Modernizzazione delle applicazioni: un approccio di valutazione rapida

Spesso è necessario disporre di un portfolio di applicazioni in base ai vari percorsi di modernizzazione e migrazione all'hybrid cloud, a volte nel giro di poche ore, per stimare lo sforzo necessario per modernizzare e migrare le applicazioni verso l'hybrid cloud.
Questo approccio di "valutazione rapida" è stato sviluppato per guidare le stime di modernizzazione delle applicazioni e migrazione delle applicazioni quando non è possibile condurre un'analisi dettagliata del portfolio delle applicazioni. Invece, le applicazioni vengono valutate e assegnate a un semplice insieme di disposizioni (Refactor, Containerize, Migrate, Leave As-Is) utilizzando un numero minimo di input: piattaforma del sistema operativo, linguaggio di programmazione, app personalizzate vs. COTS vs. SaaS e app mission-critical vs. non mission-critical.
Questo approccio consente di determinare le disposizioni dell'applicazione in poche ore con un'accuratezza dell'80-90%, rispetto a valutazioni più dettagliate che richiedono mesi.
L'intento della valutazione rapida è definire un insieme di criteri di alto livello che possano essere applicati rapidamente al portfolio per destinare rapidamente tutte le applicazioni a un cloud. Si tratta di una valutazione preliminare, con l'intento di sviluppare un primo punto di vista sull'applicazione. L'intento è quello di avere un margine di più o meno 10-20% rispetto alle disposizioni che deriverebbero da un'analisi più esaustiva.
È necessario sviluppare un punto di vista sulla disposizione dell'intero patrimonio di applicazioni per fare quanto segue:
Nel definire l'approccio di valutazione rapida, è utile considerare separatamente i workload distribuiti e mainframe. Queste piattaforme tipicamente hanno diversi fattori di modernizzazione, SLA e tecnologie di supporto, che determinano un insieme variabile di criteri per la valutazione del portfolio. Sebbene molte applicazioni distribuite abbiano mainframe come backend, o "sistemi di registrazione", in questo caso un workload distribuito è definito come un workload il cui thread di esecuzione primario è in esecuzione su una piattaforma distribuita.
Una tipica distribuzione di alto livello delle disposizioni di applicazione distribuite e delle loro definizioni è la seguente:
Tieni presente che queste disposizioni differiscono da altre rubriche di categorizzazione delle applicazioni, come le 7 R di Gartner, ma offrono un modo molto più semplice e diretto di classificare il portfolio identificando le applicazioni che aiuteranno a generare il maggior valore di trasformazione, ovvero le applicazioni che verranno rifattorizzate e containerizzate:
Per eseguire la valutazione rapida per le applicazioni distribuite, è necessario un set minimo di attributi di dati. Esaminiamo più nel dettaglio ciascun criterio.
Poiché il codice sorgente delle applicazioni commerciali pronte all'uso (COTS) di solito non viene distribuito all'acquirente, queste applicazioni dovranno essere migrate nel cloud. Durante una valutazione più dettagliata (tipicamente uno sprint di 30 giorni), è possibile effettuare ulteriori indagini per determinare se il fornitore COTS ha intenzione di spostare l'applicazione su container o sviluppare una versione cloud-native.
Alcuni adattatori COTS personalizzati sviluppati dal cliente potrebbero essere candidati per il refactoring o la containerizzazione. Questa disposizione a livello di componente sarebbe determinata durante una valutazione più dettagliata.
Le applicazioni già in esecuzione nel cloud in genere rimangono "così come sono" se l'obiettivo finale è accelerare il passaggio generale al cloud. Le applicazioni potrebbero potenzialmente essere spostate in un altro cloud se l'obiettivo è spostare tutti i workload su un provider di cloud, ma la cosa più sicura è presumere che queste applicazioni rimarranno dove si trovano attualmente.
Le applicazioni mission-critical o business-critical dovrebbero essere prese in considerazione per il refactoring o la modernizzazione in applicazioni cloud-native/12-factor, poiché sono quelle che trarranno il maggior beneficio dagli elevati costi del refactoring.
Da questo insieme di applicazioni, determina le applicazioni che:
Questa categoria rappresenta tipicamente non più del 5-15% dell'intero portfolio. Per un portfolio di 500 applicazioni, questo si traduce in riscrivere da 25 a 75 applicazioni in tre-cinque anni, un numero considerevole che rappresenta un enorme sforzo di sviluppo e un costo enorme!
Le applicazioni Java sono le candidate ideali per la containerizzazione. Qualsiasi applicazione che viene eseguita in un server di applicazioni JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, ecc.) dovrebbe poter essere containerizzata con uno sforzo relativamente ridotto. Un presupposto fondamentale è che verrà fatto il "minimo indispensabile" per containerizzare l'app: gli aggiornamenti o gli spostamenti del middleware (ad esempio, spostare il database relazionale a un database cloud-native, spostare da MQ a Kafka) sono fuori dall'ambito. Tuttavia, la pipeline CI/CD dovrebbe essere aggiornata per produrre container e utilizzare le caratteristiche sottostanti di OpenShift.
Le applicazioni Windows hanno due opzioni per la containerizzazione:
In generale, i criteri decisionali per le applicazioni Windows sono i seguenti:
È necessaria una scoperta più approfondita per determinare meglio l'idoneità alla containerizzazione, ma si può supporre, ai fini della pianificazione, che almeno la metà delle applicazioni Windows possa essere containerizzata.
Tutte le altre applicazioni venivano tipicamente migrate nel cloud, con il pattern più comune da fisico a virtuale o da virtuale a virtuale per la maggior parte dei workload. Le tecnologie "esotiche" o "non mainstream" richiedono un'analisi più attenta, poiché una landing zone cloud potrebbe non essere immediatamente disponibile. In genere, i workload iSeries e pSeries possono essere spostati su Power Systems Virtual Server in IBM Cloud. Altri workload possono richiedere hardware speciale nell'area CoLo degli IBM Cloud Data Center, se possibile (ad esempio, Unisys, Tandem Nonstop, ecc.).
I workload mainframe presentano ulteriori complessità per la definizione delle disposizioni delle applicazioni. La destinazione finale di queste applicazioni non è sempre chiara, a seconda della strategia complessiva del mainframe del cliente. Per i workload distribuiti, la landing zone tipica è composta da ambienti containerizzati o virtualizzati su X86 Server nel cloud. La destinazione per le applicazioni mainframe può assumere molteplici varianti e includere quanto segue, in base alla filosofia mainframe del cliente e sugli obiettivi aziendali:
Le risposte a queste domande contribuiranno quindi a determinare le disposizioni target, come le seguenti:
Per i workload che rimarranno sul mainframe, è necessario rispondere a domande riguardo alla collocazione del mainframe:
Di conseguenza, la disposizione delle applicazioni mainframe è molto più complessa e richiede una conversazione più dettagliata con il cliente e un'analisi delle applicazioni in questione.
La figura seguente rappresenta un esempio di output di una valutazione rapida di modernizzazione applicativa nel contesto dello sviluppo di una proposta di modernizzazione cloud. La capacità di sviluppare rapidamente un punto di vista autorevole sul portfolio di applicazioni del cliente è stato un elemento di differenziazione chiave del nostro approccio:
A volte possono essere necessarie valutazioni più dettagliate; tuttavia, la valutazione rapida fornisce un modo rapido e semplice per stimare lo sforzo necessario per trasformare il portfolio applicazione nel cloud e fornisce gli input per determinare il business case complessivo della trasformazione cloud.
