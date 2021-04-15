Calcola i benefici di AIOps

Un investimento in una soluzione AIOps può essere ingente, per non dire stressante, a causa dei rendimenti sconosciuti. Tuttavia, in qualità di professionista delle operazioni IT, sai che è essenziale per valutare, diagnosticare e risolvere con sicurezza gli incidenti nell'ambito dei workload mission-critical.
Ora immagina di avere uno strumento in grado di quantificare in anticipo i potenziali benefici, letteralmente in pochi minuti. Avresti la tranquillità di necessiti, conoscendo i benefici concreti ottenuti dalla riduzione del rumore degli eventi e dalla capacità di diagnosticare e risolvere rapidamente gli incidenti prima che si trasformino in interruzioni.
Non c'è più bisogno di immaginare. Il nostro nuovo calcolatore è disponibile e può valutare rapidamente il tuo livello di maturità con AIOps e tradurre i potenziali benefici. Ti aiuterà a rispondere a domande chiave che vanno dalle ore medie necessarie per risolvere un'interruzione o un incidente IT, al costo medio dei tempi di inattività per ogni interruzione.
Da lì, rilassati e lascia che lo strumento esegua i calcoli che dimostrano l'impatto positivo che IBM Cloud Pak for AIOps può offrire.
