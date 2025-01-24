Le truffe deepfake di successo sono più comuni di quanto pensiamo?

Più volte al giorno, in tutto il mondo, un capo chiede a uno dei membri del proprio team di svolgere un compito durante una videochiamata. Ma la persona che assegna i compiti è davvero chi dice di essere? E se fosse un deepfake? Invece di seguire ciecamente gli ordini, i dipendenti devono ora chiedersi se non stanno diventando vittime di frode.
All'inizio di quest'anno, un operatore finanziario si è ritrovato a parlare in videoconferenza con qualcuno che assomigliava moltissimo al suo CFO. Dopo la fine della riunione, ha seguito diligentemente le istruzioni del capo, inviando 200 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 25 milioni di dollari USA.
Ma in realtà non si trattava del suo capo, bensì di una rappresentazione video realizzata tramite AI, chiamata deepfake. Più tardi quel giorno, il dipendente si è reso conto del suo terribile errore dopo aver consultato gli uffici aziendali della sua multinazionale. Erano stati vittime di uno schema di deepfake che aveva truffato l'organizzazione per 25 milioni di dollari.
Il termine deepfake si riferisce a contenuti creati dall'AI (video, immagini, audio o testo) che contengono informazioni false o alterate, come Taylor Swift che promuove pentole da cucina e il famigerato falso Tom Cruise. Anche i recenti uragani che hanno colpito gli Stati Uniti hanno portato a molteplici immagini deepfake, tra cui foto false di Disney World allagata e strazianti immagini generate dall'AI di persone con i loro animali domestici nelle acque alluvionali.
Mentre i deepfake, noti anche come media sintetici, rivolti a singoli individui servono solitamente a manipolare le persone, i criminali informatici che prendono di mira le aziende cercano di ottenere un guadagno monetario. Secondo la scheda informativa CISA Contestualizzazione delle minacce deepfake alle organizzazioni, le minacce rivolte alle organizzazioni tendono a rientrare in una delle tre categorie: impersonificazione dei leader aziendali per manipolare il brand, impersonificazione per guadagno finanziario o impersonificazione per ottenere accesso.
Ma il recente incidente a Hong Kong non è stato solo un errore di un dipendente. Gli schemi deepfake stanno diventando sempre più comuni tra le aziende. Un recente survey Medus ha rilevato che la maggior parte (53%) dei professionisti finanziari è stata presa di mira da tentativi di deepfake. Ancora più preoccupante è il fatto che più di 43% ha ammesso di essere stato vittima di un attacco riuscito.
La parola chiave della ricerca Medus è "ammesso". E solleva una grande domanda. Le persone non denunciano di essere state vittime di un attacco deepfake perché si sentono in imbarazzo? La risposta è probabilmente sì. Con il senno di poi, tutti si rendono conto che si trattasse di un falso, ed è difficile ammettere di essere caduto in un'immagine generata dall'AI. Ma la mancata segnalazione non fa che aumentare la vergogna e rende più facile per i criminali informatici farla franca.
La maggior parte delle persone presume di poter individuare un deepfake. Ma non è così. Il Center for Humans and Machines e CREED hanno riscontrato un ampio divario tra la fiducia delle persone nell'identificare un deepfake e le loro prestazioni reali. Poiché molte persone sopravvalutano la propria capacità di identificare un deepfake, aumenta la vergogna quando qualcuno ne cade vittima, il che probabilmente porta alle mancate segnalazioni.
Il dipendente, ingannato dal deepfake del suo CFO per un importo di 25 milioni di dollari, ha poi ammesso che, quando ha ricevuto per la prima volta l'e-mail dal "suo CFO", la menzione di una transazione segreta lo ha fatto dubitare se l'e-mail fosse davvero una e-mail di phishing. Ma una volta che è entrato nel video, hanno riconosciuto altri membri del suo reparto e hanno pensato che fosse autentico. Tuttavia, il dipendente ha scoperto in seguito che anche le immagini video dei membri del suo reparto erano deepfake.
Molte vittime ignorano le proprie preoccupazioni, domande e dubbi. Ma cosa spinge le persone, anche quelle istruite sui deepfake, a mettere da parte le proprie preoccupazioni e scegliere di credere che un'immagine sia reale? Questa è la domanda da 1 milione di dollari (o 25 milioni di dollari, in questo caso) a cui dobbiamo rispondere per prevenire in futuro costosi e dannosi schemi deepfake.
Sage Journals ha posto la domanda su chi fosse più propenso a cadere nei deepfake e non ha trovato alcuno schema in base all'età o al sesso. Tuttavia, le persone più anziane possono essere più vulnerabili al sistema e avere difficoltà a rilevarlo. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che, sebbene la consapevolezza sia un buon punto di partenza, sembra avere un'efficacia limitata nell'impedire alle persone di cadere vittime dei deepfake.
Tuttavia, il neuroscienziato computazionale Tijl Grootswagers della Western Sydney University probabilmente ha centrato nel segno la sfida di individuare un deepfake: si tratta di una competenza completamente nuova per ciascuno di noi. Abbiamo imparato ad essere scettici nei confronti delle notizie e dei pregiudizi, ma mettere in dubbio l'autenticità di un'immagine che possiamo vedere va contro i nostri processi di pensiero. Grootswagers ha dichiarato a Science Magazine : "Nella nostra vita non ci siamo mai dovuti chiedere se una persona fosse vera o falsa. Non è un compito per cui siamo stati addestrati."
Curiosamente, Grootswagers ha scoperto che il nostro cervello è più efficace nel rilevamento senza il nostro intervento attivo. Ha scoperto che quando le persone guardavno una foto di un deepfake, l'immagine produce un segnale elettrico diverso per la corteccia visiva del cervello rispetto a un'immagine o un video autentico. Quando gli è stato chiesto il motivo, non era del tutto sicuro: forse il segnale non ha mai raggiunto la nostra coscienza a causa di interferenze di altre regioni cerebrali, o forse gli esseri umani non riconoscono i segnali che un'immagine è falsa perché è un compito nuovo.
Questo significa che ognuno di noi deve iniziare ad addestrare il proprio cervello a considerare che qualsiasi immagine o video che vediamo potrebbe essere un deepfake. Ponendo questa domanda ogni volta che iniziamo ad agire sui contenuti, potremmo essere in grado di iniziare a rilevare i segnali cerebrali che individuano i falsi prima di noi. E, cosa più importante, se dovessimo cadere vittima di un deepfake, soprattutto sul lavoro, è fondamentale che ognuno di noi segnali tutti i casi. Solo allora esperti e autorità possono iniziare a frenare la creazione e la proliferazione.
