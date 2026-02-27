Gli agenti AI stanno passando dalla sperimentazione all'esecuzione. In tutti i settori, i team stanno scoprendo che il vero vantaggio non è solo ciò che gli agenti possono fare, ma la velocità con cui possono essere sviluppati e l'affidabilità con cui funzionano una volta implementati.
Oggi è possibile prompt la progettazione di un agente. È possibile caricare requisiti, generare workflow e convertire le conoscenze tribali in automazione in poche ore anziché in mesi. La prototipazione non è mai stata così facile.
Ma ciò che funziona in una demo spesso fallisce nella produzione. In produzione, la variabilità diventa rischio. La scala introduce complessità. L'autonomia richiede responsabilità. Nel momento in cui un agente tocca sistemi attivi, dati sensibili o workflow regolamentati, gli standard cambiano. La velocità da sola non rende un sistema aziendale fattibile.
Nel mondo reale, la flessibilità senza affidabilità è un rischio. L'affidabilità senza flessibilità è stagnazione. Il futuro dell'automazione non è agenti contro regole. È un equilibrio deliberato tra approcci agentici e deterministici, progettati per l'adattabilità, governati dalla fiducia e valutati mediante prove.
L'automazione Enterprise si è evoluta a ondate. Per primi, sono arrivati i sistemi deterministici: script, bot di Robotic Process Automation (RPA) e motori di workflow. Prevedibili, ripetibili e basati su policy. Eseguono percorsi predefiniti e applicano le business rules con precisione.
Ma i sistemi deterministici hanno dei limiti. Sono fragili per progettazione. Un bot RPA che si basa su un layout specifico della schermata smette di funzionare quando l'interfaccia utente cambia. Un workflow che riceve input inaspettati si blocca. Se una condizione non è esplicitamente definita, il sistema semplicemente non può procedere. L'automazione deterministica funziona meglio in ambienti strutturati e stabili. È alle prese con ambiguità, casi edge e cambiamenti.
Poi è arrivata l'IA predittiva: modelli AI addestrati su dati strutturati per classificare e prevedere i risultati. Ora stiamo entrando nell'era dell'agentic AI: sistemi che ragionano, pianificano, usano strumenti e si adattano dinamicamente a compiti ambigui.
I sistemi agentici introducono qualcosa di nuovo: la capacità di interpretare l'intento, sintetizzare il contesto, decidere azioni migliori e interagire autonomamente con molteplici strumenti. Possono gestire casi edge e input in evoluzione in modi che workflow statici non potrebbero mai fare. Ma con questo potere arriva la variabilità. I sistemi deterministici producono lo stesso output per lo stesso input. I sistemi agentici operano probabilisticamente e potrebbero adattarsi a metà strada. Questa flessibilità è esattamente ciò che li rende potenti e ciò che rende le aziende caute.
Costruire un agente è sempre più facile.
Strumenti a uso limitato di codice, grandi modelli linguistici e sviluppo basato su prompt permettono ai team di sviluppare rapidamente prototipi funzionali. Molte organizzazioni ora dispongono di proof of concept di successo in esecuzione in ambienti isolati.
La parte più difficile è passare dal prototipo alla produzione. I sistemi di produzione devono essere:
• Affidabili sotto carico
• Osservabili in tempo reale
• Gestiti tra i team
• Sicuri oltre i boundary dell'identità
• Conformi a politiche e regolamenti
• Misurabili rispetto agli indicatori chiave di prestazioni aziendali (KPI)
In un prototipo, sono accettabili piccole incongruenze. In produzione, sono incidenti. Nella sperimentazione, gli agenti operano in modo isolato. In pratica, si integrano con sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), piattaforme HR, controlli finanziari e canali clienti. La scalabilità degli agenti introduce nuove pressioni: coordinamento tra i sistemi, coerenza tra i modelli e tracciabilità tra decisioni. Il divario tra sperimentazione ed esecuzione non è una questione di intelligenza. Si tratta di disciplina operativa.
Una narrazione comune suggerisce che le imprese debbano scegliere di modernizzare tutto in agenti autonomi o rimanere intrappolate in workflow rigidi.
Questa è una falsa dicotomia. Non tutti i processi dovrebbero diventare completamente agentici. Le approvazioni normative, i controlli di bilancio, la verifica dell'identità, l'esecuzione dei pagamenti e i controlli di conformità sono intenzionalmente rigidi per un valido motivo. Allo stesso tempo, compiti ambigui come la selezione del fornitore, la stesura dei contratti o l'indagine sulle discrepanza delle fatture traggono vantaggio dal ragionamento agentico. Le imprese di maggior successo non stanno sostituendo i sistemi deterministici. Li stanno orchestrando insieme all'agentic intelligence.
Consideriamo un processo di procurement. Le fasi deterministiche possono includere la convalida del budget, l'instradamento dell'approvazione, l'emissione dell'ordine di acquisto e la corrispondenza delle fatture.
Le fasi degli agenti possono includere la raccomandazione dei fornitori, la stesura del contratto e l'indagine sui problemi.
I sistemi deterministici ancorano il processo. I sistemi agentici lo migliorano.
Questo approccio ibrido accelera il time-to-value, perché le organizzazioni possono modernizzare in modo incrementale, proteggendo gli investimenti esistenti. Inoltre, garantisce che l'autonomia operi all'interno dei confini, anziché sostituirli.
La parte più difficile non è costruire un agente, ma è quello che viene dopo.
Le aziende devono adottare una mentalità basata sul ciclo di vita in tre dimensioni:
1. Observability: cosa ha fatto l'agente?
Cattura le tracce di ragionamento, le chiamate agli strumenti, le fasi di recupero e i flussi di orchestrazione. La visibilità del tempo di esecuzione, non solo il tempo di attività, è essenziale.
2. Valutazione: è andata bene?
Valuta il successo delle attività, la fedeltà, la sicurezza e i tassi di contenimento. Esegui simulazioni su più turni. Esegui stress test dei casi limite. Convalida i guardrail indipendentemente dalla logica dell'agente.
3. Ottimizzazione: come può farlo meglio?
Bilancia continuamente precisione, latenza, costi e fiducia. Rileva le derive e previeni le regressioni. Migliora le prestazioni rispetto ai KPI definiti.
La valutazione e l'ottimizzazione formano due cicli: un ciclo di sperimentazione durante la compilazione e un ciclo di ottimizzazione del runtime dopo la distribuzione. Questo processo è il modo in cui le organizzazioni passano da "funziona in una demo" a "funziona nel mondo reale".
Nei domini ad alto rischio, l'autonomia dovrebbe essere selettiva. I sistemi agentici possono trascrivere le conversazioni, generare riepiloghi e consigliare le azioni più efficaci. Ma gli assistenti consigliano e sono gli esseri umani a decidere.
Questa separazione tra autonomia e responsabilità crea fiducia e accelera i risultati. Garantisce inoltre che le decisioni sensibili rimangano governate da politiche e giudizi, non solo dalla probabilità. I workflow ibridi uomo-AI non sono compromessi transitori. Sono principi di progettazione durevoli.
L'agentic AI non è una funzione. Si tratta di un livello architettonico. Si estende ai paradigmi di interazione, all'intelligenza dell'orchestrazione, all'integrazione deterministica dei workflow, alla gestione della fiducia e dell'identità, all'osservabilità e alla distribuzione/implementazione ibrida. La flessibilità deve essere progettata fin dall'inizio. L'affidabilità deve essere dimostrata continuamente.
I prototipi dimostrano il potenziale. L'architettura consente di scalare.
La prossima generazione di automazione aziendale non sarà definita da agenti completamente autonomi che operano in modo isolato.
Sarà definito da sistemi che sono:
- Pensati per essere flessibili
- Di affidabilità comprovata
- Ibridi per architettura
- Centrati sull'uomo
- Incrementali
La questione non è più se gli agenti possono essere costruiti rapidamente. Si tratta di capire se ci si può fidare di loro su larga scala. Non agenti contrapposti a regole, ma flessibilità bilanciata con prove concrete. È così che gli agenti AI passano da demo incredibili all'impatto sul mondo reale.
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