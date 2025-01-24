Le truffe deepfake di successo sono più comuni di quanto pensiamo?

Il dipendente, ingannato dal deepfake del suo CFO per un importo di 25 milioni di dollari, ha poi ammesso che, quando ha ricevuto per la prima volta l'e-mail dal "suo CFO", la menzione di una transazione segreta lo ha fatto dubitare se l'e-mail fosse davvero una e-mail di phishing. Ma una volta che è entrato nel video, hanno riconosciuto altri membri del suo reparto e hanno pensato che fosse autentico. Tuttavia, il dipendente ha scoperto in seguito che anche le immagini video dei membri del suo reparto erano deepfake.

Molte vittime ignorano le proprie preoccupazioni, domande e dubbi. Ma cosa spinge le persone, anche quelle istruite sui deepfake, a mettere da parte le proprie preoccupazioni e scegliere di credere che un'immagine sia reale? Questa è la domanda da 1 milione di dollari (o 25 milioni di dollari, in questo caso) a cui dobbiamo rispondere per prevenire in futuro costosi e dannosi schemi deepfake.

Sage Journals ha posto la domanda su chi fosse più propenso a cadere nei deepfake e non ha trovato alcuno schema in base all'età o al sesso. Tuttavia, le persone più anziane possono essere più vulnerabili al sistema e avere difficoltà a rilevarlo. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che, sebbene la consapevolezza sia un buon punto di partenza, sembra avere un'efficacia limitata nell'impedire alle persone di cadere vittime dei deepfake.

Tuttavia, il neuroscienziato computazionale Tijl Grootswagers della Western Sydney University probabilmente ha centrato nel segno la sfida di individuare un deepfake: si tratta di una competenza completamente nuova per ciascuno di noi. Abbiamo imparato ad essere scettici nei confronti delle notizie e dei pregiudizi, ma mettere in dubbio l'autenticità di un'immagine che possiamo vedere va contro i nostri processi di pensiero. Grootswagers ha dichiarato a Science Magazine : "Nella nostra vita non ci siamo mai dovuti chiedere se una persona fosse vera o falsa. Non è un compito per cui siamo stati addestrati."

Curiosamente, Grootswagers ha scoperto che il nostro cervello è più efficace nel rilevamento senza il nostro intervento attivo. Ha scoperto che quando le persone guardavno una foto di un deepfake, l'immagine produce un segnale elettrico diverso per la corteccia visiva del cervello rispetto a un'immagine o un video autentico. Quando gli è stato chiesto il motivo, non era del tutto sicuro: forse il segnale non ha mai raggiunto la nostra coscienza a causa di interferenze di altre regioni cerebrali, o forse gli esseri umani non riconoscono i segnali che un'immagine è falsa perché è un compito nuovo.

Questo significa che ognuno di noi deve iniziare ad addestrare il proprio cervello a considerare che qualsiasi immagine o video che vediamo potrebbe essere un deepfake. Ponendo questa domanda ogni volta che iniziamo ad agire sui contenuti, potremmo essere in grado di iniziare a rilevare i segnali cerebrali che individuano i falsi prima di noi. E, cosa più importante, se dovessimo cadere vittima di un deepfake, soprattutto sul lavoro, è fondamentale che ognuno di noi segnali tutti i casi. Solo allora esperti e autorità possono iniziare a frenare la creazione e la proliferazione.