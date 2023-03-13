I CFO sono i nuovi narratori dell'ESG

Che tu sia pronto o no, stanno arrivando. Le aziende di tutto il mondo saranno obbligate a informarsi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). I governi di tutto il mondo hanno già adottato obblighi di rendicontazione in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), tra cui quelli di Canada, Brasile, UE, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera. Inoltre, la legge tedesca sulla due diligence della supply chain è entrata in vigore nel gennaio 2023. Negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission (SEC) sta valutando nuovi requisiti per le società pubbliche che potrebbero entrare in vigore già a gennaio 2024.

Le informative ESG impongono alle aziende di analizzare e riferire su una vasta gamma di fattori in continua evoluzione. Le normative della SEC richiederebbero alle aziende pubbliche di divulgare le emissioni di gas serra (nel breve termine per le Operazioni e Utility, e in futuro per l'intera supply chain), così come i loro obiettivi e piani di transizione per ridurre le emissioni. Le aziende dovrebbero inoltre segnalare la potenziale esposizione a eventi meteorologici estremi, tra cui uragani, ondate di calore, incendi boschivi e siccità, e anche specificare come valutano tali rischi.

Nell'UE, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che entrerà in vigore nel 2024, richiede ulteriori dettagli su come il modello di business e le attività di un'azienda influenzino fattori di sostenibilità come la giustizia ambientale e i diritti umani. "Non si può aspettare che le normative entrino in vigore", afferma Adam Thompson, Global Sustainable Finance e ESG Reporting Offerings Lead di IBM Consulting. "È un viaggio che va iniziato subito."