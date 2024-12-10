Analizzando la ricerca, è chiaro che le organizzazioni sanno che la resilienza climatica è fondamentale. Eppure, fanno fatica a passare all'azione. Un modo per iniziare a farlo è investire in strumenti e applicazioni basati su dati e AI come quelli menzionati prima. Quelli di dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, l'azienda europea specializzata in nutrizione, hanno fatto esattamente questo. Hanno utilizzato IBM Environmental Intelligence per prevedere la contaminazione da micotossine nelle colture, facendo risparmiare al settore agricolo milioni di euro ogni anno. Gli stessi dati utilizzati per prevedere e prevenire la crescita pericolosa di funghi possono essere utilizzati anche per prevedere e prepararsi a eventi meteorologici estremi come siccità e inondazioni. Questo tipo di tecnologia è progettata per fornire agli utenti dati meteorologici, climatici e operativi facilmente accessibili, così da poter prepararsi meglio a emergenze come uragani o inondazioni improvvise e gestire alcuni dei rischi e dei costi che ne derivano.

In definitiva, le organizzazioni possono investire negli strumenti giusti e utilizzare gli insight chiave per costruire operazioni climatiche più resilienti e affrontare direttamente questa cruciale questione di sostenibilità.

