Oggi, per ottimizzare molti processi finanziari e aziendali sono disponibili gli smart contract. In sostanza, sono protocolli autoeseguibili e autoapplicabili regolati da termini e condizioni espliciti.
Sulla blockchain, gli smart contract possono semplificare processi complessi che coinvolgono diversi intermediari, e questo li ha portati a diventare uno degli argomenti più popolari e discussi nel settore della blockchain. Consentono di effettuare transazioni affidabili senza il coinvolgimento di terze parti
Gli smart contract rappresentano un modo completamente diverso di approcciare i contratti. Invece che due parti firmino copie duplicate di un accordo cartaceo, gli smart contract garantiscono la conformità tramite la tecnologia blockchain. Questo riduce i costi e semplifica il processo di negoziazione del contratto.
Uno smart contract funziona tramite un codice eseguibile che gira sopra la blockchain per facilitare e far rispettare un accordo tra parti non affidabili senza l'intervento di una terza parte di fiducia. Questo codice definisce i meccanismi della transazione ed è l'arbitro finale dei termini. I termini leggibili di un contratto vengono compilati in codice informatico che può funzionare su una rete.
Una rete di computer esegue le azioni una volta soddisfatte e verificate le condizioni predeterminate. La blockchain viene poi aggiornata al completamento della transazione. Una volta che la transazione è inclusa in un blocco, lo smart contract viene avviato e diventa irrevocabile.
Le transazioni tra parti nei sistemi attuali avvengono in forma centralizzata, tuttavia ciò comporta elevate commissioni di transazione e preoccupazioni di sicurezza. Gli smart contract eliminano la necessità di intermediari e di applicazione dei contratti.
Gli smart contract possono portare una trasformazione radicale in settori come la finanza, i beni immobili, la supply chain retail, le telecomunicazioni o la manifattura, cambiando il modo in cui vengono gestiti gli affari e il commercio internazionale. Migliorano l'efficienza e la velocità di esecuzione degli accordi commerciali e facilitano la completa trasparenza delle transazioni. Altri benefici includono una maggiore sicurezza poiché tutte le azioni vengono registrate.
Con la blockchain, l'obiettivo di uno smart contract è eseguire una serie di istruzioni che finiscono per semplificare il business e il commercio tra parti anonime. La blockchain è un database distribuito che registra tutte le transazioni mai avvenute in una rete. Riducendo la formalità e i costi associati ai metodi tradizionali, gli smart contract sono diventati una tecnologia fondamentale nella blockchain e un elemento chiave della rete Ethereum.
Ethereum è la piattaforma blockchain più comune utilizzata per la codifica e la gestione di smart contract poiché il suo linguaggio supporta la funzione di completezza di Turing, che agevola la creazione di contratti più avanzati e personalizzati. Questa piattaforma open-source dispone di una delle più grandi reti di sviluppatori disponibili. Tuttavia, esistono diverse altre piattaforme che offrono risultati simili come Aeternity, Cardano o Qtum.
La blockchain è l'ambiente perfetto per gli smart contract poiché i dati non possono mai essere persi, modificati o cancellati. Inoltre, Gartner prevede che le organizzazioni che utilizzano smart contract Blockchain, sia che siano imposti esternamente o adottati volontariamente, possano aumentare la qualità complessiva dei dati del 50%.
I contratti intelligenti possono essere integrati in applicazioni decentralizzate nell'ambito della finanza decentralizzata (DeFi) per eseguire funzioni più complesse. La validità degli smart contract nella tecnologia finanziaria (FinTech) sta diventando sempre più evidente. Questa nuova forma di accordo migliora l'accuratezza e la verifica delle transazioni mondiali combinando due concetti semplici in un'unica idea potente.
L'uso più diffuso degli smart contract rimane nel settore finanziario, poiché risolvono il problema della fiducia nelle transazioni condizionate. L'elaborazione dei pagamenti, la compensazione/liquidazione degli strumenti finanziari, la finanza commerciale e la tecnologia normativa traggono grande beneficio dagli smart contract.
Già ora, con i giganti della fintech come PayPal, che hanno già attinto alle criptovalute, potremmo vedere le società di finanza digitale trasformarsi in qualcosa di nuovo. Questo potrebbe rappresentare un investimento potenzialmente intelligente da considerare, poiché potremmo assistere alla nascita di una nuova generazione di finanza. È stato riportato che PayPal prevede di lanciare una "super app" per le crypto, che sperimenta smart contract e testa blockchain per migliorare pagamenti e altre transazioni.
Senza compromettere la credibilità, gli smart contract offrono trasparenza nel settore FinTech. Decentralizzando la verifica dei termini contrattuali, i partner contrattuali sono più responsabili gli uni verso gli altri.
Grazie alla maggiore trasparenza, piattaforme come WeBull o Robinhood dominano il panorama FinTech, offrendo accesso a investimenti che prima sembravano altrimenti inaccessibili. Tuttavia, alla luce del disastro di Robinhood, gli investitori retail stanno optando per piattaforme alternative che offrono caratteristiche simili. Ad esempio, la Freedom Holding Corp. (FRHC), quotata al Nasdaq, dispone di una piattaforma che consente agli investitori retail di acquistare azioni e partecipare a IPO selezionate, sebbene con una soglia finanziaria di almeno 2.000 dollari per quanto riguarda le IPO. Alcuni investitori retail si stanno rivolgendo a piattaforme più tradizionali come TD Ameritrade, E*TRADE e Fidelity. Tutti questi offrono funzionalità simili a quelle di Robinhood o WeBull, solo con piccole differenze e USP.
Gli smart contract eseguono automaticamente le transazioni seguendo regole predeterminate. Pertanto, le transazioni vengono crittografate e memorizzate su un registro distribuito destinato a essere immutabile.
Questo ha un chiaro potenziale per rifare il mondo dei contratti finanziari. Le persone possono stare tranquille sapendo che le informazioni non sono state alterate per un beneficio personale.
I registri delle transazioni blockchain sono criptati affinché le funzionalità di sicurezza possano essere integrate in uno smart contract per generare automaticamente backup e duplicati in caso di danni, perdite di dati all'originale o di hack. Poiché ogni singolo record è collegato a record precedenti su un registro distribuito, l'intera catena dovrebbe essere modificata per modificare un singolo record.
C'è anche un certo grado di certezza poiché gli smart contract vengono eseguiti automaticamente, quindi non c'è bisogno di perdere tempo a elaborare la documentazione o correggere errori scritti manualmente nei documenti. Gli smart contract possono essere eseguiti in pochi minuti, a una frazione del costo.
L'automatizzazione del flusso di asset digitali e pagamenti può favorire nuovi prodotti e modelli di business nel settore FinTech. I contratti intelligenti blockchain riducono i costi di monitoraggio e di applicazione, il che significa che gli istituti finanziari non hanno bisogno di affidarsi così pesantemente alle infrastrutture del mercato finanziario post-trade.
Nel complesso, gli smart contract basati sulla blockchain hanno sicuramente il potere di trasformare il modo in cui vengono stipulati gli accordi in vari settori, in particolare nel settore FinTech. Tuttavia, ci vorrà un po' di tempo e richiederà un maggiore sviluppo prima di raggiungere l'approccio mainstream.
