Dalla pandemia di COVID-19, l'uso del denaro contante è diminuito in tutto il mondo e i pagamenti digitali basati su criptovalute o sistemi di pagamento digitali legacy hanno iniziato a prevalere. Di conseguenza, stanno emergendo nuove forme di valute digitali gestite centralmente, accanto alle criptovalute come il Bitcoin, la cui nota volatilità ne ha messo in discussione l'accettazione a livello mondiale. In particolare, le valute digitali delle banche centrali (CBDC) sono arrivate a offrire forme digitali di denaro della banca centrale, mentre i depositi tokenizzati tokenizzano il ciclo di vita del denaro delle banche commerciali sia nel contesto della vendita al dettaglio che all'ingrosso.
In tali sistemi governati centralmente, la responsabilità deve coesistere con la privacy, mentre entrambe devono rispettare la necessità di audit autorizzati. Allo stesso tempo, a causa della natura critica del sistema, raggiungere la resilienza è fondamentale, poiché la sua definizione si estende oltre la tolleranza ai guasti in caso di crash nei sistemi infrastrutturali critici legacy. Il sistema deve essere resiliente a un Byzantine fault, in modo da poter continuare a funzionare anche se alcune parti del sistema sono state compromesse.
I sistemi decentralizzati di elaborazione delle transazioni, come la tecnologia di registro distribuito (DLT), sono piattaforme pertinenti, ma le attuali implementazioni DLT generalmente non sono sufficientemente scalabili. Questo limite è stato infranto dal recente lavoro svolto da IBM® Research, che offre un framework ad alte prestazioni per le CBDC che combina privacy, conformità alle normative e resilienza avanzata.
Le valute digitali delle banche centrali sono valute digitali controllate dalle banche centrali dei paesi. Come il contante, sono progettate per memorizzare valore, fungere da mezzi di scambio e rappresentare un'unità di conto. Le CBDC vengono utilizzate sia per gli accordi all'ingrosso tra banche commerciali o banche centrali sia per le transazioni di pagamento retail, come le transazioni da parte di privati. Negli ultimi anni, le CBDC sono state considerate una valida soluzione alle attuali inefficienze dei mercati finanziari, in quanto possono promuovere l'innovazione, agevolare in modo più efficace l'inclusione nei sistemi di pagamento e ridurre i ritardi di regolamento, i costi e i rischi di controparte.
Oggi, più di 130 banche centrali stanno attivamente esplorando le CBDC e pubblicando rapporti periodici sui requisiti funzionali e non funzionali delle piattaforme CBDC, incluse considerazioni sulle architetture in evoluzione e i risultati delle varie sperimentazioni sulle CBDC. Alcune banche centrali nazionali hanno persino avviato progetti pilota per le CBDC, mentre la Banca Centrale Europea ha recentemente avviato una proposta legislativa per l'adozione di un euro digitale.
Sebbene la regolamentazione dei sistemi CBDC dipenda dalla giurisdizione locale, i sistemi condividono molti degli stessi requisiti funzionali e non funzionali. Ad esempio, l'impatto critico dell'infrastruttura CBDC sull'offerta monetaria implica che dovrebbe essere governata dalle banche centrali. Tuttavia, i requisiti di robustezza e resilienza associati alla natura critica di un sistema CBDC impongono una governance decentralizzata, una implementazione geograficamente distribuita del sistema e operazioni indipendenti delle diverse parti del sistema.
La conformità normativa e le capacità di risoluzione efficiente delle controversie richiedono trasparenza, possibilità di revisionare e non ripudi. Regolamenti come la direttiva per l'antiriciclaggio di denaro (AML) o iniziative che si concentrano sul combattere il finanziamento del terrorismo (CFT) prevedono che le transazioni di pagamento sospette siano rilevate, attribuite alla loro origine e segnalate alle autorità competenti. In alternativa, la direttiva rivista per i servizi di pagamento (PSD2) dell'UE sottolinea l'importanza del rilevamento delle frodi e della risoluzione delle controversie. Inoltre, un sistema CBDC dovrebbe interoperare con le infrastrutture di pagamento, regolamento e liquidità esistenti, insieme ad altri sistemi CBDC e ai sistemi emergenti di asset digitali.
Le prestazioni e la scalabilità del sistema sono fondamentali per la sua accettazione e il suo utilizzo. Questo è importante per una piattaforma CBDC all'ingrosso che cerca di estenderne l'uso per altre applicazioni oltre la liquidazione. I sistemi retail CBDC dovrebbero essere in grado di competere con i servizi di pagamento esistenti e gestire milioni di transazioni degli utenti. Questo significa poter elaborare decine di migliaia di transazioni al secondo (TPS) nei momenti di punta.
Anche la privacy delle transazioni di pagamento è importante. La privacy si riferisce al diritto dei titolari dei dati di controllare chi accede alle loro informazioni transazionali. Ad esempio, la PSD2 stabilisce che il trattamento delle informazioni personali deve rispettare il GDPR e i suoi principi di minimizzazione dei dati, che limitano la raccolta di informazioni personali a quanto necessario per l'elaborazione delle transazioni. Ciò può essere interpretato in vari modi. Un approccio conservativo alla minimizzazione dei dati assicura che le transazioni di pagamento vengano elaborate senza far trapelare alcuna informazione sulle parti coinvolte nella transazione o sui valori delle transazioni. Questo rende più difficile il monitoraggio e l'audit delle transazioni. Un approccio permissivo rivela il valore dei pagamenti e potenzialmente l'identità del pagatore e del beneficiario.
Un sistema CBDC progressivo dovrebbe soddisfare diverse interpretazioni della privacy, insieme a tutti gli altri requisiti, comprese le prestazioni e la verificabilità. Con l'evoluzione della tecnologia, si evolvono anche le normative e i requisiti sulla privacy, e l'agilità dovrebbe essere integrata.
Presso IBM Research, abbiamo sviluppato un framework di elaborazione delle transazioni per la gestione fungibile degli asset finanziari (in particolare per le CBDC) che affronta tutte le sfide già menzionate. Le DLT autorizzate offrono molteplici vantaggi rispetto ad altre tecnologie, tra cui la loro capacità di affrontare la riservatezza, la trasparenza e la resilienza verso nodi compromessi, anche con un modello di governance centralizzata. Inoltre soddisfano e superano i requisiti di prestazioni e scalabilità della CBDC. Abbiamo ulteriormente validato queste affermazioni introducendo un'architettura di sistema e protocolli, che mostrano:
In questo lavoro, presentiamo un'implementazione prototipo del nostro framework come versione evoluta di Hyperledger Fabric, abbinata ai quattro modelli di privacy CBDC: Supporto standard per l'output delle transazioni non spese (UTXO) utilizzando un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) standard senza alcuna privacy in atto; supporto UTXO standard con pseudonimato/anonimato responsabile per i transattori che utilizzano principi di identità autosovrana e standard di privacy; supporto UTXO migliorato con anonimato e riservatezza dell'importo scambiato utilizzando estensioni basate su zero-knowledge proof; e UTXO non tracciabile utilizzando i mezzi crittografici introdotti dalla ricerca di IBM per una piena privacy transattoriale (responsabile). Abbiamo ulteriormente valutato le prestazioni del nostro sistema utilizzando tre protocolli di consenso: un protocollo di consenso tollerante ai guasti in caso di crash, Raft; un protocollo di consenso Byzantine fault-tolerant in natura, SmartBFT; e una nuova architettura Byzantine fault-tolerant ispirata all'algoritmo di consenso Narwhal e Tusk, che mostra prestazioni e scalabilità all'avanguardia.
I nostri risultati mostrano che per il modello di pseudonimato UTXO standard, la nostra implementazione del prototipo può elaborare fino a 80.000 TPS nel caso di Raft e SmartBFT e oltre 150.000 TPS nel caso di algoritmi di consenso emergenti. I nostri risultati dimostrano ulteriormente la scalabilità orizzontale del calcolo di elaborazione delle transazioni. Infatti, dimostriamo che gli stessi numeri possono essere raggiunti in scenari di privacy più forti, dove gli importi scambiati e l'attività dei singoli utenti sono nascosti a scapito di apparecchiature più potenti. I numeri di prestazioni ottenuti corrispondono a un sistema CBDC che garantisce la privacy degli utenti finali, consentendo al contempo ai revisori autorizzati di ispezionare le informazioni sulle transazioni e i componenti di regolamento per elaborare correttamente le transazioni.
Tokenizzazione è un termine che si riferisce a diverse forme di asset finanziari. Si riferisce alla digitalizzazione di un asset aziendale, ma ipotizzando un sistema digitale che supporti requisiti di primo livello in termini di trasparenza, interoperatività, resilienza e programmabilità, al di là di ciò che i sistemi legacy possono offrire. Le valute digitali delle banche centrali sono esempi di tokenizzazione della moneta delle banche centrali, ma vediamo la tokenizzazione espandersi nei depositi nelle banche commerciali o nelle monete delle banche commerciali (noti anche come depositi tokenizzati), varie forme di titoli (titoli tokenizzati) e molto altro.
Tutti questi sistemi, sebbene distinti per i casi d'uso a cui si rivolgono, si riducono a un insieme simile di requisiti in termini di responsabilità, privacy, conformità normativa, resilienza e programmabilità. Infatti, sebbene ogni caso d'uso debba essere approfondito per giungere a una conclusione, il framework proposto da IBM Research è abbastanza generico da accogliere direttamente un ambito più ampio di applicazioni di asset tokenizzati.
