L'intelligenza artificiale (AI) non riguarda solo framework, fonti di dati e pipeline: riguarda anche le persone. Le imprese che intraprendono un percorso nell'AI hanno opportunità di successo molto maggiori quando dispongono del supporto della leadership esecutiva e dei talenti giusti in ruoli chiave nell'AI.

Tu conosci meglio di chiunque altro la tua attività e sei nella posizione di fare le scelte giuste per la tua azienda. Per pensare al tuo percorso di AI, ecco alcuni suggerimenti di IBM su chi dovrebbe far parte del tuo team di AI. La nostra esperienza suggerisce che questi ruoli specifici dovrebbero essere ricoperti per ottenere il consenso sul progetto e creare una soluzione di successo.