Blockchain e sostenibilità attraverso l’approvvigionamento responsabile

Le reti come RSBN incoraggiano e consentono la collaborazione tra fornitori e clienti nelle complesse supply chain di minerali e di altre materie prime provenienti da conflitti, con un valore commerciale per tutti coloro che vi partecipano. Ecco ad esempio i benefici ottenuti dai partecipanti al RSBN.

I produttori automobilistici si stanno preparando a immettere sul mercato molti più veicoli elettrici (EV) nel corso del 2021 e del 2022, creando una nuova domanda di batterie agli ioni di litio e del cobalto di cui necessitano. Partecipando a iniziative di approvvigionamento responsabile come RSBN, possono commercializzare i loro prodotti come realizzati in modo sostenibile e sostenibili anche su strada. L'approvvigionamento responsabile del cobalto contribuisce anche agli sforzi di cittadinanza aziendale legati alla lotta alla povertà, al sostegno dei diritti umani e alla prevenzione del degrado ambientale.

Le miniere e le fonderie si trovano all'inizio della supply chain, dove iniziano gli sforzi di approvvigionamento responsabile e dove si trovano le vere sfide. Per evitare che il cobalto estratto a mano sia presente nei lotti dei prodotti, sono necessari cambiamenti di processo, investimenti finanziari e l'impegno a combattere la corruzione. Dimostrando i propri risultati attraverso audit e certificazioni, queste aziende si posizionano come fornitori privilegiati dei produttori di batterie.

I consumatori hanno parlato chiaro. In uno studio recente di IBM, il 77% dei consumatori intervistati ha dichiarato che acquistare da marchi sostenibili o responsabili dal punto di vista ambientale è importante. I veicoli elettrici, gli smartphone e i laptop sono prodotti ad alta visibilità il cui valore è strettamente legato alle loro batterie agli ioni di litio ricaricabili e di lunga durata. Essere in grado di dimostrare un approvvigionamento responsabile può aiutare ad acquisire clienti, a creare valore reputazionale e a prevenire reazioni negative come azioni legali.