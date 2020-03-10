Tag
Intelligenza artificiale

Costruire modelli NLP: dal pronto all'uso alla personalizzazione

AI Purple 2 Gen AI

Autore

Sean Sodha

Watson NLU/NLC Product Manager

Erik Didriksen

Head of Product Management

watsonx Orders

Background

Con l'aiuto di modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) basati su machine learning, la tua azienda può velocizzare i processi, fare previsioni più accurate e scoprire nuovi insight dai dati esistenti. Per ottenere il massimo valore dai tuoi sforzi, è importante scegliere il servizio NLP basato sul machine learning giusto per il tuo caso d'uso specifico. In IBM® riceviamo spesso domande del tipo: "Come fa un modello di apprendimento automatico a sapere come leggere i miei dati?" oppure "Come fa un modello di apprendimento automatico a sapere cosa cercare?" La risposta dipende dal modello utilizzato.

Discutiamo di due diversi approcci per costruire soluzioni di machine learning con NLP: modelli pronti all'uso e modelli personalizzati. Quando hai bisogno di scoprire rapidamente informazioni generali, probabilmente ti serve un modello pronto all'uso. Quando il tuo caso d'uso contiene dati specifici di settore o di dominio, come dati specializzati o gergo, un modello personalizzato è più appropriato.

Newsletter di settore

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti

Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Modellazione in PNL

Modelli pronti all'uso

Sentiamo spesso dire che costruire soluzioni per l'analisi basata su testo è ingombrante e richiede molto tempo. Trascorrere ore a esaminare documenti, etichettare parole chiave o esprimere sentimenti nel testo non è il modo migliore per impiegare il proprio tempo. I modelli NLP pronti all'uso o pre-addestrati automatizzano questi compiti per te. I modelli preconfigurati offrono un enorme vantaggio quando si ha poco tempo o non si hanno dati su cui addestrarli. Sono efficaci per dimostrazioni di concetto rapide e hanno un alto ROI, soprattutto quando devi comprendere elementi di livello più avanzato come categorie o concetti all'interno dei tuoi documenti. I modelli precostruiti sono spesso addestrati su fonti di dati generici e tendono a non essere adattati a un singolo settore o dominio.

Modelli personalizzati

Quando il tuo caso d'uso contiene un gergo specifico del settore, i modelli pre-addestrati potrebbero soddisfare solo una parte delle tue esigenze. In diversi settori, alcune entità (persone, luoghi, eventi, ecc.) avranno significati diversi, quindi un modello pronto all'uso potrebbe non riuscire a cogliere queste sfumature a seconda del contesto. Ad esempio, il termine "premium" può indicare il prezzo più alto di una gamma di prodotti oppure il pagamento effettuato in cambio di una polizza assicurativa. In Australia, questo pagamento assicurativo è denominato "copertura".

Il tuo modello personalizzato può essere addestrato a comprendere le sfumature sottostanti, il significato e le relazioni specifiche del tuo caso d'uso e del tuo settore. Come sopra, puoi insegnare al modello cosa significa la parola "premium" nel contesto della tua attività. Questi modelli possono essere costruiti in diversi modi, e non è necessario essere un data scientist o uno sviluppatore software per crearli. Grazie agli strumenti privi di codice, tutto ciò che ti serve è la competenza specifica in materia. Un esperto in materia (SME) definirà quali informazioni sono importanti per il modello, caricherà i documenti per la formazione e poi selezionerà gli esempi, spesso chiamati annotazioni, all'interno di questi documenti.

Le annotazioni create nei documenti forniscono al sistema esempi specifici che fungono da "verità di base" per il modello. Che si tratti di definire entità specifiche per l'estrazione da un documento o le relazioni tra di esse, attraverso la formazione apporterai i miglioramenti che garantiranno l'efficacia del modello.

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts

Quando conviene investire in un modello personalizzato?

Combinando modelli NLP predefiniti con modelli NLP personalizzati, si ottiene il meglio di entrambi i mondi. Consigliamo di addestrare il modello per comprendere prima componenti semplici, come le sedi o le organizzazioni. In questo modo, il tuo modello NLP si concentra sugli elementi che contano per la tua azienda, per guidare decisioni più intelligenti.

E ora?

Scopri di più sulle differenze tra i modelli NLP pronti all'uso e quelli personalizzati, oppure consulta Watson Natural Language Understanding e Watson Discovery per costruire i tuoi modelli NLP basati su machine learning.
Soluzioni correlate
IBM watsonx Orchestrate

Progetta facilmente assistenti e agenti di AI scalabili, automatizza le attività ripetitive e semplifica i processi complessi con IBM watsonx Orchestrate.

 Scopri watsonx Orchestrate
Strumenti di elaborazione del linguaggio naturale e API

Accelera il valore aziendale dell'intelligenza artificiale con un portfolio potente e flessibile di librerie, servizi e applicazioni.

 Esplora le soluzioni NLP
Consulenza e servizi sull'AI

Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.

 Esplora i servizi AI
Fai il passo successivo

Progetta facilmente assistenti e agenti di AI scalabili, automatizza le attività ripetitive e semplifica i processi complessi con IBM watsonx Orchestrate.

 Scopri watsonx Orchestrate Esplora le soluzioni NLP