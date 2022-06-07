Tag
I tuoi data center rappresentano un ostacolo alla sostenibilità?

L'automazione dell'application resource management dovrebbe essere il primo passo nel percorso verso la sostenibilità.

Immagina di guidare la tua auto per andare al lavoro, di parcheggiarla nel parcheggio e di lasciarla accesa tutto il giorno solo perché a un certo punto potresti uscire per pranzo. Se gestisci un data center e lasci in funzione applicazioni che usi periodicamente, in sostanza stai facendo la stessa cosa: sprecare denaro ed energie.

I data center rappresentano l'1% dell'utilizzo di energia elettrica a livello mondiale e sono uno dei consumatori di energia elettrica in più rapida crescita. Oltre a ciò, quasi tutti i data center del mondo sono sovradimensionati. Il tasso medio di utilizzo del server è pari solo al 12-18% della capacità. Il modo intelligente per affrontare il problema è automatizzare l'application resource management, che garantisce le prestazioni dell'applicazione e aumenta l'utilizzo del tuo data center. Ciò riduce sensibilmente i costi e il consumo di energia.

     

    Lascia che le prestazioni dell'applicazione guidino la sostenibilità e i green data center

    Per l'azienda moderna di oggi, le sue applicazioni sono il suo business. Mantenere le prestazioni è fondamentale per raggiungere la crescita. Il software di application resource management è progettato per analizzare continuamente ogni livello di utilizzo delle risorse delle applicazioni, al fine di garantire che le applicazioni ottengano ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Questo non solo garantisce qualità delle prestazioni e affidabilità, ma consente anche di risparmiare denaro ed energia. L'elettricità rappresenta fino al 70% dei costi operativi totali dei data center, secondo il rapporto di Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond Net Zero.

    Il Natural Resources Defense Council suggerisce che l'aumento dell'utilizzo dei server è una delle maggiori opportunità di risparmio energetico dei settori. Quando aumenti l'utilizzo dei server, naturalmente diminuisci il numero di server da alimentare e raffreddare, risparmiando così elettricità.

    Ridurre il consumo elettrico dei data center del 40% farebbe risparmiare 46 miliardi di kWh di elettricità all'anno. È sufficiente per alimentare lo stato americano del Michigan per un anno, un'impresa non da poco se si considera che è la sede di Ford, Chrysler e General Motors, oltre all'Università del Michigan, alla Michigan State e a un vasto campus Google. Se aumenti l'utilizzo del 40% in una struttura di 100.000 metri quadrati, è come ottenere 40.000 metri quadrati in più gratuitamente.

    Perché ogni data center dovrebbe automatizzare l'application resource management

    Gli strumenti di application resource management utilizzano software per gestire automaticamente lo stack di app, ottimizzando prestazioni, conformità e costi in tempo reale, il tutto gestendo al contempo i vincoli aziendali.

    Ogni leader aziendale e IT può impostare il ritmo verso la sostenibilità e il green computing, a partire dai propri data center. Automatizzando l'application resource management, le organizzazioni possono garantire che ogni applicazione sia dotata di risorse per funzionare al livello ottimale senza essere sovrautilizzata. Ma cosa bisogna cercare in una soluzione software? Queste tre funzionalità sono fondamentali:

    • L'ottimizzazione deve essere attuabile e continua.
    • L'automazione deve essere affidabile e applicata per prevenire il rischio di prestazioni e l'impatto ambientale.
    • Le soluzioni devono essere in grado di gestire ambienti hybrid cloud e multicloud.

    Non è necessario essere una grande azienda per utilizzare al meglio il software di application resource management

    All'inizio del 2016, il Bermuda Police Service (BPS) ha pensato di dover acquistare nuovo hardware per il data center al fine di risolvere le scarse prestazioni dell'applicazione. I vincoli di bilancio li hanno costretti a prendere in considerazione delle alternative.

    Il fornitore di soluzioni BPS Gateway Systems Limited riteneva che il BPS potesse gestire il proprio ambiente virtualizzato in modo molto più efficace ed efficiente grazie all'operazioni di IBM Turbonomic, un software che crea un marketplace per le risorse dei data center e le assegna in base alla priorità delle applicazioni. Automatizza centinaia di collocazioni giornaliere di workload, oltre a decisioni su dimensioni e capacità. In questo modo il data center rimane in buone condizioni e si garantisce che in un dato momento siano attivi solo i server host necessari.

    Oltre ad affrontare il problema delle scarse prestazioni delle applicazioni, il software ha utilizzato in modo molto più efficace i server host esistenti del BPS. IBM Turbonomic ha liberato risorse server sufficienti per eseguire altre 412 macchine virtuali e ha infine consentito a BPS di dismettere e rimuovere 16 server blade Cisco UCS con 32 socket CPU totali, ovvero il 67% dei suoi host. In questo modo sono stati eliminati tutti i costi di manutenzione dell'hardware associati e i costi di licenza del software, tra cui una stima di 11.600 USD all'anno per le licenze VMWare. Come effetto collaterale gradito, il tempo di standby dell'UPS è aumentato da 12 a 26 minuti.

    Il Cisco UCS Power Calculator stima il risparmio energetico diretto derivante dalla rimozione di 16 server host (32 socket) pari a 4.550 watt, assumendo un utilizzo medio dei server del 60%. Considerando la tariffa elettrica del BPS pari a 0,40 USD per kWh, il risparmio annuo ammonta a circa 16.000 USD.

    Perché ogni data center dovrebbe eseguire IBM Turbonomic Application Resource Management

    IBM Turbonomic può supportare la tua azienda grazie a prestazioni assicurate delle applicazioni, riducendo al contempo costi e impronta di carbonio. L'ottimizzazione dei data center è un ottimo punto di partenza. Ad esempio, IBM Turbonomic può aumentare la densità delle macchine virtuali per raggiungere lo stesso livello di prestazioni con meno risorse, consentendo così ai clienti di sospendere il numero di host o di riutilizzarli. Se sei più avanti nel tuo percorso verso il cloud, ti consente di migrare in modo sicuro i workload on-premise sul cloud e di ottimizzare costantemente il consumo del cloud, riducendo così l'impronta di carbonio.

    In uno studio sull'impatto economico totale di IBM Turbonomic, Forrester ha rilevato che i clienti registrano un ROI del 274% in tre anni e hanno evitato il costo annuale di aggiornamento dell'infrastruttura on-premise del 75% nel primo anno di implementazione. Forrester ha inoltre osservato che ottimizzare il consumo di risorse di applicazione nel data center o nel cloud pubblico migliora il profilo di consumo energetico a lungo termine di un'organizzazione, contribuendo alla sostenibilità ambientale

    In sintesi

    Non è necessario scendere a compromessi tra neutralità carbonica e prestazioni dell'applicazione. Quando le applicazioni consumano solo ciò di cui hanno bisogno per funzionare, è possibile tagliare i costi e ridurre materialmente l'impronta di carbonio in modo immediato e continuo.

