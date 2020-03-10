Costruire modelli NLP: dal pronto all'uso alla personalizzazione

Con l'aiuto di modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) basati su machine learning, la tua azienda può velocizzare i processi, fare previsioni più accurate e scoprire nuovi insight dai dati esistenti. Per ottenere il massimo valore dai tuoi sforzi, è importante scegliere il servizio NLP basato sul machine learning giusto per il tuo caso d'uso specifico. In IBM® riceviamo spesso domande del tipo: "Come fa un modello di apprendimento automatico a sapere come leggere i miei dati?" oppure "Come fa un modello di apprendimento automatico a sapere cosa cercare?" La risposta dipende dal modello utilizzato.
Discutiamo di due diversi approcci per costruire soluzioni di machine learning con NLP: modelli pronti all'uso e modelli personalizzati. Quando hai bisogno di scoprire rapidamente informazioni generali, probabilmente ti serve un modello pronto all'uso. Quando il tuo caso d'uso contiene dati specifici di settore o di dominio, come dati specializzati o gergo, un modello personalizzato è più appropriato.
Sentiamo spesso dire che costruire soluzioni per l'analisi basata su testo è ingombrante e richiede molto tempo. Trascorrere ore a esaminare documenti, etichettare parole chiave o esprimere sentimenti nel testo non è il modo migliore per impiegare il proprio tempo. I modelli NLP pronti all'uso o pre-addestrati automatizzano questi compiti per te. I modelli preconfigurati offrono un enorme vantaggio quando si ha poco tempo o non si hanno dati su cui addestrarli. Sono efficaci per dimostrazioni di concetto rapide e hanno un alto ROI, soprattutto quando devi comprendere elementi di livello più avanzato come categorie o concetti all'interno dei tuoi documenti. I modelli precostruiti sono spesso addestrati su fonti di dati generici e tendono a non essere adattati a un singolo settore o dominio.
Quando il tuo caso d'uso contiene un gergo specifico del settore, i modelli pre-addestrati potrebbero soddisfare solo una parte delle tue esigenze. In diversi settori, alcune entità (persone, luoghi, eventi, ecc.) avranno significati diversi, quindi un modello pronto all'uso potrebbe non riuscire a cogliere queste sfumature a seconda del contesto. Ad esempio, il termine "premium" può indicare il prezzo più alto di una gamma di prodotti oppure il pagamento effettuato in cambio di una polizza assicurativa. In Australia, questo pagamento assicurativo è denominato "copertura".
Il tuo modello personalizzato può essere addestrato a comprendere le sfumature sottostanti, il significato e le relazioni specifiche del tuo caso d'uso e del tuo settore. Come sopra, puoi insegnare al modello cosa significa la parola "premium" nel contesto della tua attività. Questi modelli possono essere costruiti in diversi modi, e non è necessario essere un data scientist o uno sviluppatore software per crearli. Grazie agli strumenti privi di codice, tutto ciò che ti serve è la competenza specifica in materia. Un esperto in materia (SME) definirà quali informazioni sono importanti per il modello, caricherà i documenti per la formazione e poi selezionerà gli esempi, spesso chiamati annotazioni, all'interno di questi documenti.
Le annotazioni create nei documenti forniscono al sistema esempi specifici che fungono da "verità di base" per il modello. Che si tratti di definire entità specifiche per l'estrazione da un documento o le relazioni tra di esse, attraverso la formazione apporterai i miglioramenti che garantiranno l'efficacia del modello.
Combinando modelli NLP predefiniti con modelli NLP personalizzati, si ottiene il meglio di entrambi i mondi. Consigliamo di addestrare il modello per comprendere prima componenti semplici, come le sedi o le organizzazioni. In questo modo, il tuo modello NLP si concentra sugli elementi che contano per la tua azienda, per guidare decisioni più intelligenti.
