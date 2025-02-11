Uno degli aspetti più critici dell'RCSA è quello di contribuire a garantire descrizioni di controllo complete e obiettive. Queste descrizioni definiscono il modo in cui un istituto percepisce i rischi nei processi e il modo in cui i controlli li attenuano. Le descrizioni di controllo scritte male introducono ambiguità, rendendo difficile testare i controlli e garantirne la conformità.

Tradizionalmente, le organizzazioni hanno utilizzato modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di comprensione del linguaggio naturale per valutare la completezza delle descrizioni di rischio e di controllo. Tuttavia, i recenti progressi nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) hanno migliorato significativamente questo processo.

Gli LLM possono valutare le descrizioni dei controlli in base a standard stabiliti, come le 5 W (chi, cosa, quando, dove, perché), garantendo che le descrizioni siano esaustive e oggettive.

A differenza dei tradizionali modelli NLP che richiedono grandi set di dati di addestramento, gli LLM possono funzionare efficacemente con prompt ben congegnati. Questo consente alle organizzazioni di valutare set di dati estesi in modo rapido e affidabile. Gli LLM possono anche fornire un feedback in tempo reale sulle descrizioni di controllo, aiutando a garantire uno screening di qualità al momento dell'acquisizione dei dati.