L'automazione Enterprise si è evoluta a ondate. Per primi, sono arrivati i sistemi deterministici: script, bot di Robotic Process Automation (RPA) e motori di workflow. Prevedibili, ripetibili e basati su policy. Eseguono percorsi predefiniti e applicano le business rules con precisione.



Ma i sistemi deterministici hanno dei limiti. Sono fragili per progettazione. Un bot RPA che si basa su un layout specifico della schermata smette di funzionare quando l'interfaccia utente cambia. Un workflow che riceve input inaspettati si blocca. Se una condizione non è esplicitamente definita, il sistema semplicemente non può procedere. L'automazione deterministica funziona meglio in ambienti strutturati e stabili. È alle prese con ambiguità, casi edge e cambiamenti.



Poi è arrivata l'IA predittiva: modelli AI addestrati su dati strutturati per classificare e prevedere i risultati. Ora stiamo entrando nell'era dell'agentic AI: sistemi che ragionano, pianificano, usano strumenti e si adattano dinamicamente a compiti ambigui.



I sistemi agentici introducono qualcosa di nuovo: la capacità di interpretare l'intento, sintetizzare il contesto, decidere azioni migliori e interagire autonomamente con molteplici strumenti. Possono gestire casi edge e input in evoluzione in modi che workflow statici non potrebbero mai fare. Ma con questo potere arriva la variabilità. I sistemi deterministici producono lo stesso output per lo stesso input. I sistemi agentici operano probabilisticamente e potrebbero adattarsi a metà strada. Questa flessibilità è esattamente ciò che li rende potenti e ciò che rende le aziende caute.

