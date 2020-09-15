Ho scoperto il mondo dei brevetti tramite un amico che è un IBM Master Inventor. Volevo sapere come riesce a inventare cose a cui nessun altro aveva mai pensato. Sembrava una proposta estremamente scoraggiante. E mi ha detto (con un po' di ironia) che il modo per creare novità era quello di combinare tre cose: analytics predittiva, social media e... qualsiasi altra cosa. Un giorno, mentre eravamo a pranzo, stavo raccontando questa storia a un collega e abbiamo deciso proprio in quel momento di combinare analytics predittiva, social media e... tovaglioli! Avremmo utilizzato l'analytics predittiva per analizzare i feed dei social e determinare quante persone sarebbero venute a lavorare in ufficio in un dato giorno rispetto a quelle che lavoravano da casa, e poi avremmo usato quella previsione per capire quanti tovaglioli mettere a disposizione in mensa quel giorno. Sembra sciocco, ma a quanto pare eravamo sulla strada giusta. Abbiamo sostituito "tovaglioli" con "connessioni VPN" e abbiamo inventato un sistema di bilanciamento del workload VPN, che è diventato il mio primo brevetto. Da allora ne ho depositati molti altri. Ognuno di essi è stato frutto della collaborazione di più co-inventori. E proprio come nel mio lavoro quotidiano in cui collaboro con esperti della materia, la parte migliore dell'inventare è combinare le competenze e le esperienze diverse dei miei colleghi per creare qualcosa di unico.