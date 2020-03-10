Costruire modelli NLP: dal pronto all'uso alla personalizzazione

Sentiamo spesso dire che costruire soluzioni per l'analisi basata su testo è ingombrante e richiede molto tempo. Trascorrere ore a esaminare documenti, etichettare parole chiave o esprimere sentimenti nel testo non è il modo migliore per impiegare il proprio tempo. I modelli NLP pronti all'uso o pre-addestrati automatizzano questi compiti per te. I modelli preconfigurati offrono un enorme vantaggio quando si ha poco tempo o non si hanno dati su cui addestrarli. Sono efficaci per dimostrazioni di concetto rapide e hanno un alto ROI, soprattutto quando devi comprendere elementi di livello più avanzato come categorie o concetti all'interno dei tuoi documenti. I modelli precostruiti sono spesso addestrati su fonti di dati generici e tendono a non essere adattati a un singolo settore o dominio.