo tipo di ascolto mirato può facilitare la comprensione reciproca e ottenere risultati migliori.
Parla con uno scopo e aggiungi valore alle conversazioni. Quando è il tuo turno di parlare, offri comunicazioni verbali ponderate, preparate, ben organizzate e concise. Tutti noi abbiamo partecipato a riunioni in cui alcuni individui parlavano troppo o parlavano senza aggiungere realmente valore. Tutti possono contribuire a scambi più ponderati pensando in anticipo, arrivando preparati alle riunioni e intervenendo solo quando abbiamo qualcosa di valore da aggiungere.
Fai spazio a voci diverse. È assodato che la diversità aumenta l'innovazione e i risultati finanziari. Nel corso della sua storia, IBM si è impegnata a includere voci diverse al tavolo ed è stata riconosciuta per la sua leadership nell'accelerare i progressi delle donne sul posto di lavoro, ad esempio. (Anche il team che guido è impegnato a promuovere l'uguaglianza di genere.) Una comunicazione efficace in un'azienda richiede di creare spazio affinché tutte le voci possano essere ascoltate, non solo quelle con il maggior potere.
Una migliore comunicazione produce insight più ponderati sulle nostre sfide urgenti, che a loro volta portano a una migliore progettazione dei prodotti, a un forte impegno tecnico e a clienti più soddisfatti. Quando applichiamo queste capacità comunicative alle interazioni con i clienti, non dobbiamo più basarci solo sui dati, ma possiamo invece favorire la creazione di valore condiviso a vantaggio di tutti.
L'infrastruttura IT di IBM fornisce la base per molte delle più grandi aziende al mondo, dalle principali banche globali ai centri di supercalcolo per la ricerca. I server IBM, lo storage e il software sono progettati per aiutare le organizzazioni a gestire i workload impegnativi e ad aumentare il valore dei loro investimenti esistenti. Diamo potere ai nostri clienti comprendendo le loro esigenze e fungendo da consulenti di fiducia: tutto questo inizia e finisce con una comunicazione efficace. Così guidiamo noi.
Scopri cosa pensano della sostenibilità i CEO e come la inseriscono nelle loro attività.
Scopri sette tendenze aziendali che gli esperti prevedono influenzeranno il mondo nei prossimi tre anni e sette sfide che vale la pena affrontare per trarne vantaggio.
Scopri come Climate Service ha integrato i dati climatici nelle decisioni finanziarie utilizzando la tecnologia IBM.
Reinventa la modalità di lavoro grazie al collegamento tra trasformazione aziendale e tecnologica per sbloccare l'agilità aziendale.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con servizi end-to-end che integrano analisi dei dati, AI e automazione in tutti i processi fondamentali.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.