Un componente chiave di un solido framework di gestione del rischio è la valutazione del rischio e del controllo (RCSA), un processo sistematico che aiuta le istituzioni finanziarie a identificare, valutare e dare priorità ai rischi potenziali.
L'esecuzione regolare di esercitazioni RCSA consente alle organizzazioni di gestire proattivamente i rischi, contribuire a garantire la conformità normativa e salvaguardare gli asset. L'intelligenza artificiale generativa (gen AI) può migliorare l'efficienza e l'accuratezza delle RCSA, trasformando il processo da liste di controllo statiche a insight dinamici e basati sui dati.
Il processo di RCSA prevede una fase estesa di identificazione del rischio che integra dati quantitativi e insight per scoprire potenziali rischi a ogni livello di un'organizzazione. Un risultato cruciale di questo processo è la libreria del rischio, un archivio dinamico costantemente aggiornato con i rischi identificati, le loro fonti e i potenziali impatti. L'input di tutte le unità di business aiuta a garantire un profilo di rischio completo.
Quando i rischi vengono identificati, vengono sottoposti a una valutazione che ne valuta la gravità e la probabilità. Le organizzazioni impiegano metodi quantitativi e giudizi qualitativi degli esperti per classificare e dare priorità ai rischi. Questa valutazione aiuta a determinare quali rischi richiedono una mitigazione urgente, mantenendo al contempo una prospettiva olistica del rischio.
Dopo aver valutato i rischi, le organizzazioni valutano i controlli esistenti per verificarne efficacia, progettazione e manutenzione. Un ambiente di controllo ben strutturato deve rimanere agile per adattarsi ai rischi emergenti, prevenendo l'obsolescenza.
Uno degli aspetti più critici dell'RCSA è quello di contribuire a garantire descrizioni di controllo complete e obiettive. Queste descrizioni definiscono il modo in cui un istituto percepisce i rischi nei processi e il modo in cui i controlli li attenuano. Le descrizioni di controllo scritte male introducono ambiguità, rendendo difficile testare i controlli e garantirne la conformità.
Tradizionalmente, le organizzazioni hanno utilizzato modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di comprensione del linguaggio naturale per valutare la completezza delle descrizioni di rischio e di controllo. Tuttavia, i recenti progressi nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) hanno migliorato significativamente questo processo.
Gli LLM possono valutare le descrizioni dei controlli in base a standard stabiliti, come le 5 W (chi, cosa, quando, dove, perché), garantendo che le descrizioni siano esaustive e oggettive.
A differenza dei tradizionali modelli NLP che richiedono grandi set di dati di addestramento, gli LLM possono funzionare efficacemente con prompt ben congegnati. Questo consente alle organizzazioni di valutare set di dati estesi in modo rapido e affidabile. Gli LLM possono anche fornire un feedback in tempo reale sulle descrizioni di controllo, aiutando a garantire uno screening di qualità al momento dell'acquisizione dei dati.
L'AI generativa offre un approccio innovativo per affrontare le carenze nella descrizione dei controlli, aiutando le organizzazioni di conformità ad automatizzare le valutazioni dei controlli e a identificare le lacune nella conformità normativa.
Una sfida fondamentale nelle funzioni di conformità e di seconda linea è garantire che i controlli siano scritti in modo chiaro e completo, in modo da poter effettuare test efficaci. Se un controllo non è sufficientemente dettagliato, non può essere valutato per la sua efficacia, aumentando il rischio normativo.
Utilizzando gli LLM, le istituzioni finanziarie possono:
L'RCSA rimane fondamentale per le istituzioni finanziarie per identificare, valutare e dare priorità ai rischi. Tuttavia, gli approcci tradizionali alla valutazione dei controlli spesso soffrono di incoerenza e soggettività. L'AI generativa offre una soluzione trasformativa automatizzando le valutazioni del controllo di qualità dei dati, contribuendo a garantire descrizioni di alta qualità e migliorando i framework di gestione del rischio.
La gen AI di IBM® watsonx può valutare le descrizioni dei controlli all'interno di IBM OpenPages. L'AI valuta le descrizioni dei controlli rispetto al framework RCSA e evidenzia le lacune di qualità dei dati. Questo controllo di qualità automatizzato aiuta i team di conformità a garantire che i controlli siano correttamente documentati e testabili.
Utilizzando l'AI generativa, gli istituti finanziari possono ridurre l'onere manuale delle valutazioni di controllo, migliorare la conformità normativa e consentire ai team di audit interni di concentrarsi su attività di maggior valore. Con la continua evoluzione del settore finanziario, l'integrazione della gen AI nell'RCSA non è più facoltativa; è essenziale per mantenere un framework di gestione del rischio robusto e agile.
