Mentre le aziende si preparano al nuovo anno, non possono permettersi di trascurare questo importante insegnamento del 2024: la resilienza climatica e il successo aziendale stanno convergendo. Negli Stati Uniti, i disastri meteorologici costano 150 miliardi di dollari all'anno e il cambiamento climatico dovrebbe costare in dollari . Questi costi imprevisti stanno già plasmando il modo in cui operano le organizzazioni. Anche le aziende di maggior successo stanno pensando al futuro.
Dall'assicurarsi di raccogliere i giusti dati operativi all'investire in tecnologia che possa aiutare a prevedere i modelli meteorologici, ci sono altri modi in cui le aziende possono compiere i prossimi passi verso la resilienza.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il rapporto State of Sustainability Readiness 2024 di IBM ha esaminato le risposte di oltre 2.790 leader aziendali appartenenti a nove paesi e 15 settori, facendo luce su come le organizzazioni si stiano preparando ad affrontare una serie di questioni di sostenibilità. I rispondenti hanno identificato la resilienza climatica come il “problema di sostenibilità più critico.”
Ai rispondenti sono state presentate oltre 30 domande del sondaggio correlate al rischio climatico e alle responsabilità aziendali, riguardanti problematiche strategiche, finanziarie, normative e di conformità. La ricerca ha rilevato che la maggior parte delle organizzazioni comprende la necessità di mitigare il rischio climatico per proteggere gli asset e far progredire le operazioni.
In IBM abbiamo una visione chiara di come le aziende possono e dovrebbero portare avanti questo importante lavoro. Ad esempio, i produttori possono utilizzare dati meteorologici storici e AI per prevedere interruzioni nella loro supply chain. Le organizzazioni agricole possono anche utilizzare gli stessi strumenti per prevedere siccità, malattie e altre sfide legate al clima.
Anche se i leader aziendali riconoscono l'importanza di costruire operazioni resilienti, le loro ambizioni non corrispondono ancora alle loro azioni. Secondo il rapporto di IBM, solo il 50% dei dirigenti intervistati si sente preparato ad affrontare rischi climatici sempre più dirompenti. I vertici aziendali sono più ottimisti rispetto ai loro vicepresidenti e direttori nel rafforzare la resilienza climatica: il 67% dei dirigenti intervistati ha considerato proattivi i propri sforzi di resilienza climatica, rispetto al solo il 56% dei decisori di livello inferiore.
Analizzando la ricerca, è chiaro che le organizzazioni sanno che la resilienza climatica è fondamentale. Eppure, fanno fatica a passare all'azione. Un modo per iniziare a farlo è investire in strumenti e applicazioni basati su dati e AI come quelli menzionati prima. Quelli di dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, l'azienda europea specializzata in nutrizione, hanno fatto esattamente questo. Hanno utilizzato IBM Environmental Intelligence per prevedere la contaminazione da micotossine nelle colture, facendo risparmiare al settore agricolo milioni di euro ogni anno. Gli stessi dati utilizzati per prevedere e prevenire la crescita pericolosa di funghi possono essere utilizzati anche per prevedere e prepararsi a eventi meteorologici estremi come siccità e inondazioni. Questo tipo di tecnologia è progettata per fornire agli utenti dati meteorologici, climatici e operativi facilmente accessibili, così da poter prepararsi meglio a emergenze come uragani o inondazioni improvvise e gestire alcuni dei rischi e dei costi che ne derivano.
In definitiva, le organizzazioni possono investire negli strumenti giusti e utilizzare gli insight chiave per costruire operazioni climatiche più resilienti e affrontare direttamente questa cruciale questione di sostenibilità.
Scarica qui il rapporto State of Sustainability Readiness .
Scopri di più su IBM Environmental Intelligence.
Scopri come trasformare gli insight sulla sostenibilità in azioni e fare il passo successivo per utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa.
Scopri come gli utenti di IBM Turbonomic hanno raggiunto un IT sostenibile e ridotto la loro impronta ambientale, garantendo al tempo stesso le prestazioni delle applicazioni.
Scopri come IBM Maximo può aiutare a ottimizzare il valore degli asset durante l'intero ciclo di vita.
Scopri come i responsabili della sostenibilità e i leader del net zero raggiungono la conformità alla direttiva CSRD.
Scopri come le organizzazioni possono definire e raggiungere obiettivi di sostenibilità chiari che offrano un vantaggio competitivo.
Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM Turbonomic.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.