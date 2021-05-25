Gli smart contract possono portare una trasformazione radicale in settori come la finanza, i beni immobili, la supply chain retail, le telecomunicazioni o la manifattura, cambiando il modo in cui vengono gestiti gli affari e il commercio internazionale. Migliorano l'efficienza e la velocità di esecuzione degli accordi commerciali e facilitano la completa trasparenza delle transazioni. Altri benefici includono una maggiore sicurezza poiché tutte le azioni vengono registrate.

Con la blockchain, l'obiettivo di uno smart contract è eseguire una serie di istruzioni che finiscono per semplificare il business e il commercio tra parti anonime. La blockchain è un database distribuito che registra tutte le transazioni mai avvenute in una rete. Riducendo la formalità e i costi associati ai metodi tradizionali, gli smart contract sono diventati una tecnologia fondamentale nella blockchain e un elemento chiave della rete Ethereum.

Ethereum è la piattaforma blockchain più comune utilizzata per la codifica e la gestione di smart contract poiché il suo linguaggio supporta la funzione di completezza di Turing, che agevola la creazione di contratti più avanzati e personalizzati. Questa piattaforma open-source dispone di una delle più grandi reti di sviluppatori disponibili. Tuttavia, esistono diverse altre piattaforme che offrono risultati simili come Aeternity, Cardano o Qtum.

La blockchain è l'ambiente perfetto per gli smart contract poiché i dati non possono mai essere persi, modificati o cancellati. Inoltre, Gartner prevede che le organizzazioni che utilizzano smart contract Blockchain, sia che siano imposti esternamente o adottati volontariamente, possano aumentare la qualità complessiva dei dati del 50%.