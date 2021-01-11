La blockchain trasformerà la catena del valore assicurativa

Per comprendere meglio il cliente e ricavare insight sul suo comportamento, le aziende devono avere accesso a dati fidati sui clienti. Un consorzio di compagnie assicurative può sfruttare i benefici della piattaforma e della partnership di una rete aziendale affidabile utilizzando la tecnologia blockchain. L'utilizzo della tecnologia blockchain da parte di TIPP può aiutare ad affrontare le sfide e trasformare i processi all'interno della catena del valore assicurativo.

I token forniscono un meccanismo per rappresentare gli asset in una blockchain in forma digitale. L'asset digitale può rappresentare qualsiasi asset fisico o persino un accordo e può essere scambiato tra i partecipanti. I token permettono di espandere l'ecosistema consentendo ai partecipanti di possedere quote di asset di alto valore e promuovere nuovi modelli di business. I token permettono la decomposizione delle tradizionali catene di valore assicurative in modo che i rischi possano essere prezzati, trasferiti e gestiti da un gruppo di fornitori di servizi indipendenti senza dover dipendere da un'autorità centrale.

L'identità affidabile è fondamentale per qualsiasi sistema, per non parlare di una rete blockchain. L'assicurazione è altamente regolamentata e soggetta alla conformità Know Your Customer (KYC) e alla normativa antiriciclaggio (AML) per i partecipanti. L'identità decentralizzata fornita da una rete blockchain garantirà un livello di fiducia più elevato ai clienti e ai partner dell'ecosistema. In un sistema di identità decentralizzato, le informazioni private dei clienti vengono memorizzate localmente e la blockchain fornisce un framework per lo scambio di dati dai clienti alle compagnie assicurative. Ciò consentirà, a sua volta, un onboarding più rapido dei clienti, in quanto ogni fornitore di assicurazioni non dovrà completare nuovamente il KYC. L'identità decentralizzata in una rete assicurativa garantisce la riduzione della superficie di attacco in caso di violazione dei dati.

La provenienza in una rete blockchain fornisce ai partecipanti un registro immutabile degli asset e dei servizi scambiati all'interno della rete. I contratti intelligenti possono trasformare i contratti cartacei in codice programmabile che aiuta ad automatizzare l'elaborazione dei sinistri e calcola le responsabilità assicurative per tutti i partecipanti coinvolti. Il processo di richiesta di risarcimento prevede più fasi manuali, in cui il cliente notifica l'evento all'assicuratore, sia online che per telefono. Durante un disastro naturale su larga scala in una regione, i periti della località hanno difficoltà a gestire il gran numero di richieste di risarcimento. La disponibilità di ispettori diventa un collo di bottiglia nell'elaborazione complessiva dei reclami. Grazie alla disponibilità di dati affidabili, la blockchain può aiutare ad accelerare l'elaborazione dei sinistri automatizzando alcuni passaggi tramite contratti intelligenti.

Le piattaforme sono modelli di business che creano valore stabilendo l'infrastruttura per facilitare gli scambi tra due o più gruppi interdipendenti. Le piattaforme sono spesso un punto di svolta in molti settori, con i loro modelli di business e operativi che acquisiscono un vantaggio decisivo rispetto ai concorrenti. Secondo uno studio IBV Global C-suite, le aziende che gestiscono modelli di piattaforme aziendali possono ottenere valutazioni di mercato fino a otto volte i loro ricavi.