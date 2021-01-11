La blockchain trasformerà la catena del valore assicurativa

Il settore assicurativo si basa essenzialmente sulla promessa legale di pagare un risarcimento in caso di perdita. La fiducia è al centro di questa promessa. Tuttavia, il livello di fiducia dei consumatori nei confronti del loro fornitore di assicurazioni è medio. L'IBM Institute for Business Value (IBV) ha intervistato 1.100 dirigenti assicurativi aziendali in 34 paesi a livello globale da maggio a luglio 2020; ha inoltre intervistato 10.061 clienti assicurativi in nove paesi. Il risultato per quanto riguarda la fiducia dei clienti è molto netto: il 42 percento dei clienti non si fida completamente della propria compagnia assicurativa. Migliorare la fiducia tra i clienti deve essere la massima priorità per il settore assicurativo. La tecnologia blockchain può aiutare a colmare il deficit di fiducia.
La blockchain autorizzata, al suo centro, utilizza la tecnologia del registro distribuito (DLT), una rete peer-to-peer composta da dati replicati senza la necessità di un amministratore centrale. Quando un evento deve essere registrato nella blockchain, ogni nodo esegue la transazione e, se i nodi richiesti concordano sull'esito (consenso), ogni nodo registra i dati della transazione nella propria copia del registro. La tecnologia blockchain garantisce inoltre che i dati siano a prova di manomissione o non possano essere modificati in alcun modo.
La blockchain è la convergenza di molteplici tecnologie: reti peer-to-peer, crittografia, sicurezza informatica, contratti intelligenti e altro ancora. Il consenso, la replica e l'immutabilità in una rete blockchain offrono la capacità di registrare transazioni affidabili e quindi di garantire provenienza e tracciabilità.
La blockchain può fornire un'elaborazione e una liquidazione dei sinistri più semplice ed equa; consente inoltre una migliore gestione delle frodi, una sottoscrizione efficiente e trasparente; un più facile on-boarding dei clienti. Il nostro precedente blog descrive i componenti della blockchain e come le aziende possano utilizzarla al meglio per espandere la loro rete e ottenere un vantaggio competitivo.
Il settore assicurativo sta attraversando un cambiamento radicale con i piccoli entranti che stanno ridefinendo l'esperienza assicurativa dei clienti utilizzando blockchain, IoT, AI e altre tecnologie. Queste nuove offerte hanno un grande potenziale per sconvolgere gli operatori tradizionali nel lungo periodo. Gli operatori storici godono di un netto vantaggio rispetto a quelli nuovi, grazie all'accesso ai clienti di lunga data e alla loro profonda conoscenza, nonché ai dati relativi ai loro processi, ai partner della catena del valore e alla concorrenza.
Per comprendere meglio il cliente e ricavare insight sul suo comportamento, le aziende devono avere accesso a dati fidati sui clienti. Un consorzio di compagnie assicurative può sfruttare i benefici della piattaforma e della partnership di una rete aziendale affidabile utilizzando la tecnologia blockchain. L'utilizzo della tecnologia blockchain da parte di TIPP può aiutare ad affrontare le sfide e trasformare i processi all'interno della catena del valore assicurativo.
I token forniscono un meccanismo per rappresentare gli asset in una blockchain in forma digitale. L'asset digitale può rappresentare qualsiasi asset fisico o persino un accordo e può essere scambiato tra i partecipanti. I token permettono di espandere l'ecosistema consentendo ai partecipanti di possedere quote di asset di alto valore e promuovere nuovi modelli di business. I token permettono la decomposizione delle tradizionali catene di valore assicurative in modo che i rischi possano essere prezzati, trasferiti e gestiti da un gruppo di fornitori di servizi indipendenti senza dover dipendere da un'autorità centrale.
L'identità affidabile è fondamentale per qualsiasi sistema, per non parlare di una rete blockchain. L'assicurazione è altamente regolamentata e soggetta alla conformità Know Your Customer (KYC) e alla normativa antiriciclaggio (AML) per i partecipanti. L'identità decentralizzata fornita da una rete blockchain garantirà un livello di fiducia più elevato ai clienti e ai partner dell'ecosistema. In un sistema di identità decentralizzato, le informazioni private dei clienti vengono memorizzate localmente e la blockchain fornisce un framework per lo scambio di dati dai clienti alle compagnie assicurative. Ciò consentirà, a sua volta, un onboarding più rapido dei clienti, in quanto ogni fornitore di assicurazioni non dovrà completare nuovamente il KYC. L'identità decentralizzata in una rete assicurativa garantisce la riduzione della superficie di attacco in caso di violazione dei dati.
La provenienza in una rete blockchain fornisce ai partecipanti un registro immutabile degli asset e dei servizi scambiati all'interno della rete. I contratti intelligenti possono trasformare i contratti cartacei in codice programmabile che aiuta ad automatizzare l'elaborazione dei sinistri e calcola le responsabilità assicurative per tutti i partecipanti coinvolti. Il processo di richiesta di risarcimento prevede più fasi manuali, in cui il cliente notifica l'evento all'assicuratore, sia online che per telefono. Durante un disastro naturale su larga scala in una regione, i periti della località hanno difficoltà a gestire il gran numero di richieste di risarcimento. La disponibilità di ispettori diventa un collo di bottiglia nell'elaborazione complessiva dei reclami. Grazie alla disponibilità di dati affidabili, la blockchain può aiutare ad accelerare l'elaborazione dei sinistri automatizzando alcuni passaggi tramite contratti intelligenti.
Le piattaforme sono modelli di business che creano valore stabilendo l'infrastruttura per facilitare gli scambi tra due o più gruppi interdipendenti. Le piattaforme sono spesso un punto di svolta in molti settori, con i loro modelli di business e operativi che acquisiscono un vantaggio decisivo rispetto ai concorrenti. Secondo uno studio IBV Global C-suite, le aziende che gestiscono modelli di piattaforme aziendali possono ottenere valutazioni di mercato fino a otto volte i loro ricavi.
Le compagnie assicurative sono diventate più consapevoli delle trasformazioni in arrivo e hanno iniziato a prepararsi investendo nella creazione di piattaforme assicurative. Più di tre quarti dei rispondenti allo studio IBV concordano sul fatto che le blockchain platform stanno rivoluzionando la tradizionale catena del valore assicurativa. Le piattaforme possono aumentare i ricavi permettendo agli assicuratori di raggiungere più clienti, offrire prodotti nuovi e diversi e unirsi a ecosistemi di partner a valore aggiunto. Possono anche migliorare i costi abbandonando i sistemi legacy, aumentando così la flessibilità. Infine, stimolano l'innovazione e favoriscono una mentalità innovativa.
Il settore insurtech sta esplorando strade per raccogliere nuovi flussi di dati che possano aiutare a offrire soluzioni innovative ai clienti. La proliferazione di sensori e dispositivi connessi (IoT) può fornire un grande volume di dati che potrebbero essere analizzati tramite l'AI. Le informazioni generate da questi dispositivi potrebbero portare a preziosi insight che potrebbero essere cruciali per i nuovi prodotti.
Le piattaforme basate su blockchain possono aggiungere ulteriore fiducia alla raccolta dei dati raccolti nella rete e all'utilizzo dei dati dei clienti. Questa fiducia sul modo in cui i dati vengono consumati potrebbe portare i clienti a monetizzare i dati rendendoli disponibili ad altre parti della rete. Le blockchain platform possono aiutare a semplificare l'implementazione e la distribuzione grazie alla creazione di fiducia nel sistema sia in termini di qualità che di consumo dei dati.
Con soluzioni basate su blockchain, le organizzazioni hanno accesso a grandi volumi di dati affidabili delle interazioni all'interno del proprio ecosistema. Il valore degli insight raccolti da questi dati sarebbe molto prezioso per costruire e prezzare nuovi prodotti. Le reti basate su blockchain possono aiutare a costruire marketplace affidabili per le imprese che offrono sicurezza dei dati, ampliando al contempo l'ecosistema di tutti i partecipanti, consentendo l'accesso a clienti, broker, riassicuratori, venditori, banchieri e agenzie regolatorie in tutto l'ecosistema assicurativo.
