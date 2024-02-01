Sebbene la regolamentazione dei sistemi CBDC dipenda dalla giurisdizione locale, i sistemi condividono molti degli stessi requisiti funzionali e non funzionali. Ad esempio, l'impatto critico dell'infrastruttura CBDC sull'offerta monetaria implica che dovrebbe essere governata dalle banche centrali. Tuttavia, i requisiti di robustezza e resilienza associati alla natura critica di un sistema CBDC impongono una governance decentralizzata, una implementazione geograficamente distribuita del sistema e operazioni indipendenti delle diverse parti del sistema.

La conformità normativa e le capacità di risoluzione efficiente delle controversie richiedono trasparenza, possibilità di revisionare e non ripudi. Regolamenti come la direttiva per l'antiriciclaggio di denaro (AML) o iniziative che si concentrano sul combattere il finanziamento del terrorismo (CFT) prevedono che le transazioni di pagamento sospette siano rilevate, attribuite alla loro origine e segnalate alle autorità competenti. In alternativa, la direttiva rivista per i servizi di pagamento (PSD2) dell'UE sottolinea l'importanza del rilevamento delle frodi e della risoluzione delle controversie. Inoltre, un sistema CBDC dovrebbe interoperare con le infrastrutture di pagamento, regolamento e liquidità esistenti, insieme ad altri sistemi CBDC e ai sistemi emergenti di asset digitali.

Le prestazioni e la scalabilità del sistema sono fondamentali per la sua accettazione e il suo utilizzo. Questo è importante per una piattaforma CBDC all'ingrosso che cerca di estenderne l'uso per altre applicazioni oltre la liquidazione. I sistemi retail CBDC dovrebbero essere in grado di competere con i servizi di pagamento esistenti e gestire milioni di transazioni degli utenti. Questo significa poter elaborare decine di migliaia di transazioni al secondo (TPS) nei momenti di punta.

Anche la privacy delle transazioni di pagamento è importante. La privacy si riferisce al diritto dei titolari dei dati di controllare chi accede alle loro informazioni transazionali. Ad esempio, la PSD2 stabilisce che il trattamento delle informazioni personali deve rispettare il GDPR e i suoi principi di minimizzazione dei dati, che limitano la raccolta di informazioni personali a quanto necessario per l'elaborazione delle transazioni. Ciò può essere interpretato in vari modi. Un approccio conservativo alla minimizzazione dei dati assicura che le transazioni di pagamento vengano elaborate senza far trapelare alcuna informazione sulle parti coinvolte nella transazione o sui valori delle transazioni. Questo rende più difficile il monitoraggio e l'audit delle transazioni. Un approccio permissivo rivela il valore dei pagamenti e potenzialmente l'identità del pagatore e del beneficiario.

Un sistema CBDC progressivo dovrebbe soddisfare diverse interpretazioni della privacy, insieme a tutti gli altri requisiti, comprese le prestazioni e la verificabilità. Con l'evoluzione della tecnologia, si evolvono anche le normative e i requisiti sulla privacy, e l'agilità dovrebbe essere integrata.