Blockchain e sostenibilità attraverso l’approvvigionamento responsabile

L'estrazione del cobalto, una materia prima essenziale per le batterie agli ioni di litio, comporta un alto costo in termini di sofferenza umana. Oltre il 60% della fornitura mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC), con circa il 45% proveniente da operazioni minerarie su larga scala. Il restante 15% proviene da miniere di piccole dimensioni nella Repubblica Democratica del Congo, dove bambini e adulti lavorano in condizioni estenuanti e pericolose per estrarre il minerale a mano.

Sono proprio queste condizioni di lavoro, insieme ai danni ambientali alle aree estratte, che hanno concentrato l'attenzione mondiale sui settori automobilistici ed elettronici di alto profilo. I loro prodotti (veicoli elettrici (EV), smartphone e laptop) dipendono dalle batterie agli ioni di litio e, quindi, dal cobalto.

Cosa spinge le iniziative di approvvigionamento sostenibile

Le aziende che prendono sul serio la sostenibilità e la giustizia sociale lavorano per tenere il cobalto estratto a mano fuori dalle loro catene di supply chain. Simili preoccupazioni valgono per altri minerali che comportano rischi di approvvigionamento responsabile, tra cui litio, nichel, rame e il gruppo "3TG" (stagno, tantalio, tungsteno e oro), e per materiali che rappresentano un pericolo ambientale se smaltiti in modo errato.

I driver per l'approvvigionamento responsabile delle materie prime sono forti, e spaziano dalla governance aziendale alle richieste di consumatori, azionisti e altri stakeholder, fino al controllo da governo, enti regolatori, mercati finanziari e ONG. Tuttavia, fino a tempi recenti, dimostrare una fornitura responsabile a tutte queste parti interessate era un obiettivo sfuggente, che comportava rischi reputazionali, legali e commerciali significativi.

I vantaggi della Blockchain per le reti di approvvigionamento responsabili

Oggi, la Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), costruita su IBM® Blockchain Platform e garantita da RCS Global Group, fornisce la trasparenza, la fiducia e la sicurezza necessarie per dimostrare l'approvvigionamento responsabile del cobalto. Inoltre, l'infrastruttura di base che abbiamo costruito per RSBN può essere utilizzata per avviare qualsiasi iniziativa di approvvigionamento sostenibile.

I benefici reali dell'utilizzo della tecnologia blockchain per reti di approvvigionamento sostenibili includono:

  • Un audit trail immutabile che documenta la prova della produzione etica iniziale di una materia prima e della sua manutenzione in ogni fase del trasferimento dalla miniera al produttore finale
  • Storage sicuro e a prova di manomissione delle informazioni di provenienza e dei certificati di produzione responsabile
  • La capacità di condividere una proof of fact proteggendo al contempo informazioni riservate o competitive
  • Il controllo decentralizzato fa sì che nessuna singola entità possa corrompere il processo, promuovendo la fiducia.
  • Costi inferiori grazie alla digitalizzazione di un processo cartaceo, potenziale riduzione degli audit e minori costi di transazione
  • Scalabilità per accogliere nuovi partecipanti e nuovi settori

Blockchain e RSBN: come funziona

Tradizionalmente, minatori, fonderie, distributori e produttori si affidano a verifiche di terze parti per verificare la conformità agli standard di settore generalmente accettati. Per RSBN, RCS Global Group fornisce questa garanzia attraverso la sua pratica di mappatura e audit della supply chain minerario, valutando i partecipanti alla rete rispetto agli standard e alla best practice stabiliti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dalla Responsible Minerals Initiative (RMI).

RSBN utilizza il registro condiviso e distribuito della Blockchain per tracciare la produzione dalla miniera alla batteria fino al prodotto finale, raccogliendo informazioni sul grado di approvvigionamento responsabile a ciascun livello della supply chain. Le aziende a valle possono accedere alla prova verificata che supportano e contribuiscono a pratiche di approvvigionamento responsabile, che possono poi condividere con revisori, organi di governance aziendale e persino con i consumatori.

A ogni passaggio, i partecipanti controllano chi può visualizzare quali informazioni. Una volta aggiunti al registro, certificazioni e altri documenti non possono essere manipolati, modificati o cancellati. Queste proprietà rendono la blockchain una piattaforma affidabile per la condivisione di dati tra diverse aziende, aiutando al contempo a prevenire le frodi.

Fornire valore aziendale lungo tutta la supply chain

Le reti come RSBN incoraggiano e consentono la collaborazione tra fornitori e clienti nelle complesse supply chain di minerali e di altre materie prime provenienti da conflitti, con un valore commerciale per tutti coloro che vi partecipano. Ecco ad esempio i benefici ottenuti dai partecipanti al RSBN.

I produttori automobilistici si stanno preparando a immettere sul mercato molti più veicoli elettrici (EV) nel corso del 2021 e del 2022, creando una nuova domanda di batterie agli ioni di litio e del cobalto di cui necessitano. Partecipando a iniziative di approvvigionamento responsabile come RSBN, possono commercializzare i loro prodotti come realizzati in modo sostenibile e sostenibili anche su strada. L'approvvigionamento responsabile del cobalto contribuisce anche agli sforzi di cittadinanza aziendale legati alla lotta alla povertà, al sostegno dei diritti umani e alla prevenzione del degrado ambientale.

Le miniere e le fonderie si trovano all'inizio della supply chain, dove iniziano gli sforzi di approvvigionamento responsabile e dove si trovano le vere sfide. Per evitare che il cobalto estratto a mano sia presente nei lotti dei prodotti, sono necessari cambiamenti di processo, investimenti finanziari e l'impegno a combattere la corruzione. Dimostrando i propri risultati attraverso audit e certificazioni, queste aziende si posizionano come fornitori privilegiati dei produttori di batterie.

I consumatori hanno parlato chiaro. In uno studio recente di IBM, il 77% dei consumatori intervistati ha dichiarato che acquistare da marchi sostenibili o responsabili dal punto di vista ambientale è importante. I veicoli elettrici, gli smartphone e i laptop sono prodotti ad alta visibilità il cui valore è strettamente legato alle loro batterie agli ioni di litio ricaricabili e di lunga durata. Essere in grado di dimostrare un approvvigionamento responsabile può aiutare ad acquisire clienti, a creare valore reputazionale e a prevenire reazioni negative come azioni legali.

Inizia subito la tua soluzione di approvvigionamento responsabile

RSBN è una rete ready-to-join costruita su IBM Blockchain Platform e garantita da RSC Global. Tra i membri fondatori di RSBN figurano Ford Motor Company, Volkswagen Group, il produttore globale di batterie LG Chem e il fornitore di cobalto Huayou Cobalt. Altri membri sono Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles e altre società che operano in supply chain di minerali "provenienti da zone di conflitto".

Le aziende che vogliono assicurarsi che le materie prime utilizzate abbiano standard di approvvigionamento responsabile verificati e documentati possono unirsi a RSBN sia come singola azienda che con la supply chain e iniziare a realizzare valore rapidamente. In alternativa, gli IBM Blockchain Services possono utilizzare gli asset e le infrastrutture che sostengono RSBN per creare insieme una rete di approvvigionamento responsabile per altri settori e materie prime. Contattaci oggi su come puoi iniziare a dimostrare la conformità all'approvvigionamento responsabile della tua organizzazione.

 

