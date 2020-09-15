L'IBM Master Inventor Martin Keen ha depositato oltre 200 brevetti (collocandolo tra i 200 inventori più prolifici di tutti i tempi), ha supervisionato la produzione di innumerevoli pubblicazioni tecniche, ha contribuito al lancio di un popolare progetto open source, ha contribuito a creare la formazione Coursera e molto altro ancora. Con competenze in mainframe e enterprise computing, tra le altre, Martin ha condotto una carriera di grande ispirazione che unisce i suoi interessi personali e il suo lavoro. E non finisce qui: fuori dal lavoro, è un appassionato birraio che attualmente partecipa a una sfida di fermentazione di birra fatta in casa che prevede la produzione di 99 birre in 99 settimane.
Ho avuto la possibilità di chiedere a Martin del suo lavoro, compreso il modo in cui è stato coinvolto nell'invenzione e quale tecnologia lo entusiasma di più oggi. Ecco cosa ha detto:
Avendo iniziato la mia carriera nel Hursley Laboratory nel Regno Unito, sono cresciuto con mainframe, informatica aziendale e CICS. Ho iniziato come consulente aziendale aiutando clienti in tutto il mondo a modernizzare i loro workload CICS. Molti erano negli Stati Uniti, il che mi ha fatto conoscere la vita negli Stati Uniti e, alla fine, mi ha dato la possibilità di trasferirmi in modo permanente. Sono rimasto aggiornato sull'enterprise computing e su CICS, ma mi sono occupato anche di business process management, di gestione dei dati e di molte competenze ampie in diverse discipline.
Negli ultimi 15 anni, ho ricoperto un ruolo di sviluppo di contenuti nel team di IBM Redbooks. Tutto è iniziato riunendo esperti in materia e guidandoli nello sviluppo di pubblicazioni Redbooks dal contenuto profondamente tecnico. Il modo in cui presentiamo le informazioni tecniche è cambiato notevolmente in questi 15 anni, con un'enfasi molto maggiore su contenuti tecnici più piccoli e consumabili: articoli, blog e formazione video online. Collaborare con esperti tecnici per raccontare una storia tecnica è la parte che preferisco del mio lavoro.
Ho scoperto il mondo dei brevetti tramite un amico che è un IBM Master Inventor. Volevo sapere come riesce a inventare cose a cui nessun altro aveva mai pensato. Sembrava una proposta estremamente scoraggiante. E mi ha detto (con un po' di ironia) che il modo per creare novità era quello di combinare tre cose: analytics predittiva, social media e... qualsiasi altra cosa. Un giorno, mentre eravamo a pranzo, stavo raccontando questa storia a un collega e abbiamo deciso proprio in quel momento di combinare analytics predittiva, social media e... tovaglioli! Avremmo utilizzato l'analytics predittiva per analizzare i feed dei social e determinare quante persone sarebbero venute a lavorare in ufficio in un dato giorno rispetto a quelle che lavoravano da casa, e poi avremmo usato quella previsione per capire quanti tovaglioli mettere a disposizione in mensa quel giorno. Sembra sciocco, ma a quanto pare eravamo sulla strada giusta. Abbiamo sostituito "tovaglioli" con "connessioni VPN" e abbiamo inventato un sistema di bilanciamento del workload VPN, che è diventato il mio primo brevetto. Da allora ne ho depositati molti altri. Ognuno di essi è stato frutto della collaborazione di più co-inventori. E proprio come nel mio lavoro quotidiano in cui collaboro con esperti della materia, la parte migliore dell'inventare è combinare le competenze e le esperienze diverse dei miei colleghi per creare qualcosa di unico.
Ho inventato nel campo dei dispositivi mobili, dell'analytics dei big data e della modernizzazione. Alcune sono molto interessanti, come la rappresentazione cognitiva dei movimenti fisici nella realtà virtuale, nata dopo aver incontrato gli sviluppatori di un gioco VR di Star Trek a un evento IBM. Ma la cosa più concreta è la scarpa microfluidica, ovvero una scarpa con una suola riempita da canali microfluidici che si alzano e si abbassano per fornire indicazioni di camminata attraverso un feedback aptico. Se devi svoltare a sinistra dopo 30 piedi, sentirai la direzione sulla pianta del piede. Si avvicina una salita ripida? Devi attraversare la strada più avanti? Lo sentirai prima di vederlo. Ho lavorato a molte invenzioni analitiche basate su algoritmi, ma quando parenti e amici mi chiedono delle mie invenzioni, racconto loro della scarpa!
A volte le cose si uniscono in modi che non avresti mai potuto prevedere. Mi è stato chiesto di guidare lo sviluppo di un prodotto "COBOL per principianti" che avremmo pubblicato come libro e corso video online. Le nostre aspettative non erano altissime: avremmo davvero trovato un destinatario di entusiasti programmatori COBOL alle prime armi? Abbiamo svolto una residenza a Sacramento, California, con alcuni dipendenti IBM e partecipanti provenienti da un governo e da un'università locale. Dopo una settimana, siamo stati inaspettatamente mandati a casa a causa del coronavirus. Mentre continuavamo il progetto da remoto, COBOL ha iniziato a fare notizia. C'era un bisogno urgente che i programmatori COBOL lavorassero su applicazioni esistenti, come il sistema di sussidi di disoccupazione, che ora era sovraccarico di lavoro. Abbiamo portato il nostro libro all'Open Mainframe Project, che ha proposto di trasformarlo in un progetto open source. La settimana in cui abbiamo pubblicato il progetto su Github, il nostro repository ha ricevuto 130.000 visualizzazioni. Da allora il nostro libro è stato sottoposto a numerose revisioni, con libri completamente nuovi proposti e scritti dalla comunità. E anche il corso video si è rivelato immensamente popolare.
Ho incontrato un gruppo di esperti incredibilmente eterogeneo che lavora a questa serie di video: dagli sviluppatori di yacht autonomi alle persone che contribuiscono alla lotta contro il COVID-19. Il trend generale dell'astrazione mi entusiasma, che sia attraverso la containerizzazione, il cloud ibrido o la virtualizzazione. Non siamo più limitati alle macchine e alle tecnologie sottostanti che conosciamo. Di questi tempi, uno sviluppatore di applicazioni può scrivere codice di livello aziendale e implementarlo su un mainframe senza sapere nulla della tecnologia mainframe sottostante. Mentre astrastriamo l'hardware sottostante, il linguaggio di programmazione, il sistema operativo e la posizione fisica, apriamo una gamma molto più ampia di possibilità su chi può sviluppare cosa.
Diventa bravo nelle cose che ti piace fare. Le mie passioni hanno davvero plasmato la mia carriera. Adoro i gadget tecnologici come i visori VR e i droni, e mi hanno ispirato per il deposito dei miei brevetti. Sono un appassionato creatore di contenuti su YouTube e ho applicato le conoscenze acquisite in materia di video editing e regia al mio lavoro quotidiano, diventando il responsabile video della mia organizzazione. Se qualcosa mi appassiona, sono sempre curioso di vedere se questa passione può essere applicata alla mia carriera, e questo mi ha spinto a dedicarmi alle cose che più mi piacciono. Ora, se solo ci fosse un modo per conciliare il mio lavoro quotidiano con la produzione di birra...
Questo post sul blog fa parte della serie "Dietro le quinte con i pionieri della tecnologia", in cui intervistiamo importanti specialisti e architetti IT, ingegneri illustri ed esperti di AI, cloud ibrido, sicurezza e altro ancora, offrendo uno sguardo su come stanno aiutando le aziende di tutto il mondo ad avere successo con l'infrastruttura IT IBM. Un "pioniere della tecnologia" è un leader affermato che porta innovazione, collaborazione e pensiero creativo nel proprio lavoro, che ha una sete infinita di conoscenza ed è un modello per i suoi colleghi. Restate sintonizzati per saperne di più.
