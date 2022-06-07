I tuoi data center rappresentano un ostacolo alla sostenibilità?

Per l'azienda moderna di oggi, le sue applicazioni sono il suo business. Mantenere le prestazioni è fondamentale per raggiungere la crescita. Il software di application resource management è progettato per analizzare continuamente ogni livello di utilizzo delle risorse delle applicazioni, al fine di garantire che le applicazioni ottengano ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Questo non solo garantisce qualità delle prestazioni e affidabilità, ma consente anche di risparmiare denaro ed energia. L'elettricità rappresenta fino al 70% dei costi operativi totali dei data center, secondo il rapporto di Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond Net Zero.

Il Natural Resources Defense Council suggerisce che l'aumento dell'utilizzo dei server è una delle maggiori opportunità di risparmio energetico dei settori. Quando aumenti l'utilizzo dei server, naturalmente diminuisci il numero di server da alimentare e raffreddare, risparmiando così elettricità.

Ridurre il consumo elettrico dei data center del 40% farebbe risparmiare 46 miliardi di kWh di elettricità all'anno. È sufficiente per alimentare lo stato americano del Michigan per un anno, un'impresa non da poco se si considera che è la sede di Ford, Chrysler e General Motors, oltre all'Università del Michigan, alla Michigan State e a un vasto campus Google. Se aumenti l'utilizzo del 40% in una struttura di 100.000 metri quadrati, è come ottenere 40.000 metri quadrati in più gratuitamente.