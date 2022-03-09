Modernizzazione delle applicazioni: un approccio di valutazione rapida

Spesso è necessario disporre di un portfolio di applicazioni in base ai vari percorsi di modernizzazione e migrazione all'hybrid cloud, a volte nel giro di poche ore, per stimare lo sforzo necessario per modernizzare e migrare le applicazioni verso l'hybrid cloud.

Questo approccio di "valutazione rapida" è stato sviluppato per guidare le stime di modernizzazione delle applicazioni e migrazione delle applicazioni quando non è possibile condurre un'analisi dettagliata del portfolio delle applicazioni. Invece, le applicazioni vengono valutate e assegnate a un semplice insieme di disposizioni (Refactor, Containerize, Migrate, Leave As-Is) utilizzando un numero minimo di input: piattaforma del sistema operativo, linguaggio di programmazione, app personalizzate vs. COTS vs. SaaS e app mission-critical vs. non mission-critical.

Questo approccio consente di determinare le disposizioni dell'applicazione in poche ore con un'accuratezza dell'80-90%, rispetto a valutazioni più dettagliate che richiedono mesi.