L'intelligenza artificiale (AI) non riguarda solo framework, fonti di dati e pipeline: riguarda anche le persone. Le imprese che intraprendono un percorso nell'AI hanno opportunità di successo molto maggiori quando dispongono del supporto della leadership esecutiva e dei talenti giusti in ruoli chiave nell'AI.
Tu conosci meglio di chiunque altro la tua attività e sei nella posizione di fare le scelte giuste per la tua azienda. Per pensare al tuo percorso di AI, ecco alcuni suggerimenti di IBM su chi dovrebbe far parte del tuo team di AI. La nostra esperienza suggerisce che questi ruoli specifici dovrebbero essere ricoperti per ottenere il consenso sul progetto e creare una soluzione di successo.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Le aziende che hanno implementato con successo l'AI hanno un forte sostegno da parte della leadership esecutiva per la nuova tecnologia. Uno sponsor ai vertici aziendali può svolgere un ruolo attivo per garantire che i progetti di AI siano allineati con la strategia della tua azienda. Un Executive Sponsor è responsabile dell'ottenimento dei finanziamenti per l'avviamento e può collaborare con il suo fornitore di soluzioni per fungere da direttore del progetto.
Talvolta chiamata anche "architetto delle soluzioni cognitive", la persona in questo ruolo è responsabile di rendere operativa l'intera suite di modelli di machine learning e deep learning all'interno del framework IT e dei sistemi a disposizione. Come i data scientist, anche i Systems Architect hanno una solida conoscenza di questi modelli e delle loro applicazioni, ma con un focus più orientato ai sistemi. Inoltre, devono comprendere il business della tua azienda da un punto di vista operativo.
Il valore dell'output dei modelli di machine learning dipende fortemente dalla qualità, profondità e ampiezza dei dati. Garantire la qualità dei dati significa che il ruolo di data engineer è fondamentale per il successo dell'AI. Gli ingegneri dei dati sono responsabili della definizione e dell'implementazione dell'integrazione dei dati nell'architettura generale dell'AI. Data la complessità di questo ruolo, consigliamo di adottare un approccio di squadra. Le competenze includono esperienza con piattaforme dati, tra cui database SQL e NoSQL.
Alla base, la data science si concentra sull'esplorazione dei dati per estrarre informazioni fruibili per prendere decisioni aziendali. I data scientist generalmente hanno un ampio background tecnologico e spesso possiedono una laurea in ambito di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Per il lavoro sono richieste attitudine alla matematica e capacità di codifica, nonché capacità di pensiero critico e di problem solving.
Gli ingegneri di sviluppo, dell'assicurazione della qualità e operativi, collettivamente chiamati DevOps, sono professionisti con esperienza sia nella sviluppo di applicazioni che nella implementazione. Gli ingegneri DevOps collaborano con architetti, sviluppatori, ingegneri dei dati e data scientist per garantire l'implementazione e la gestione delle soluzioni.
I business analyst utilizzano i risultati dai modelli di data science e spesso fungono da "traduttori" tra gli utenti business e il team di machine learning. Ad esempio, un business analyst potrebbe collaborare con il team marketing per capire cosa serve al team per indirizzare i clienti, e poi collaborare con il team di machine learning per guidare il loro lavoro.
In molte aziende, questi ruoli fondamentali di AI possono essere ricoperti attraverso la formazione dei dipendenti esistenti e l'assunzione di altri, se necessario. I dipendenti potrebbero anche aver bisogno di aiuto nell'utilizzo dei risultati del machine learning come parte delle loro attività quotidiane. La formazione dei dipendenti può essere realizzata attraverso una combinazione di corsi in persona e corsi online, oltre all'esperienza. Si consiglia di coinvolgere esperti esperti per collaborare con i dipendenti nella realizzazione dei primi casi d'uso.
IBM offre soluzioni end-to-end che includono servizi di consulenza, formazione, strumenti, piattaforme e supporto per le aziende, indipendentemente dalla fase in cui si trovano nel loro percorso di AI. IBM® Power Systems offre un portfolio di piattaforme AI, tra cui server accelerati con GPU integrate per accelerare il time to AI e la scoperta di insight.
Preparati a fare progressi nel tuo percorso dell'AI, e a ottenere maggiori informazioni su IBM® Power Systems.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.