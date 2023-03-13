I CFO sono i nuovi narratori dell'ESG

Che tu sia pronto o no, stanno arrivando. Le aziende di tutto il mondo saranno obbligate a informarsi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). I governi di tutto il mondo hanno già adottato obblighi di rendicontazione in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), tra cui quelli di Canada, Brasile, UE, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera. Inoltre, la legge tedesca sulla due diligence della supply chain è entrata in vigore nel gennaio 2023. Negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission (SEC) sta valutando nuovi requisiti per le società pubbliche che potrebbero entrare in vigore già a gennaio 2024.
Le informative ESG impongono alle aziende di analizzare e riferire su una vasta gamma di fattori in continua evoluzione. Le normative della SEC richiederebbero alle aziende pubbliche di divulgare le emissioni di gas serra (nel breve termine per le Operazioni e Utility, e in futuro per l'intera supply chain), così come i loro obiettivi e piani di transizione per ridurre le emissioni. Le aziende dovrebbero inoltre segnalare la potenziale esposizione a eventi meteorologici estremi, tra cui uragani, ondate di calore, incendi boschivi e siccità, e anche specificare come valutano tali rischi.
Nell'UE, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che entrerà in vigore nel 2024, richiede ulteriori dettagli su come il modello di business e le attività di un'azienda influenzino fattori di sostenibilità come la giustizia ambientale e i diritti umani. "Non si può aspettare che le normative entrino in vigore", afferma Adam Thompson, Global Sustainable Finance e ESG Reporting Offerings Lead di IBM Consulting. "È un viaggio che va iniziato subito."
I CFO sono ora responsabili della comunicazione trasparente su come le prestazioni e le metriche di sostenibilità di un'azienda siano legate alle dichiarazioni finanziarie. Questo indica un'evoluzione più ampia nel ruolo della funzione finanziaria nel business. "I leader finanziari sono passati dall'essere dei contabili a una specie di narratori", afferma Monica Proothi, Global Finance Transformation Lead per IBM Consulting. "Non solo informano l'azienda, ma collaborano con essa per trasformare i dati in insight che guidano ambizioni strategiche, inclusa l'agenda di leadership sulla sostenibilità."
I CFO sono sotto pressione affinché sviluppino nei loro dipartimenti finanziari la capacità di realizzare report e comunicazioni ESG di alta qualità. Ottenere risultati inferiori in questa veste comporta un rischio materiale. "L'accesso al capitale cambierà", afferma Thompson. Uno studio del 2022 dell'Institute for Business Value di IBM ha rilevato che la maggior parte dei CEO intervistati era sottoposta a forti pressioni da parte degli investitori per migliorare la trasparenza su fattori di sostenibilità come emissioni, uso delle risorse, lavoro equo e approvvigionamento etico. Con la crescente diffusione del reporting ESG, dettagli come questi saranno utilizzati per determinare la qualità di un investimento. "Ci sarà un punteggio di rischio ESG, proprio come esiste un punteggio di credito", afferma Thompson.
È importante continuare a fare in modo che gli sforzi in materia di finanza sostenibile e di rendicontazione ESG siano rilevanti per il CFO. La crescente attenzione rivolta alla trasformazione dei dati deve integrare nel processo gli sforzi di finanza sostenibile. Sappiamo che anche il CFO sarà al comando di questa trasformazione, anche se alcuni attualmente vedono la sostenibilità in modo più ristretto, solo una questione operativa o di conformità.
Thompson avverte che molte aziende stanno prendendo scorciatoie, selezionando i dati per i report o affidandosi a stime e fonti secondarie. Si tratta di un atto di greenwashing, che rappresenta un rischio per la reputazione e non preparerà le aziende a requisiti di informativa sempre più stringenti. Una rendicontazione ESG di alta qualità richiede una reale visibilità, non solo sulle operazioni di un'azienda ma anche su quelle dei suoi fornitori.
Thompson lo chiama "dietro le quinte" e, sebbene richieda nuove tecnologie e funzionalità, alla fine genererà valore e sbloccare opportunità. I CFO devono affrontare nuove sfide e aspettative dovute a regolamentazioni in rapida evoluzione.
Proothi consiglia ai direttori finanziari di "pensare in grande, iniziare in piccolo e agire rapidamente". Le vittorie rapide genereranno valore che potrà essere reinvestito in iniziative più ampie, mentre suddividere la trasformazione in piccoli passi aiuta i dipendenti ad adottare il cambiamento. Proothi afferma che spesso è utile allestire un ufficio dedicato alla trasformazione per orchestrare il processo. Ciò potrebbe comportare la gestione dell'aggiornamento professionale, il coordinamento della cadenza delle nuove iniziative, la valutazione delle esperienze dei dipendenti e la garanzia che i progressi non vengano bloccati dallo "stress da cambiamento".
Il process mining è uno dei primi passi raccomandati da Proothi e Thompson nella trasformazione finanziaria. "Mostra il percorso ottimale e tutte le varianti che i clienti vedono, che finiscono per essere questa grande palla di spaghetti", afferma Proothi. L'ottimizzazione dei processi offre alla sua forza lavoro la larghezza di banda necessaria per affrontare il lavoro di alto valore dell'orchestrazione dei dati e dell'interpretazione. Un approccio che Proothi consiglia è l'uso di soluzioni fornite da Celonis, che possono operativizzare la sostenibilità fornendo schemi in tempo reale di come funziona effettivamente un'azienda. Ciò aiuta a identificare i colli di bottiglia della supply chain, ricalibrare i workflow e mettere in luce le inefficienze nascoste.
I sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) sono un valido strumento per raccogliere dati di qualità, "ma non hanno alcuna sostenibilità di fatto o oggetti dati integrati", afferma Thompson. "Scopri come puoi estendere, migliorare o ampliare il tuo ERP." E l'archiviazione dei dati legacy non sarà più sufficiente. "I data lake sono ormai più simili a paludi di dati", afferma Proothi. Le soluzioni data mesh e data fabric aiutano a garantire che i dati siano puliti, aggiornati e accessibili.
Le esigenze in evoluzione del dipartimento finanziario richiedono una gamma di competenze che molti professionisti del settore finanziario non possiedono ancora. "Non troverai mai una persona eccezionale che abbia tutte le competenze richieste", afferma Proothi. Combinare individui con competenze contabili tradizionali con persone esperte in sostenibilità e comunicazione darà ai team la possibilità di gestire nuove responsabilità mentre si aiutano a vicenda a migliorare le competenze.
Piattaforme integrate basate sull'IA come IBM® Envizi ESG Suite comprendono soluzioni di gestione degli asset e supply chain per aiutare le organizzazioni a raccogliere e compilare un'ampia gamma di dati ambientali. Forse ancora più importante per i CFO è il fatto che trasformano tali dati in output leggibili che forniscono la visibilità necessaria per prendere decisioni efficaci sui rischi e sulle opportunità di sostenibilità. IBM collabora anche con FRDM, una piattaforma che utilizza data science, machine learning e AI per evidenziare i rischi ESG nelle supply chain globali e garantire una vera trasparenza, anche quando si tratta di questioni complesse come il lavoro equo.
I giorni in cui il reparto finanziario era responsabile solo della chiusura dei libri contabili ogni trimestre sono finiti. "Il ruolo del CFO è cambiato completamente", afferma Proothi. Quello che storicamente era un ruolo contabile ora offre opportunità di leadership strategica e di bilanciamento tra sostenibilità e redditività. I CFO del futuro possono rimodellare le funzioni finanziarie per migliorare le prestazioni e raccontare storie coinvolgenti per allineare le operazioni di un'azienda ai suoi obiettivi e valori di alto livello.
