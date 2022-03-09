Tag
Cloud

Modernizzazione delle applicazioni: un approccio di valutazione rapida

Immagine generata digitalmente di cubi futuristici luminosi, flusso di dati digitali e struttura di rete

Autore

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO

Questa valutazione rapida definisce criteri di alto livello che possono essere applicati rapidamente al portfolio applicativo per predisporre rapidamente tutte le applicazioni al passaggio al cloud.

Spesso è necessario disporre di un portfolio di applicazioni in base ai vari percorsi di modernizzazione e migrazione all'hybrid cloud, a volte nel giro di poche ore, per stimare lo sforzo necessario per modernizzare e migrare le applicazioni verso l'hybrid cloud.

Questo approccio di "valutazione rapida" è stato sviluppato per guidare le stime di modernizzazione delle applicazioni e migrazione delle applicazioni quando non è possibile condurre un'analisi dettagliata del portfolio delle applicazioni. Invece, le applicazioni vengono valutate e assegnate a un semplice insieme di disposizioni (Refactor, Containerize, Migrate, Leave As-Is) utilizzando un numero minimo di input: piattaforma del sistema operativo, linguaggio di programmazione, app personalizzate vs. COTS vs. SaaS e app mission-critical vs. non mission-critical.

Questo approccio consente di determinare le disposizioni dell'applicazione in poche ore con un'accuratezza dell'80-90%, rispetto a valutazioni più dettagliate che richiedono mesi.

 

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Panoramica della valutazione rapida

L'intento della valutazione rapida è definire un insieme di criteri di alto livello che possano essere applicati rapidamente al portfolio per destinare rapidamente tutte le applicazioni a un cloud. Si tratta di una valutazione preliminare, con l'intento di sviluppare un primo punto di vista sull'applicazione. L'intento è quello di avere un margine di più o meno 10-20% rispetto alle disposizioni che deriverebbero da un'analisi più esaustiva. 

È necessario sviluppare un punto di vista sulla disposizione dell'intero patrimonio di applicazioni per fare quanto segue:

  • Guidare il business case complessivo per la trasformazione verso l'hybrid cloud.
  • Sviluppare stime per la modernizzazione e la migrazione del portfolio di applicazioni al cloud.
  • Dimostrare un approccio standardizzato alla modernizzazione che massimizzi il valore complessivo dell'azienda.
  • Mostrare la capacità di sviluppare rapidamente una comprensione del portfolio di applicazioni e di identificare gli attributi che guidano complessità, tempo di mercato, prestazioni e scalabilità.

Nel definire l'approccio di valutazione rapida, è utile considerare separatamente i workload distribuiti e mainframe. Queste piattaforme tipicamente hanno diversi fattori di modernizzazione, SLA e tecnologie di supporto, che determinano un insieme variabile di criteri per la valutazione del portfolio. Sebbene molte applicazioni distribuite abbiano mainframe come backend, o "sistemi di registrazione", in questo caso un workload distribuito è definito come un workload il cui thread di esecuzione primario è in esecuzione su una piattaforma distribuita.

AI Academy

Mettere l'AI al servizio della modernizzazione delle applicazioni

Scopri come l'AI generativa può trasformare il tuo percorso di modernizzazione delle applicazioni migliorando la produttività, riducendo i rischi di conformità e semplificando gli aggiornamenti.
Vai all'episodio

Valutazione rapida: applicazioni distribuite

Una tipica distribuzione di alto livello delle disposizioni di applicazione distribuite e delle loro definizioni è la seguente:

  • Refactor/modernize to cloud native: 5-15%, costituito da applicazioni altamente valorizzate e mission/business-critical. Queste applicazioni vengono rifattorizzate o riscritte come applicazioni cloud-native/12-Factor. Questa disposizione offre il più alto valore di business, poiché l'applicazione diventa più agile, scalabile e altamente disponibile, ma a un costo elevato. Di conseguenza, queste applicazioni devono essere scelte con attenzione, in quanto rappresentano investimenti strategici che spesso raggiungono milioni di dollari per applicazione. 
  • Containerize: 50-60%, costituito dalla maggior parte delle applicazioni Java e alcune applicazioni Windows. Queste applicazioni vengono containerizzate per essere eseguite in un container Kubernetes, idealmente su Red Hat OpenShift. Le applicazioni containerizzate offrono il miglior ROI basato sul costo di containerizzazione rispetto al beneficio complessivo ottenuto.
  • Migrate: 30-40%, costituito da COTS, alcune applicazioni Windows e altre "Esotiche" che girano su bare metal o macchine virtuali. Queste applicazioni seguono un modello "lift-and-shift" con pochi o nessun cambiamento nel codice per spostarle nel cloud. I pattern di migrazione più comuni sono da fisico a virtuale e da virtuale a virtuale.
  • Leave as-is: meno del 10%, costituito da applicazioni desktop, applicazioni mobile (escluso il backend) e applicazioni già nel cloud (specialmente SaaS, anche se alcune applicazioni nel cloud potrebbero essere migrate a un cloud preferito).

Tieni presente che queste disposizioni differiscono da altre rubriche di categorizzazione delle applicazioni, come le 7 R di Gartner, ma offrono un modo molto più semplice e diretto di classificare il portfolio identificando le applicazioni che aiuteranno a generare il maggior valore di trasformazione, ovvero le applicazioni che verranno rifattorizzate e containerizzate:

Per eseguire la valutazione rapida per le applicazioni distribuite, è necessario un set minimo di attributi di dati. Esaminiamo più nel dettaglio ciascun criterio.

Applicazioni commerciali pronte all'uso (COTS)

Poiché il codice sorgente delle applicazioni commerciali pronte all'uso (COTS) di solito non viene distribuito all'acquirente, queste applicazioni dovranno essere migrate nel cloud. Durante una valutazione più dettagliata (tipicamente uno sprint di 30 giorni), è possibile effettuare ulteriori indagini per determinare se il fornitore COTS ha intenzione di spostare l'applicazione su container o sviluppare una versione cloud-native.

Alcuni adattatori COTS personalizzati sviluppati dal cliente potrebbero essere candidati per il refactoring o la containerizzazione. Questa disposizione a livello di componente sarebbe determinata durante una valutazione più dettagliata.

Applicazioni SaaS o applicazioni già spostate nel cloud

Le applicazioni già in esecuzione nel cloud in genere rimangono "così come sono" se l'obiettivo finale è accelerare il passaggio generale al cloud. Le applicazioni potrebbero potenzialmente essere spostate in un altro cloud se l'obiettivo è spostare tutti i workload su un provider di cloud, ma la cosa più sicura è presumere che queste applicazioni rimarranno dove si trovano attualmente.

Applicazioni mission-critical/business-critical

Le applicazioni mission-critical o business-critical dovrebbero essere prese in considerazione per il refactoring o la modernizzazione in applicazioni cloud-native/12-factor, poiché sono quelle che trarranno il maggior beneficio dagli elevati costi del refactoring. 

Da questo insieme di applicazioni, determina le applicazioni che:

  • Hanno un alto livello di attività di cambiamento o un ampio backlog e trarrebbero beneficio dall'essere più agili, oppure
  • Non soddisfano attualmente le esigenze aziendali e trarrebbero beneficio dall'essere reinventate per riflettere un processo aziendale modernizzato o una migliore esperienza.

Questa categoria rappresenta tipicamente non più del 5-15% dell'intero portfolio. Per un portfolio di 500 applicazioni, questo si traduce in riscrivere da 25 a 75 applicazioni in tre-cinque anni, un numero considerevole che rappresenta un enorme sforzo di sviluppo e un costo enorme!

Applicazioni Java

Le applicazioni Java sono le candidate ideali per la containerizzazione. Qualsiasi applicazione che viene eseguita in un server di applicazioni JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, ecc.) dovrebbe poter essere containerizzata con uno sforzo relativamente ridotto. Un presupposto fondamentale è che verrà fatto il "minimo indispensabile" per containerizzare l'app: gli aggiornamenti o gli spostamenti del middleware (ad esempio, spostare il database relazionale a un database cloud-native, spostare da MQ a Kafka) sono fuori dall'ambito. Tuttavia, la pipeline CI/CD dovrebbe essere aggiornata per produrre container e utilizzare le caratteristiche sottostanti di OpenShift.

Applicazioni Windows

Le applicazioni Windows hanno due opzioni per la containerizzazione:

  • Eseguire in container Linux, che in genere sono workload .Net CORE
  • Eseguire in container Windows, resi disponibili in OpenShift V4.6

In generale, i criteri decisionali per le applicazioni Windows sono i seguenti:

  • Le app .Net CORE si spostano verso container Linux
  • Le app Windows personalizzate .NET, VB, C o C# si spostano verso container Windows

È necessaria una scoperta più approfondita per determinare meglio l'idoneità alla containerizzazione, ma si può supporre, ai fini della pianificazione, che almeno la metà delle applicazioni Windows possa essere containerizzata.

Tutte le altre applicazioni: migrazione

Tutte le altre applicazioni venivano tipicamente migrate nel cloud, con il pattern più comune da fisico a virtuale o da virtuale a virtuale per la maggior parte dei workload. Le tecnologie "esotiche" o "non mainstream" richiedono un'analisi più attenta, poiché una landing zone cloud potrebbe non essere immediatamente disponibile. In genere, i workload iSeries e pSeries possono essere spostati su Power Systems Virtual Server in IBM Cloud. Altri workload possono richiedere hardware speciale nell'area CoLo degli IBM Cloud Data Center, se possibile (ad esempio, Unisys, Tandem Nonstop, ecc.).

Criteri decisionali per applicazioni mainframe

I workload mainframe presentano ulteriori complessità per la definizione delle disposizioni delle applicazioni. La destinazione finale di queste applicazioni non è sempre chiara, a seconda della strategia complessiva del mainframe del cliente. Per i workload distribuiti, la landing zone tipica è composta da ambienti containerizzati o virtualizzati su X86 Server nel cloud. La destinazione per le applicazioni mainframe può assumere molteplici varianti e includere quanto segue, in base alla filosofia mainframe del cliente e sugli obiettivi aziendali:

  • Ottimizzare le applicazioni sulla loro attuale impronta tecnologica per ridurre i costi di calcolo e di operazioni (aggiornamenti del compilatore, efficienze di codifica, ecc.).
  • Modernizzare/trasformare le applicazioni sul posto, continuando a eseguirle sulla piattaforma IBM Z (sia z/OS che Linux su Z).
  • Modernizzare/trasformare le applicazioni per farle funzionare in un ambiente cloud distribuito.
  • Migliorare l'utilizzo e l'accesso agli asset delle applicazioni mainframe da parte di altre applicazioni distribuite.
  • Evacuare completamente il data center on-premise, compresi i workload mainframe.

Le risposte a queste domande contribuiranno quindi a determinare le disposizioni target, come le seguenti:

  • Modernizzare l'applicazione su Linux su Z.
  • Modernizzare l'applicazione su Linux su x86 nel cloud.
  • Rifattorizzare l'applicazione nella tecnologia attuale (piattaforma e linguaggio di programmazione) per aumentare l'efficienza operativa.
  • Esternalizzare i servizi chiave sotto forma di API.

Per i workload che rimarranno sul mainframe, è necessario rispondere a domande riguardo alla collocazione del mainframe:

  • Mantenere nel data center on-premise.
  • Spostare in una struttura IBM Cloud Co-Lo.
  • Spostare su IBM Z come servizio gestito fornito da un integratore di sistemi globale.

Di conseguenza, la disposizione delle applicazioni mainframe è molto più complessa e richiede una conversazione più dettagliata con il cliente e un'analisi delle applicazioni in questione. 

Esempio di output di valutazione rapida

La figura seguente rappresenta un esempio di output di una valutazione rapida di modernizzazione applicativa nel contesto dello sviluppo di una proposta di modernizzazione cloud. La capacità di sviluppare rapidamente un punto di vista autorevole sul portfolio di applicazioni del cliente è stato un elemento di differenziazione chiave del nostro approccio:

Riepilogo

A volte possono essere necessarie valutazioni più dettagliate; tuttavia, la valutazione rapida fornisce un modo rapido e semplice per stimare lo sforzo necessario per trasformare il portfolio applicazione nel cloud e fornisce gli input per determinare il business case complessivo della trasformazione cloud.

Risorse

Modernizza le tue applicazioni con il cloud ibrido e l'AI

Accelera il percorso verso il cloud modernizzando le applicazioni esistenti con le soluzioni di hybrid cloud e AI di IBM. Aumenta la flessibilità, migliora la scalabilità e promuovi l'innovazione con servizi di consulenza e co-creazione esperti e adattati alle tue specifiche esigenze aziendali.
IBM App Modernization Field Guide

Ottieni insight sull'accelerazione della modernizzazione delle app con IBM Field Guide. Scopri come container, Kubernetes e microservizi possono semplificare le operazioni, migliorare la produttività e aumentare l'efficienza nel tuo percorso di modernizzazione.
Tutto su Kubernetes: lo strumento definitivo per l'implementazioni di applicazioni moderne

Immergiti in Kubernetes, la piattaforma leader per automatizzare la distribuzione, il ridimensionamento e le operazioni dei container di applicazioni. Scopri come Kubernetes semplifica la gestione, aumenta l'efficienza e consente una scalabilità ottimale per le tue applicazioni cloud-native.

Scarica la Guida del CEO all'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni

Scopri come i CEO possono guidare l'utilizzo dell'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni. Scopri le 3 principali priorità per promuovere la trasformazione e i prossimi passi che ogni CEO deve intraprendere per essere sempre all'avanguardia in questo landscape digitale in evoluzione.
On-Demand: modernizzazione del mainframe basata su tecnologia gen AI con IBM watsonx Code Assistant

Scopri come IBM watsonx Code Assistant sta trasformando la modernizzazione delle app con l'AI. Scopri come migliorare la produttività, ridurre i costi e modernizzare i sistemi legacy per il successo futuro.
Soluzioni correlate
Migrazione al cloud - IBM Instana Observability 

Instana semplifica il percorso di migrazione al cloud offrendo monitoraggio completo e insight fruibili.

 Esplora Instana
Soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni mainframe

Utilizza l'AI generativa per modernizzare le applicazioni mainframe in modo più veloce e semplice.

 Esplora la modernizzazione del mainframe
Servizi di consulenza per la modernizzazione delle applicazioni

Ottimizza le applicazioni legacy con servizi e strategie di modernizzazione basati su AI e hybrid cloud.

 Servizi di modernizzazione delle applicazioni
Fai il passo successivo

Ottimizza le applicazioni legacy con servizi e strategie di modernizzazione basati su AI e hybrid cloud.

 Scopri i servizi di modernizzazione delle applicazioni Scarica la guida